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gyümölcs

Undi, ha bebarnul? Trükk, amivel a banán akár 2 hétig is eláll a konyhádban

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Ez a trópusi gyümölcs a magyarok egyik kedvence. Azonban sok bosszúságot okoz, hogy pár nap után már szinte ehetetlen. Most megmutatjuk, mi az az egyszerű módszer, amivel a legtöbbet teheted a banán barnulás ellen!
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A gyümölcsök ínycsiklandóak, amikor megvesszük őket, de a konyhapulton vagy az étkezőasztalon hamar elkezdenek túlérni, vagy szimplán tönkre menni. A banántól például néhány nap alatt elmehet a kedvünk, de egy szakértő szerint van megoldás!

Egy szakértő most felfedi, milyen egyszerű módszerrel tehetsz a banán barnulása ellen.
Egy szakértő most felfedi, milyen egyszerű módszerrel tehetsz a banán barnulása ellen.
Forrás: Shutterstock

Ezt tedd a banán barnulása ellen!

Az, hogy mit ne tartsunk a hűtőszekrényben, örök vitaforrás, de hasonlóan vagyunk azzal is, hogy pontosan mikor érett egy banán. Van, aki szerint akkor a legjobb, ha már elkezd barnulni, mások viszont ilyenkor már a kukába dobják. A magyarok egyik legkedveltebb gyümölcséről mostanában ráadásul vészjósló hírek érkeztek, így még fontosabb, hogy ne vesszen kárba, amit már megvettünk.

Szerencsére több módszer is létezik, hogy felvedd a harcot a banán barnulása ellen. Az egyikkel akár két hétig is megőrizheted a frissességét. 

A banán, sok más gyümölcshöz hasonlóan, egy etilénnek nevezett gázt bocsát ki magából, emiatt sokkal gyorsabban lép a romlás útjára. Amennyiben benne hagyod a bolti zacskóban, ez a folyamat felgyorsul. Egy élelmiszer-higiéniai szakértő szerint a banán barnulása ellen a tárolásának körülményeivel tehetsz a legtöbbet.

Így őrizd meg a banán frissességét:

  • Ne tedd túl meleg helyre, tehát kerüld a sütő és meleg készülékek közelségét, valamint az olyan helyeket, ahol rásüt a nap.
  • Mivel az érést gyorsító gázok a banán szárából szabadulnak fel, érdemes leválasztani a fürtről, majd egyenként alufóliába tekerni a szárakat.
  • Tedd a hűtőszekrénybe, ezzel is lassítva a barnulást.

Azonban egy kis barnulástól még nem kell megijedni. Ha így már nem szeretnéd magában megenni, még mindig felhasználhatod egy finom turmix vagy egy banános sütemény elkészítéséhez.

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