Az Amerikai Pite sztárja brutális összeget keresett egy hét alatt az Onlyfans-fiókjával

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy a 2000-es évek tinijeinek legnagyobb szexszimbóluma, Shannon Elizabeth Onlyfans-weboldalt indított. Az Amerikai pite-filmek Nadia-ja ugyanis úgy döntött, hogy a válása után valami új dologba akar belevágni, a választása pedig az erotikus weboldalra esett. A döntését valószínűleg nem bánta meg, ugyanis mindössze egy hét alatt 1 millió dollárt keresett a feliratkozóinak köszönhetően. Jövünk a részletekkel!

Az Amerikai pite sztárja, Shannon Elizabeth a válása után szakmát váltott

Forrás: Variety

Shannon Elizabeth válása A színésznő április 20-án jelentette be, hogy 5 év után elválik a férjétől, Simon Borchertől.

Shannon az elmúlt években Afrikában jótékonykodott, itt ismerkedett össze a természetvédelmi szakemberként dolgozó kedvesével, akivel közösen indítottak karitatív szervezeteket.

A válás után kijelentette, hogy karrierváltásba kezd és elindítja a saját Onlyfans-fiókját, hogy minél több interakciója lehessen a rajongóival.

Az Amerika pite-filmek Nadia-ja kijelentette, hogy nem csak pajzán fotókat fog közzé tenni magáról, hanem ezen a platformon megmutatja a valódi énjét és személyiségét is.

Az Amerikai pite-filmek sztárja a mai napig hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet

Shannon emléke egy generáció retinájába égett bele, miután az Amerika pite-filmszéria első részében megmutatta bájait a kamerának. Fiatal tini fiúk milliónak volt ő az elsőszámú szexszimbóluma, és úgy látszik, hogy ez a rajongás a mai napig körbelengi a színésznőt, ugyanis egy hét alatt annyian fizettek elő a fiókjára, hogy több mint 1 millió dollárt, vagyis 311 millió forintot keresett az Onlyfanson.

Részlet az Amerikai pite című filmből.

Forrás: Hulton Archive

Shannon még az így megkeresett pénzének nagy részét is jótékonykodásra szeretné használni, a menedzsere ugyanis arról beszélt a Page Sixnek, hogy a bevétele egyharmadát az alapítványán keresztül a rászorulókhoz fogja eljuttatni.

Ha kíváncsi vagy az Amerikai pite-filmekkel kapcsolatos további híreinkre, azokat itt tudod elolvasni: