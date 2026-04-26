Sokkoló fotókon a szellemvárossá vált Pripjaty: így néz ki az iskola, az uszoda vagy egy 16 emeletes lakóépület belülről − Galéria

1986. április 26-án 40 évvel ezelőtt robbant fel a csernobili atomerőmű Pripjaty közvetlen közelében. Az akkor dinamikusan fejlődő városban 50 000 ember − jórészt az erőműben dolgozók és családjaik − élt a katasztrófa bekövetkeztekor. Azóta egy kihalt panelrengeteg, egy igazi szellemváros és még mindig lezárt terület.
Kísértetvárossá tette a csernobili atomreaktor-katasztrófa Pripjatyot
A radioaktív szennyezés nem látható, így a csernobili reaktor felrobbanása után sok lakó nem értette, miért ürítik ki a város. Pripjatyot 36 órával a katasztrófa után evakuálták.
Az ott élők akkor azt az információt kapták, hogy csak egy kis időre kell elköltözniük, de végül néhány, a hatóságok elől elrejtőzött idős emberen kívül a túlélők máshol telepedtek le. 1986 szeptemberében a lakók egy gyors látogatás erejéig visszatérhettek, hogy a kisebb, könnyen mozdítható tulajdontárgyaikat magukkal vihessék.
A játékok és könyvek még mindig ott hevernek, játszóterek, a vidámpark még mindig ott áll, ahol 1986 április 26-a előtt.
A farkaspopuláció meghétszereződött, a rókák elszaporodtak
A városban és környékén hatalmas mutáns növények burjánzanak és mutáns vadállatok élnek: radioaktív pókok, farkasok, rókák és hiúzok élőhelye lett az atomkatasztrófa környéke. A csernobili baleset után az első lombhullás követően a fák vörös árnyalatot öltöttek, a reaktor közvetlen közelében lévő területet Vörös erdő néven emlegetik, ahol a radioaktív farkasok csúcsragadozók, egyes tanulmányok szerint populációjuk körülbelül hétszer akkora, mint a hasonló helyeken. Az állatok messzire elbarangolnak, ami problémát jelent, mivel tetemük érintésre mérgező.
Szellemlovak a szellemvárosban
Nemrégiben pedig ott tűntek föl furcsa, homokszínű lovak, ahol a legmagasabb a radioaktivitás koncentrációja. A zömök, kistestű lófélék jelenléte azért keltett akkora szenzációt, mivel a fajt 1969-ben a vadonban kihaltnak nyilvánították.
