Mozaikszavak és rövidítések: nap, mint nap használod őket, de tudod, hogy mit jelentenek?

ASAP, OMG, UHT, ugye, hogy máris beugrott pár olyan rövidítés, amit naponta leírsz, kimondasz vagy olvasol? De most jön a nehezebb része, tudod-e, hogy a hétköznap használ rövidítések és mozaikszavak milyen szóösszetételekből állnak? A legtöbben csak szimplán tudjuk, hogy mikor és hol használjuk ezeket, de arról gyakran fogalmunk sincs, honnan jönnek. Ebben a kvízben most próbára teheted magad!

Ez a nyelvi kvíz bárkin kifoghat.

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Nehéz nyelvi kvíz

Ne lepődj meg, ha időnként elveszel a mozaikszavak és rövidítések nyelvi dzsungelében. Akadnak köztük igen régi magyar kifejezések és más nyelvekből, főként az angolból átvett üzleti szakzsargonok. Mi most mégis arra biztatunk, hogy vegyél magadra egy CEO-hoz mért magabiztosságot, és teszteld tudásod!

A rövidítések mögött ráadásul számos izgalmas történet és jelentés húzódik meg. Tudtad például, hogy az OK több száz éve van jelen a nyelvben, vagy hogy az SOS még csak távolról sem azt jelenti, Save Our Souls? A rövidítések és mozaikszavak nemcsak tartalmukat és eredetüket tekintve lehetnek érdekesek, de a nyelvünket formáló hatásuk miatt is lenyűgözőek. Képesek új réteged adni a beszélgetésnek, az üzeneteknek, gyorsítják a kommunikációt, sőt, még szubkulturális síkon is jelentős pozíciót vívtak ki maguknak. Pár betű, és máris beavatottnak érezheted magad, ráadásul a felgyorsult világ és a folyton változó szleng mind egyre több rövidítést és mozaikszót termel ki magából.

Az iménti pár példa kutya füle volt azokhoz képest, amik a tesztünkben szerepelnek. Szóval jobban teszed, ha felkötöd azt a bizonyost, mielőtt belevágsz ebbe a nyelvi kvízbe. Figyelem, a kérdések között lesz pár, amely még a legjobbakon is képes kifogni! Ne hagyd magad becsapni sem, hiszen a helytelen válaszok sem légből kapottak. Amire azonban most nem kell számítanod, az a helyesírás, hiszen most nem ez fog számítani.

Indulhat a kvíz? Derítsd ki, hogy mennyire vagy a rövidítések királya vagy épp királynője!