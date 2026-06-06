„Maga ezt nem értheti! Ez egy Alaïa modell!” – A Spinédzserek ikonikus ruhája visszatért a kifutóra

„Mi van rajtad? – Ruha! – Ki mondja? – Calvin Klein!” Ikonikus mondatok, tini szerelmek, és ami a legfontosabb: elképesztően dögös ruhák. Ezekért imádtuk a Spinédzsereket!

A Spinédzserek rengeteg ikonikus outfittel ajándékozott meg minket.

Forrás: Getty Images

Spinédzserek a kifutón A kedvenc tinifilmünkben is nagy hangsúlyt kap a piros Alaïa ruha – amely azóta a popkultúra részévé vált.

Az Alaïa modell visszatért a 2026-os párizsi divathétre, ahol Alicia Silverstone is jelen volt.

A divatmárka jelenlegi divattervezője, Pieter Mulier ezzel a ruhával búcsúzott a cégtől.

A kedvenc tinifilmünk: a Spinédzserek

Emlékszel még a Bajos csajok idejét megelőző gimis lányokról szóló filmre? A ’90-es évek egyik legkultikusabb tinifilmjében, a Spinédzserekben (Clueless) egy Beverly Hills-i gazdag és igazán népszerű lány, Cher Horowitz napjait követhetjük nyomon. Van benne minden, mi szem szájnak ingere: barátság, szerelem, kínos helyzetek, rút kiskacsa makeoverje, sok-sok jókedv, és divat, amennyi csak a csövön kifér!

A Spinédzserek ruhája visszatért!

Azt már láthattuk, hogy a filmek és a divat világa rengetegszer fonódik össze. Sőt, a Vogue World Hollywood 2025-ön már felbukkant a Spinédzserek Y2K stílusú tinidivatja is. Most viszont a kedvenc ruhánk tért vissza!

Emlékszel az Alicia Silverstone, vagyis Cher Horowitz által viselt ikonikus piros ruhára? Ha neked is egyből bevillant a kép, akkor te is igazi rajongó vagy. Cher ezt a testhez simuló ruhát annyira féltette, hogy még akkor is ragaszkodott az épségéhez, amikor egy rabló pisztolyt fogott rá, és arra utasította, hogy feküdjön a földre. Ekkor hangzott el az ikonikus mondat: „Maga ezt nem értheti! Ez egy Alaïa modell!”

Így nézett ki Cher ikonikus ruhája.

Forrás: Profimedia

A popkultúrához hozzátartozó ruha mása a 2026-os párizsi divathéten bukkant fel (ahol természetesen a magyar modell, Palvin Barbara is megjelent). Jó-jó, a ruha nem teljesen olyan, mint amit Cher viselt azon a bonyodalmas éjszakán. Viszont a márka jelenlegi divattervezője, Pieter Mulier valószínűleg ezzel akarta megünnepelni a 31 éves filmet és az Alaïánal töltött éveit, ugyanis ez volt az utolsó kollekciója a márkánál.