Sokkoló fotókon a szellemvárossá vált Pripjaty: így néz ki az iskola, az uszoda vagy egy 16 emeletes lakóépület belülről − Galéria

csernobil szellemváros csernobili atomkatasztrófa Pripjaty
Losonci Edina
2026.04.26.
Az evakuálás óta Pripjaty kísértetváros. A 30 kilométeres elzárt zóna ma is radioaktív anyaggal szennyezett: a tárgyak és épületek felett a természet vette át a hatalmat. A csernobili atomkatasztrófa 40 éve történt.

1986. április 26-án 40 évvel ezelőtt robbant fel a csernobili atomerőmű Pripjaty közvetlen közelében. Az akkor dinamikusan fejlődő városban 50 000 ember − jórészt az erőműben dolgozók és családjaik − élt a katasztrófa bekövetkeztekor. Azóta egy kihalt panelrengeteg, egy igazi szellemváros és még mindig lezárt terület.

Egy elhagyott középiskolai tanterem a csernobili atomerőmű melletti Pripjatyban.
Forrás: NurPhoto

Kísértetvárossá tette a csernobili atomreaktor-katasztrófa Pripjatyot

A radioaktív szennyezés nem látható, így a csernobili reaktor felrobbanása után sok lakó nem értette, miért ürítik ki a város. Pripjatyot 36 órával a katasztrófa után evakuálták. 

The ground floor of an abandoned 16-storey building, known as the ''white house,'' is seen at 6 Kurchatova Street in the ghost town of Prypiat, radioactively contaminated by the Chornobyl disaster, Kyiv region, Ukraine, on April 23, 2026. Prypiat, located two kilometers from the nuclear power plant, was evacuated on April 27, 1986, following the explosion of the fourth reactor at the Chornobyl Nuclear Power Plant. April 26, 2026, marks the 40th anniversary of the disaster, one of the worst man-made catastrophes in the history of nuclear power. (Photo by Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)
Egy elhagyatott, 16 emeletes épület földszinteje.
Forrás: NurPhoto

Az ott élők akkor azt az információt kapták, hogy csak egy kis időre kell elköltözniük, de végül néhány, a hatóságok elől elrejtőzött idős emberen kívül a túlélők máshol telepedtek le. 1986 szeptemberében a lakók egy gyors látogatás erejéig visszatérhettek, hogy a kisebb, könnyen mozdítható tulajdontárgyaikat magukkal vihessék.

A children's swimming pool is seen in the Energetik Palace of Culture in the ghost town of Prypiat, radioactively contaminated by the Chornobyl disaster, in the Kyiv region, Ukraine, on April 23, 2026. Prypiat, located two kilometers from the nuclear power plant, was evacuated on April 27, 1986, following the explosion of the fourth reactor at the Chornobyl Nuclear Power Plant. April 26, 2026, marks the 40th anniversary of the disaster, one of the worst man-made catastrophes in the history of nuclear power. (Photo by Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images)
Elhagyott gyerekmedence a városban.
Forrás: NurPhoto

A játékok és könyvek még mindig ott hevernek, játszóterek, a vidámpark még mindig ott áll, ahol 1986 április 26-a előtt. 

Csernobili erőmű akkor és most.
AFP

A farkaspopuláció meghétszereződött, a rókák elszaporodtak

A városban és környékén hatalmas mutáns növények burjánzanak és mutáns vadállatok élnek: radioaktív pókok, farkasok, rókák és hiúzok élőhelye lett az atomkatasztrófa környéke. A csernobili baleset után az első lombhullás követően a fák vörös árnyalatot öltöttek, a reaktor közvetlen közelében lévő területet Vörös erdő néven emlegetik, ahol a radioaktív farkasok csúcsragadozók, egyes tanulmányok szerint populációjuk körülbelül hétszer akkora, mint a hasonló helyeken. Az állatok messzire elbarangolnak, ami problémát jelent, mivel tetemük érintésre mérgező. 

PRYPIAT, UKRAINE - APRIL 25: A fox walks near the Chornobyl Nuclear Power Plant on April 25, 2018 in Prypiat, Kyiv Oblast, Ukraine. On Sunday April 26, 1986, at the Chornobyl (Chernobyl) Nuclear Power Plant near Prypiat, reactor #4 exploded. For the entire time of the nuclear energy existence, this disaster has been referred to as the world's worst nuclear power plant accident. (Photo by Yevhenii Zavhorodnii/Global Images Ukraine via Getty Images)
Az állatok elszaporodtak, a tetemük mérgező.
Forrás: Global Images Ukraine

Szellemlovak a szellemvárosban

Nemrégiben pedig ott tűntek föl furcsa, homokszínű lovak, ahol a legmagasabb a radioaktivitás koncentrációja. A zömök, kistestű lófélék jelenléte azért keltett akkora szenzációt, mivel a fajt 1969-ben a vadonban kihaltnak nyilvánították.

Szellemlovak a csernobili katasztrófa környékén
Ritka szellemlovakat figyeltek meg a csernobili katasztrófa zónájában.
Forrás:  Getty Images

