Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 18., szombat

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
utazás

Ez a világ legveszélyesebb kávézója: itt egy jó lattéért adrenalinnal fizetsz − VIDEÓ

Kávézni általában egy kényelmes fotelben vagy egy hangulatos teraszon szoktunk. Létezik azonban egy hely, ahol a karakteres fekete ital mellé szó szerint szédítő élmény jár. Ebben a kávézóban egy sziklafal oldalában, több száz méterrel a föld felett élvezhetjük a kapucsínónkat.

Ritkán kötjük össze az adrenalint a kávéval, pedig a világ legveszélyesebb helyei között meglepő módon egy kávézót is találunk. A Kína délnyugati részén, Fujian tartomány hegyvidékében megbújó hely különlegessége, hogy a panorámás tetőterasz helyett a vendégek a sziklafal oldalában kialakított, semmibe lógó padokon fogyaszthatják el a kávéjukat.

a világ legveszélyesebb helyei: Gushi Cliff Coffee kávézó
A Gushi Cliff Coffee kávézó terasza szó szerint a semmibe lóg.
Forrás: Northfoto/eyevine
  • Egy sziklafal oldalában, több mint 200 méter magasan kávézhatsz.
  • Több mint fél órát kell érte gyalogolni egy hegymászóösvényen.
  • Nem a különleges kávé, inkább az elképesztő panoráma a bátrak jutalma.

Egy kávézó, ami előkelő helyen szerepel a világ legveszélyesebb helyei listán

A magaslati szálláshelyek és a pulzuskiakasztó, extrém vidámparkok méltó társaként érkezett pár éve a Gushi Cliff Coffee. A kávézó nagyjából 200 méter magasan függ egy olyan sziklán, amelynek alját a Csendes-óceán hullámai mossák. Ha szeretnéd egy kis adrenalinnal megfűszerezve inni a felvillanyozó kávédat, miközben a távolban felsejlik előtted Tajvan szigete, jobb, ha felkötöd azt a bizonyost. Ide ugyanis nem fogsz tudni se autóval, se más kényelmes és gyors eszközzel feljutni. Az egyszerű sétát is elfelejtheted, hiszen csak egy hegymászóösvényen, egy úgynevezett via ferrata útvonalon keresztül lehet megközelíteni. Tehát csak akkor vágj bele a mintegy fél órás útba, ha nem riasztanak vissza a fém kapaszkodók és a biztosító kábelek.

Extrém kávézó, extrém bátor vendégeknek

Miután teljesítetted az idevezető, embert próbáló utat, elképesztő élményben lesz részed. Ha kikérted a kávédat, válassz egyet a sziklafal oldalán elhelyezett vékony fa platformok közül. Ez lesz az asztalod és a széked is. Amennyiben nem szédít a mélység, a végtelennek tűnő zöld hegyek, karsztcsúcsok és az óceán panorámája pillanatok alatt elfeledteti veled azt a fáradtságot és küzdelmet, amibe az idejutás került.

Természetesen nem kell tanult és gyakorlott hegymászónak lenned, hogy meglátogathasd ezt az igazán egyedülálló kávézót, de minimális edzettség nem fog ártani. Hozzávetőleg 20 ezer forintért (2024-es adat) kapsz egy kávét, biztonsági felszerelést, egy szakképzett kísérőt és körülbelül 80 percnyi, láblógatós kávézással egybekötött élményt.

A sziklafalkávézó ötlete

Egy outdoor sportokért rajongó turisztikai szakember olyan élményt akart létrehozni, amely túlmutat a hagyományos városnézésen, ráadásul újabb célpontot jelent a hegymászóknak. Szerinte ugyanis a mai utazók nemcsak látnivalókat, hanem élményt is keresnek. Innen jött a Gushi Cliff Coffee ötlete is, amit a névadó falu is támogatott. A kávézó egyszerre körülbelül 25 vendéget tud fogadni, és naponta akár 150 látogató is felmászik ide csak azért, hogy egy különleges kávéélményt próbáljon ki. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
