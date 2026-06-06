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2026. jún. 6., szombat Cintia, Norbert

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Idén nyáron a bugyivonalunk lesz a legsikkesebb kiegészítő? Így viseld a provokatív darabot, hogy ne legyen közönséges

Getty Images Europe -
outfit átlátszó divattrendek 2026 nyári divat nadrág
A kevesebb több elve idén új értelmet nyer. 2026 nadrág divatjának abszolút befutója az átlátszó nadrág, ami egyenesen a rivaldafénybe tolja a fehérneműnket. Merészség vagy sikk? Utánajártunk, miért lett a bugyivonal a legújabb luxuskiegészítő.

Felejtsd el a mély dekoltázst és a miniszoknyát: idén nyáron az öltözködésünk legizgalmasabb fókusza jóval lejjebb kerül. A kifutókat és a street style fotókat látva egyértelmű, hogy a szezon legmerészebb trendje az átlátszó nadrág lesz, amely egyetlen kiegészítőt emel a stílus középpontjába: a csupasz lábakat. Mutatjuk, hogy viselik a stílusikonok úgy, hogy ne legyen közönséges!

átlátszó nadrág trend
Íme 2026 nadrág divatjának legmerészebb trendje: az átlátszó nadrág.
Forrás: Getty Images Europe

Átlátszó nadrágok uralják majd az idei nyarat

  • A horgolt és kötött nadrágok után, ha lehet még rizikósabb irányba fordul a divat. 
  • Az idei nyáron szuper felkapott lesz az átlátszó nadrág, ami tökéletesen beleillik a pizsama mint utcai viselet trendbe. 
  • Mutatjuk azt az 5 outfit formulát, amit majd te is újra akarsz alkotni!

Idén tavasszal a sheer-trend valóságos újjászületését éljük. A vörös szőnyegektől a fesztiválok nagyszínpadáig mindenhol lenge blúzokkal, lágy esésű nadrágokkal és alig látható szoknyákkal találkozunk. A jó hír? Nem kell Hailey Biebernek lenned a Coachellán, sem Beyoncénak a színpadon ahhoz, hogy magadévá tedd ezt a stílust. Egy-két stílustrükkel az áttetsző alsórész meglepően könnyen beilleszthető a gardróbunkba.

áttetsző nadrág
Nyárias lenge nadrág, vastagon horgolt toppal.
Forrás: Getty Images

Ha elkerülnéd a túl pizsamás hatást, válassz robusztusabb lábbelit! Egy bakancs, egy vastag sarkú cipő vagy akár egy klasszikus loafer váratlan, mégis stílusos kontrasztot alkot a finom selyemmel vagy csipkével. Egy súlyos platform talp képes vizuálisan "leföldelni" még a leglebegőbb, legromantikusabb nadrágot is.

átlátszó nadrág outfit
Vagány és edgy outfit átlátszó nadrággal. 
Forrás: Getty Images Europe

Ne félj a rétegezéstől! Ha az átlátszóság túl merésznek tűnik, egy hosszabb szabású zakóval vagy egy túlméretezett inggel finomíthatod az összképet, miközben a szetted továbbra is ultra-modern marad.

átlátszó nadrág trend
Csajos és bájos összeállítás, finom áttetsző nadrággal.
Forrás: Getty Images Europe

Bár elsőre extrémnek tűnhet, de az átlátszó nadrág idén nyáron a klasszikus rövidnadrágok váratlan és sikkes alternatívája lesz. Amíg a sort sokszor túl hétköznapi, egy áttetsző anyagú hosszú nadrág megadja azt a szabadságot és szellősséget, amire a hőségben vágyunk, miközben megőrzi az öltözet eleganciáját. 

átlátszó nadrág csipkés verzióban
Alternatív és kényelmes szett csipke nadrággal.
Forrás: Getty Images Europe

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