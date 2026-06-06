A nagyi mani a legújabb őrület: minden divatimádónak ilyen körme lesz nyáron

A divat világában egy dolog biztos: ami egyszer cikinek számított, az előbb-utóbb valahogy mégis újra menő lesz. Idén nyáron pontosan ez történik a körömtrendek terén is. A minimalista nude árnyalatok és az egyszerű, letisztult manikűrök után egy egészen váratlan fazon robbant be, ami nem más, mint a retró nagyi mani, vagyis nagymama manikűr. Ez az a bizonyos retró francia manikűr, amit egykor a nagymamáid hordtak büszkén, és most új köntösben tér vissza.

A nagyi köröm gyakorlatilag egy speciális retró francia manikűr.

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Idén nyárra egy meglepő retró trend robbant be a körömdivatba: ez nem más, mint a nagyi mani.

A nagymama körmök egyszerűek, mégis megőrül értük mindenki.

És, hogy mit is takar ez pontosan? Nem mást, mint a francia manikűrt egy kissé más köntösben.

Nagymama manikűr divat

A nagyi mani alapja a klasszikus francia manikűr, de egy kicsit mindenből több benne. Vastagabb fehér végek, néha fényes, rózsás alap vagy enyhén gyöngyházfényű hatás: pont az a stílus, amit évtizedekkel ezelőtt a kifinomultság csúcsának tartottak. A különbség az, hogy most tudatosan retrónak számít, és nem próbál modernnek tűnni, inkább rájátszik a nosztalgiára. Ettől lesz egyszerre elegáns és játékos.

A nagymama manikűr gyöngyházfényű változatban is csinos.

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És, hogy miért lett most ekkora trend? A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. Ahogy visszatértek a ’90-es és 2000-es évek ruhadarabjai, úgy a szépségtrendek is újraértelmeződnek. Ráadásul a clean girl esztétika után sokan vágynak valami karakteresebbre. A nagyi manikűr pont ezt adja: klasszikus, mégis feltűnő. Egyszerre sugall ápoltságot és egyfajta merész önazonosságot. A legjobb benne, hogy szinte mindenkinek jó választás. Rövid és hosszú körmökön is működik, és bármilyen stílushoz hozzá lehet igazítani, főleg géllakkal. Ha visszafogottabb vagy, választhatsz finomabb verziót vékonyabb francia véggel. Ha viszont szereted a statement megjelenést, jöhetnek a hangsúlyosabb fehér ívek és a fényes, szinte tükörhatású fedőlakkok.

A kulcs az arányokon és a részleteken múlik. Egy kis csavar már elég ahhoz, hogy modern legyen: enyhén rózsás vagy tejes alap, extra fényes fedőlakk, letisztult forma, például mandula vagy ovális, így a végeredmény nem öregít, hanem kifejezetten sikkes és friss hatást kelt.