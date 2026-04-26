Sokkoló fotókon a szellemvárossá vált Pripjaty: így néz ki az iskola, az uszoda vagy egy 16 emeletes lakóépület belülről − Galéria

1986. április 26-án 40 évvel ezelőtt robbant fel a csernobili atomerőmű Pripjaty közvetlen közelében. Az akkor dinamikusan fejlődő városban 50 000 ember − jórészt az erőműben dolgozók és családjaik − élt a katasztrófa bekövetkeztekor. Azóta egy kihalt panelrengeteg, egy igazi szellemváros és még mindig lezárt terület.

Egy elhagyott középiskolai tanterem a csernobili atomerőmű melletti Pripjatyban.

Kísértetvárossá tette a csernobili atomreaktor-katasztrófa Pripjatyot

A radioaktív szennyezés nem látható, így a csernobili reaktor felrobbanása után sok lakó nem értette, miért ürítik ki a város. Pripjatyot 36 órával a katasztrófa után evakuálták.

Egy elhagyatott, 16 emeletes épület földszinteje.

Az ott élők akkor azt az információt kapták, hogy csak egy kis időre kell elköltözniük, de végül néhány, a hatóságok elől elrejtőzött idős emberen kívül a túlélők máshol telepedtek le. 1986 szeptemberében a lakók egy gyors látogatás erejéig visszatérhettek, hogy a kisebb, könnyen mozdítható tulajdontárgyaikat magukkal vihessék.

Elhagyott gyerekmedence a városban.

A játékok és könyvek még mindig ott hevernek, játszóterek, a vidámpark még mindig ott áll, ahol 1986 április 26-a előtt.