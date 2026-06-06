Idén nyáron a bugyivonalunk lesz a legsikkesebb kiegészítő? Így viseld a provokatív darabot, hogy ne legyen közönséges

Felejtsd el a mély dekoltázst és a miniszoknyát: idén nyáron az öltözködésünk legizgalmasabb fókusza jóval lejjebb kerül. A kifutókat és a street style fotókat látva egyértelmű, hogy a szezon legmerészebb trendje az átlátszó nadrág lesz, amely egyetlen kiegészítőt emel a stílus középpontjába: a csupasz lábakat. Mutatjuk, hogy viselik a stílusikonok úgy, hogy ne legyen közönséges!

Íme 2026 nadrág divatjának legmerészebb trendje: az átlátszó nadrág.

Forrás: Getty Images Europe

Átlátszó nadrágok uralják majd az idei nyarat A horgolt és kötött nadrágok után, ha lehet még rizikósabb irányba fordul a divat.

Az idei nyáron szuper felkapott lesz az átlátszó nadrág, ami tökéletesen beleillik a pizsama mint utcai viselet trendbe.

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Idén tavasszal a sheer-trend valóságos újjászületését éljük. A vörös szőnyegektől a fesztiválok nagyszínpadáig mindenhol lenge blúzokkal, lágy esésű nadrágokkal és alig látható szoknyákkal találkozunk. A jó hír? Nem kell Hailey Biebernek lenned a Coachellán, sem Beyoncénak a színpadon ahhoz, hogy magadévá tedd ezt a stílust. Egy-két stílustrükkel az áttetsző alsórész meglepően könnyen beilleszthető a gardróbunkba.

Nyárias lenge nadrág, vastagon horgolt toppal.

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Ha elkerülnéd a túl pizsamás hatást, válassz robusztusabb lábbelit! Egy bakancs, egy vastag sarkú cipő vagy akár egy klasszikus loafer váratlan, mégis stílusos kontrasztot alkot a finom selyemmel vagy csipkével. Egy súlyos platform talp képes vizuálisan "leföldelni" még a leglebegőbb, legromantikusabb nadrágot is.

Vagány és edgy outfit átlátszó nadrággal.

Forrás: Getty Images Europe

Ne félj a rétegezéstől! Ha az átlátszóság túl merésznek tűnik, egy hosszabb szabású zakóval vagy egy túlméretezett inggel finomíthatod az összképet, miközben a szetted továbbra is ultra-modern marad.

Csajos és bájos összeállítás, finom áttetsző nadrággal.

Forrás: Getty Images Europe

Bár elsőre extrémnek tűnhet, de az átlátszó nadrág idén nyáron a klasszikus rövidnadrágok váratlan és sikkes alternatívája lesz. Amíg a sort sokszor túl hétköznapi, egy áttetsző anyagú hosszú nadrág megadja azt a szabadságot és szellősséget, amire a hőségben vágyunk, miközben megőrzi az öltözet eleganciáját.

Alternatív és kényelmes szett csipke nadrággal.

Forrás: Getty Images Europe

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