Pillanatok alatt eltünteti a térkő közé nőtt mohát ez a filléres házi praktika

Nincs is bosszantóbb látvány, mint amikor a frissen tisztított, csillogó térkő csempéi között megjelennek a makacs gyomok, vagy akár vastag moharéteg telepszik a fugákba. Éppen ezért most egy olyan pofonegyszerű házi praktikát hoztunk, amivel pillanatok alatt orvosolható a résekbe szorult szennyeződés, valamint a makacs moha eltávolítása is.

Bár sokan elsőként a magasnyomású mosó után nyúlnak, az erős vízsugár gyakran többet árt, mint használ, ráadásul a probléma gyökerét sem szünteti meg.

Forrás: Shutterstock

Számtalan háziasszony életét keseríti meg a kerti kő fugája közé szorult moha.

Míg sokan spaklival a kezükben kapargatják ki a repedésekbe szorult növényt, mások vegyszeresen irtják a betolakodót.

Egy közösségi oldalon terjedő módszer azonban akár 10 perc alatt is megoldhatja a mohaproblémánkat.

A kert szépsége miatt célszerű a moha eltávolítása

Ha már rengeteg időt, energiát és pénzt fektettél abba, hogy a kerti teraszod a lehető legszebb formájában pompázzon, elengedhetetlen a térkő megfelelő karbantartása.

Erre a legnagyobb veszélyt az egyik legigénytelenebb növény, a moha jelenti, amely számtalan ingatlan tulajdonos életét keseríti meg a mindennapokban.

Mivel kifejezetten a hűvösebb, árnyékosabb mikroklímát kedveli, a kert eldugottabb részein nemcsak a pázsitot hódítja meg, hanem a térköveken is villámgyorsan képes letelepedni. Amellett, hogy szinte bárhol előfordulhat, a végleges eltávolítása rendkívül nehéz feladat, különösen a térkő szűk fugái közül.

A moha eltávolítása miatt a legtöbben – első kétségbeesésükben – spaklit ragadnak, ám a kövezeten térden csúszva elvégzett kapargatás egy elképesztően hosszadalmas és fárasztó munka, amely ráadásul a hátat és a térdeket is komolyan megterheli.

Egy házi praktika lehet a megoldás

Szerencsére a kapargatás helyett egy pofonegyszerű, otthon is fellelhető anyag jelentheti a valódi megoldást, amellyel ráadásul akár tíz percen belül lenyűgöző eredményeket érhetsz el. Ez az alternatíva valóságos futótűzként hódította meg a közösségi médiát, az ehhez szükséges tisztítószer pedig valószínűleg már most is ott lapul a legtöbb háztartásban. Felhasználása mindemellett semmilyen extra szaktudást nem igényel.

A legújabb trend szerint a moha irtásához az egyik leghatékonyabb fegyver a hagyományos mosópor használata, amely kíméletlenül veszi fel a versenyt a térkő közé szorult zöld réteggel.

Ez a hétköznapi szer ugyanis nemcsak a makacs foltokat, a koszt és a törmeléket távolítja el hatékonyan, hanem a benne található tisztító hatású összetevők révén teljesen elpusztítja a térkövön előforduló mohát és algát egyaránt.