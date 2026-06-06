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csillogás

5 világsztár, akik Elizabeth Taylor milliárdokat érő legendás ékszereit viselik

csillogás luxusékszer nyakék világsztárok Elizabeth Taylor
Jónás Ágnes
2026.06.06.
Ibolyaszín szemei, szenvedélyes afférjai és elképesztő ékszergyűjteménye legalább annyira hozzátartoznak a róla kialakult eszményi képhez, mint filmszerepei. Amikor a mai sztárok viselik a kiegészítőit, egy szeletet is megmutatnak nekünk abból a filmtörténeti örökségből, amely halhatatlan ikonná tette Lizt.
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Elizabeth Taylor sikeres és elismert színésznő stílusikonként is nyomot hagyott a közönség szívében. Ibolyaszín szemei, szenvedélyes afférjai és elképesztő ékszergyűjteménye legalább annyira hozzátartoztak a róla kialakult eszményi képhez, mint filmszerepei. Halála után luxusékszer-kollekciója 131 millió dollárért kelt el, köztük azokkal az egyedi, extrém karátszámú darabokkal, melyeket még szerelme és férje, Richard Burton ajándékozott a színésznőnek. 

Elizabeth Taylor és Richard Burton Los Angelesben vacsoráznak.
Richard Burton volt Elizabeth Taylor nagy szerelme, vele kétszer is összeházasodott.
Forrás: Ron Galella Collection
  • Mi lett Elizabeth Taylor legendás ékszereinek sorsa?
  • Hogyan élnek tovább az ikonikus színésznő által viselt páratlan darabok a mai hírességeken? 
  • Íme azok az A-listás sztárok, akiknek megadatott, hogy a színésznő ragyogó luxusékszereit viselhessék.

Elizabeth Taylor karátban mérhető hagyatéka

Elizabeth Taylor ékszerkollekciója olyan rendkívüli darabokat tartalmazott mint például a La Peregrina gyöngy, a Krupp gyémánt, a Bulgari smaragdszett és a Taj Mahal névre keresztelt gyémántmedál. Nem véletlen, hogy a mai sztárok közül is sokan nyúlnak vissza az ékszereihez, ha az esemény megkívánja.

Elizabeth Taylor egyszer viselt ékszereinek egy része.
Elizabeth Taylor egyszer viselt ékszereinek egy része egy aukción.
Forrás: FilmMagic

Margot Robbie legutóbbi az ő egyik ékszerét választotta, ezzel is jelezve, hogy ezek a darabok ma is modernek és lenyűgözők.

Margot Robbie és Elizabeth Taylor
Margot Robbie újra életre keltette Elizabeth Taylor legendás nyakékét.
Forrás: Getty Images

Julianne Moore 2013-ban egy kiállításon viselt egy lenyűgöző Bulgari-szettet viselt: smaragd medált és a hozzá tartozó nyakláncot, melynek központi köve 23 karátos. Richard Burton ezt eljegyzési ajándékként vásárolta Taylor számára, a Bulgari pedig később 12 millió dollárért vásárolta vissza. 

Julianne Moore és Elizabeth Taylor ugyanabban a smaragdzöld nyakékben.
Forrás: Getty/Michael Buckner

Kim Kardashian közismerten rajong Elizabeth Taylorért. Nemcsak példaképként tekintett rá, de 2011-ben még interjút is készíthetett vele. A cikk különösen részletesen kitér arra a 400 ezer dolláros gyémánt csillár fülbevalóra, amelyet Kardashian 2025-ben, egy Balenciaga kifutón viselt. Az egyedi alkotás Mike Todd ajándéka volt a színésznő számára, amelyhez egy különleges történet is kapcsolódik: Taylor Párizsban, kirakatnézegetés közben szeretett bele a darabba, amely akkor még csak strasszból készült. Todd később valódi gyémántokra cseréltette a köveket, így lepte őt meg vele. 

Kim Kardashian és Elizabath Taylor ékszerben.
Kim Kardashian vérbeli Elizabeth Taylor fan.
Forrás: Getty Images/John Barr

Jessica Chastain egy Bulgari  hosszú zafírnyakláncot viselt 2013-ban Cannes-ban, amelyet Taylor eredetileg a 40. születésnapjára kapott Budapesten, 1972-ben. Richard Burton a szív alakú 17. századi gyémántot később egy arany-, egy rubin- és egy gyémántlánccal egészítette ki. Chastain nyakában is káprázatosan mutatott a kifinomult ékszer. 

Jessica Chestain és Elizabeth Taylor
Jessica Chastain Elizabeth Taylor legendás hosszú nyakláncával.
Forrás: Dominique Charriau/WireImage

Blake Lively egy Vogue-fotózáson ölthette magára Elizabeth Taylor egyik kedvenc kiegészítőjét, egy Cartier-nyakláncot. Az ékszer szintén férje, Mike Todd ajándéka volt (Taylor nem mellesleg 8-szor kötött házasságot élete során).

Blake Lively és Elizabeth Taylor
Blake Lively nagy megtiszteltetésnek vette, hogy Elizabeth Taylor-ékszert viselhetett.
Forrás: Dominik Bindl/WireImage

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