Teszteld a vizuális intelligenciád! – Találd meg, mi nem stimmel a képen!

Egyszerű, mégis remekül felméri a vizuális intelligenciádat. Felkészültél? Akkor vágj bele! Az IQ-tesztek időnként képes feladványok formájában jelennek meg, amelyeket adott időn belül kell megoldani. Ezek egyszerű, mégis agytornáztató játékok és trükkös fejtörők, amelyek fejlesztik a gondolkodást. Tedd próbára képes IQ-teszttel az intelligenciádat és kritikai gondolkodásodat azzal, hogy 7 másodperc alatt megtalálod az egyetlen hibát a képen.

Tevés képes IQ-teszt: most nincs vesztegetni való időd, hiszen csak 7 másodperc áll a rendelkezésedre.

Forrás: 123rf.com

A képen két teve látható, amint a forró sivatagban sétálnak. Első ránézésre teljesen normálisnak tűnik, igaz? Azonban van egy hiba a képen. Nézd meg alaposan a képet, számolj el magadban lassan hétig, és találd meg, mi nem stimmel a képpel!

Miért szeretjük a képes IQ-teszteket?

A nap bármely szakában előkapatsz egy ilyen típusú rejtvényt, hogy megtornáztasd az agytekervényeidet. Ennél a feladványnál szükséged lesz koncentrációra, de mérheted vele a reakcióidődet és a problémamegoldó képességedet is. Ha az a típusú ember vagy, aki szereti a dolgokat túlbonyolítani, ez az IQ-teszt nem lesz számodra könnyű, hiszen most nem veszhetsz el a részletekben, hiszen nincs rá túl sok időd.

Sikerült megtalálnod, mi a hiba a képen? Ha igen, gratulálunk, benne vagy az okosak klubjában, ha mégsem, ne csüggedj! A megoldás: nincs árnyéka a tevéknek.

Forrás: jagranjosh.com

