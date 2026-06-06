5 világsztár, akik Elizabeth Taylor milliárdokat érő legendás ékszereit viselik

Elizabeth Taylor sikeres és elismert színésznő stílusikonként is nyomot hagyott a közönség szívében. Ibolyaszín szemei, szenvedélyes afférjai és elképesztő ékszergyűjteménye legalább annyira hozzátartoztak a róla kialakult eszményi képhez, mint filmszerepei. Halála után luxusékszer-kollekciója 131 millió dollárért kelt el, köztük azokkal az egyedi, extrém karátszámú darabokkal, melyeket még szerelme és férje, Richard Burton ajándékozott a színésznőnek.
- Mi lett Elizabeth Taylor legendás ékszereinek sorsa?
- Hogyan élnek tovább az ikonikus színésznő által viselt páratlan darabok a mai hírességeken?
- Íme azok az A-listás sztárok, akiknek megadatott, hogy a színésznő ragyogó luxusékszereit viselhessék.
Elizabeth Taylor karátban mérhető hagyatéka
Elizabeth Taylor ékszerkollekciója olyan rendkívüli darabokat tartalmazott mint például a La Peregrina gyöngy, a Krupp gyémánt, a Bulgari smaragdszett és a Taj Mahal névre keresztelt gyémántmedál. Nem véletlen, hogy a mai sztárok közül is sokan nyúlnak vissza az ékszereihez, ha az esemény megkívánja.
Margot Robbie legutóbbi az ő egyik ékszerét választotta, ezzel is jelezve, hogy ezek a darabok ma is modernek és lenyűgözők.
Julianne Moore 2013-ban egy kiállításon viselt egy lenyűgöző Bulgari-szettet viselt: smaragd medált és a hozzá tartozó nyakláncot, melynek központi köve 23 karátos. Richard Burton ezt eljegyzési ajándékként vásárolta Taylor számára, a Bulgari pedig később 12 millió dollárért vásárolta vissza.
Kim Kardashian közismerten rajong Elizabeth Taylorért. Nemcsak példaképként tekintett rá, de 2011-ben még interjút is készíthetett vele. A cikk különösen részletesen kitér arra a 400 ezer dolláros gyémánt csillár fülbevalóra, amelyet Kardashian 2025-ben, egy Balenciaga kifutón viselt. Az egyedi alkotás Mike Todd ajándéka volt a színésznő számára, amelyhez egy különleges történet is kapcsolódik: Taylor Párizsban, kirakatnézegetés közben szeretett bele a darabba, amely akkor még csak strasszból készült. Todd később valódi gyémántokra cseréltette a köveket, így lepte őt meg vele.
Jessica Chastain egy Bulgari hosszú zafírnyakláncot viselt 2013-ban Cannes-ban, amelyet Taylor eredetileg a 40. születésnapjára kapott Budapesten, 1972-ben. Richard Burton a szív alakú 17. századi gyémántot később egy arany-, egy rubin- és egy gyémántlánccal egészítette ki. Chastain nyakában is káprázatosan mutatott a kifinomult ékszer.
Blake Lively egy Vogue-fotózáson ölthette magára Elizabeth Taylor egyik kedvenc kiegészítőjét, egy Cartier-nyakláncot. Az ékszer szintén férje, Mike Todd ajándéka volt (Taylor nem mellesleg 8-szor kötött házasságot élete során).
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