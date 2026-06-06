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daganat

Nemet mondott a műtétre Rubint Réka – A fél tüdejének eltávolítása mellett a hangidegeket is elvágták volna

daganat rubint réka schobert norbi műtét
Life.hu
2026.06.06.
Közel négy éve küzd a rákkal a háromgyerekes édesanya. Rubint Réka elmondta, az operáció lehetősége is felmerült, de annak olyan súlyos következményei lehettek volna, hogy nem vállalta.
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Tavasszal beszélt először rákbetegségéről Rubint Réka. Akkor már négy éve a lágyrészszarkóma diagnózisával élt, túl számos kezelésen, amelyek még mindig tartanak. 

Nemet mondott a műtétre Rubint Réka.
Nemet mondott a műtétre Rubint Réka.

Rubint Réka döntött: a műtét nagyon rizikós lett volna

Rubint Réka és Schobert Norbi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban adtak nagyinterjút, és pontról pontra elmesélték, mi mindenen ment át a fitneszlady. Réka, akinek az első tünete a köhögés volt, beszélt a sugár- és a kemoterápia mellékhatásairól: előbbitől a nyelőcsöve volt veszélyben, a kemoterápiás gyógyszertől pedig a szájnyálkahártyáján keletkeztek hatalmas és rendkívül fájdalmas afták. Elmondta azt is, hogy hogy az orvosok egy rendkívül kockázatos beavatkozást vázoltak fel számára. A bal tüdejét eltávolították volna, a hangideget át kellett volna vágni, és még így sem volt biztos, hogy ki lehet venni a tumort. 

Ha az megsérül, akkor 3-4 perc, és meghalsz

„Az onkológiában az a legjobb, ha egy daganatot műtéti úton ki tudnak venni. Agócs doktor úr azt mondta, ki lehet venni, de úgy, hogy Rékát hasra fektetik, elaltatják, végig felvágják a hátát, a bordákat a gerincnél kettévágják, majd végleg kiveszik a bal tüdejét, meg ezt a csomót”– osztotta meg a műsorban Schobert Norbi. 

„A hangideget is elvágták volna, hogy hozzáférjenek a daganathoz, és akkor még mindig nem biztos, hogy amikor ott vannak, ki tudják venni a daganatot, mert azt nem látják a felvételen, hogy mennyire van közel az artériához. Ha az megsérül, akkor 3-4 perc, és meghalsz... Azt mondta Agócsnak a sebésztársa, hogy erre a műtétre asszisztálni nem menne be, ezért úgy döntöttünk, nem vállaljuk be a műtétet” – mesélte Rubint Réka, aki a héten több napot az onkológián töltött, ahol egy beavatkozáson esett át, de mostanra hazatérhetett.

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