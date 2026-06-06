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kertépítés

Pillanatok alatt eltünteti a térkő közé nőtt mohát ez a filléres házi praktika

kertépítés mohatelep kert
Klusovszki Kíra
2026.06.06.
Számos tisztítószert ismerünk már, ami hatékonyan felveszi a versenyt a térkő leharcolt állapotával. A moha eltávolítása azonban nem egy egyszerű feladat. Most mutatunk egy olyan házi módszert, amivel szinte pillanatok alatt megszabadulhatunk a kertünket veszélyeztető problémától.
 
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Nincs is bosszantóbb látvány, mint amikor a frissen tisztított, csillogó térkő csempéi között megjelennek a makacs gyomok, vagy akár vastag moharéteg telepszik a fugákba. Éppen ezért most egy olyan pofonegyszerű házi praktikát hoztunk, amivel pillanatok alatt orvosolható a résekbe szorult szennyeződés, valamint a makacs moha eltávolítása is.

Magasnyomású vízsugárral igyekszik tisztítani egy férfi a térköveit, azonban nem minősül hatékonynak a moha eltávolítása alkalmával.
Bár sokan elsőként a magasnyomású mosó után nyúlnak, az erős vízsugár gyakran többet árt, mint használ, ráadásul a probléma gyökerét sem szünteti meg.
Forrás: Shutterstock
  • Számtalan háziasszony életét keseríti meg a kerti kő fugája közé szorult moha. 
  • Míg sokan spaklival a kezükben kapargatják ki a repedésekbe szorult növényt, mások vegyszeresen irtják a betolakodót. 
  • Egy közösségi oldalon terjedő módszer azonban akár 10 perc alatt is megoldhatja a mohaproblémánkat. 

A kert szépsége miatt célszerű a moha eltávolítása 

Ha már rengeteg időt, energiát és pénzt fektettél abba, hogy a kerti teraszod a lehető legszebb formájában pompázzon, elengedhetetlen a térkő megfelelő karbantartása. 

Erre a legnagyobb veszélyt az egyik legigénytelenebb növény, a moha jelenti, amely számtalan ingatlan tulajdonos életét keseríti meg a mindennapokban.

Mivel kifejezetten a hűvösebb, árnyékosabb mikroklímát kedveli, a kert eldugottabb részein nemcsak a pázsitot hódítja meg, hanem a térköveken is villámgyorsan képes letelepedni. Amellett, hogy szinte bárhol előfordulhat, a végleges eltávolítása rendkívül nehéz feladat, különösen a térkő szűk fugái közül. 

A moha eltávolítása miatt a legtöbben – első kétségbeesésükben – spaklit ragadnak, ám a kövezeten térden csúszva elvégzett kapargatás egy elképesztően hosszadalmas és fárasztó munka, amely ráadásul a hátat és a térdeket is komolyan megterheli.

Egy házi praktika lehet a megoldás

Szerencsére a kapargatás helyett egy pofonegyszerű, otthon is fellelhető anyag jelentheti a valódi megoldást, amellyel ráadásul akár tíz percen belül lenyűgöző eredményeket érhetsz el. Ez az alternatíva valóságos futótűzként hódította meg a közösségi médiát, az ehhez szükséges tisztítószer pedig valószínűleg már most is ott lapul a legtöbb háztartásban. Felhasználása mindemellett semmilyen extra szaktudást nem igényel. 

A legújabb trend szerint a moha irtásához az egyik leghatékonyabb fegyver a hagyományos mosópor használata, amely kíméletlenül veszi fel a versenyt a térkő közé szorult zöld réteggel.

Ez a hétköznapi szer ugyanis nemcsak a makacs foltokat, a koszt és a törmeléket távolítja el hatékonyan, hanem a benne található tisztító hatású összetevők révén teljesen elpusztítja a térkövön előforduló mohát és algát egyaránt.

Mutatjuk, hogyan csináld!

Mielőtt azonban hatalmas munkálatokba kezdenél, első lépésként elengedhetetlen a terület megfelelő előkészítése. Még a mosószer használata előtt tegyél félre minden kerti bútort, majd alaposan seperd le a térkövet a szennyeződések és a fűmaradványok eltávolítása érdekében. 

Ha ezzel megvagy, egy vödörben keverj össze kis mennyiségű mosóport meleg vízzel, a kapott oldatot pedig öntsd rá a járdára, és hagyd ázni körülbelül tíz percig, hogy a tisztító összetevők hatékonyan felvegyék a versenyt a makacs foltokkal.

Amint letelt az idő, fogj egy puha sörtéjű kefét, és óvatosan, átlós mozdulatokkal súrold át a felületet, végül pedig alaposan öblítsd le tiszta vízzel, hogy eltüntesd a feloldott koszt és a megmaradt mosószer maradványokat.

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