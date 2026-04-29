Para a köbön: megfejtették a kísértetjárta házak rejtélyét

Megmagyarázhatatlan félelem, szorongás és fenyegető hangulat. Sokan érezzük hasonlóan magunkat egy régi, elhagyatott épületben. Többen is úgy vélik, ennek egészen egyszerű oka van, méghozzá az, hogy kísértetjárta házba tévedtünk. Egy friss kutatás azonban most lerántja a lepet, no nem a szellemekről, hanem az igazságról.

Fény derült a kísértetjárta házak rejtélyére: ez okozhatja, hogy szellemeket és más, nem e világi entitást érzékelünk az elhagyott helyeken!

Forrás: 123rf.com

A legtöbb paranormális jelenség régi, gyakran elhagyott helyeken történik.

Az emberek többsége nem lát vagy hall valamit, egyszerűen csak rossz érzés fogja el.

Egy kutatókból álló csoport a végére járt, mi is történik valójában ezekben a házakban.

A kísértetjárta házak rejtélye

Számtalan könyv és film szól kísértetjárta vagy épp elhagyatott helyekről, ezek közül az egyik legismertebb a Démonok között széria. A szellemekre és más paranormális entitásokra azonban a való életben is jócskán akadnak példák. Gondoljunk csak azokra a sztárokra, akik kísértetjárta házakba költöztek. Ám a kétely mindig ott lapult bennünk egy-egy ilyen történet hallatán.

Az elhagyott helyeken gyakran érezzük úgy, mintha nem lennénk egyedül.

Forrás: 123rf.com

Lelepleződtek a szellemek

A kanadai MacEwan Egyetem kutatói most egy izgalmas magyarázattal álltak elő a kísértetjárta házak rejtélyét illetően. Tanulmányukban az úgynevezett infrahang hatásait vizsgálták – ez a 20 Hz alatti hanghullám, amelyet az emberi fül nem érzékel, mégis hatással lehet a testre és a hangulatra. A kutatás eredményeiből az derül ki, hogy az infrahang – amely gyakran jelen van szellőzőrendszerek, forgalmas utak vagy ipari berendezések közelében – észrevétlenül növelheti a stressz-szintet. Már rövid ideig tartó kitettség is emelheti a kortizolszintet, miközben ingerlékenyebbé tesz és megváltoztatja az érzelmi állapotot.

A vizsgálat 36 résztvevővel zajlott: zenét hallgattak, miközben közülük néhányan – tudtukon kívül – infrahangnak voltak kitéve. A tesztek alapján az infrahangos csoport magasabb stressz-szintet mutatott, és a zenét is negatívabbnak érezték, miközben nem tudták megmondani, mi okozza ezt az érzést.

A kutatók szerint ez adhat magyarázatot a kísértetjárta házak rejtélyére, vagyis arra, miért érzünk furcsa nyugtalanságot régi, állítólag szellemekkel teli épületekben.

A pincékben és az elöregedett, házban futó csövekben keletkező alacsony frekvenciájú rezgések ugyanis könnyen kelthetnek bennünk érthetetlen feszültséget, főként, ha kísértésre vágyó szívvel lépjük át a küszöböt.