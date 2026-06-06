5 világsztár, akik Elizabeth Taylor milliárdokat érő legendás ékszereit viselik

Elizabeth Taylor sikeres és elismert színésznő stílusikonként is nyomot hagyott a közönség szívében. Ibolyaszín szemei, szenvedélyes afférjai és elképesztő ékszergyűjteménye legalább annyira hozzátartoztak a róla kialakult eszményi képhez, mint filmszerepei. Halála után luxusékszer-kollekciója 131 millió dollárért kelt el, köztük azokkal az egyedi, extrém karátszámú darabokkal, melyeket még szerelme és férje, Richard Burton ajándékozott a színésznőnek.

Richard Burton volt Elizabeth Taylor nagy szerelme, vele kétszer is összeházasodott.

Forrás: Ron Galella Collection

Mi lett Elizabeth Taylor legendás ékszereinek sorsa?

Hogyan élnek tovább az ikonikus színésznő által viselt páratlan darabok a mai hírességeken?

Íme azok az A-listás sztárok, akiknek megadatott, hogy a színésznő ragyogó luxusékszereit viselhessék.

Elizabeth Taylor karátban mérhető hagyatéka

Elizabeth Taylor ékszerkollekciója olyan rendkívüli darabokat tartalmazott mint például a La Peregrina gyöngy, a Krupp gyémánt, a Bulgari smaragdszett és a Taj Mahal névre keresztelt gyémántmedál. Nem véletlen, hogy a mai sztárok közül is sokan nyúlnak vissza az ékszereihez, ha az esemény megkívánja.

Elizabeth Taylor egyszer viselt ékszereinek egy része egy aukción.

Forrás: FilmMagic

Margot Robbie legutóbbi az ő egyik ékszerét választotta, ezzel is jelezve, hogy ezek a darabok ma is modernek és lenyűgözők.

Margot Robbie újra életre keltette Elizabeth Taylor legendás nyakékét.

Forrás: Getty Images

Julianne Moore 2013-ban egy kiállításon viselt egy lenyűgöző Bulgari-szettet viselt: smaragd medált és a hozzá tartozó nyakláncot, melynek központi köve 23 karátos. Richard Burton ezt eljegyzési ajándékként vásárolta Taylor számára, a Bulgari pedig később 12 millió dollárért vásárolta vissza.

Julianne Moore és Elizabeth Taylor ugyanabban a smaragdzöld nyakékben.

Forrás: Getty/Michael Buckner

Kim Kardashian közismerten rajong Elizabeth Taylorért. Nemcsak példaképként tekintett rá, de 2011-ben még interjút is készíthetett vele. A cikk különösen részletesen kitér arra a 400 ezer dolláros gyémánt csillár fülbevalóra, amelyet Kardashian 2025-ben, egy Balenciaga kifutón viselt. Az egyedi alkotás Mike Todd ajándéka volt a színésznő számára, amelyhez egy különleges történet is kapcsolódik: Taylor Párizsban, kirakatnézegetés közben szeretett bele a darabba, amely akkor még csak strasszból készült. Todd később valódi gyémántokra cseréltette a köveket, így lepte őt meg vele.