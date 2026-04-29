Ki rendelt féltékeny expasit? Volt vőlegénye, Channing Tatum is reagált Zoë Kravitz eljegyzésére

A fél világ boldogan nézi, ahogy Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolata egyre komolyabbá válik. Nemrég például szóba került köztük a gyermekvállalás témája, sőt nemrég egy eljegyzési gyűrűvel az ujján kapták lencsevégre a népszerű színésznőt. Úgy látszik, hogy az új álompár szerelme mindenkinek szimpatikus. Azonban most kiderült, hogy van egy ember, aki nem feltétlenül örül a világsztárok kapcsolatának. Ő nem más, mint Zoë Kravitz exe, Channing Tatum.

Zoë Kravitz exvőlegénye nem tartotta magában az érzéseit

A Magic Mike sztárja és a fiatal színésznő korábban három éven keresztül jártak, azonban 2024 őszén váratlanul szakítottak. Pedig már ott is lánykérésre került a sor, viszont máig tisztázatlan okokból felbontották az eljegyzésüket. Tatum mostani viselkedése alapján nem ő lehett a szakító fél. A sármos színész ugyanis néhány órával azután, hogy a közösségi médiában terjedni kezdett Zoë Kravitz eljegyzésének híre, megosztott néhány sort egy furcsa versből, amivel arra utalt, hogy szíven ütötte, hogy az exmenyasszonyát eljegyezték.

„Az agyam és a szívem elváltak egymástól egy évtizeddel ezelőtt, miközben arról vitatkoztak, hogy ki a hibás azért, hogy ekkora roncs lettem. Végül már egy szobában sem bírtak meglenni egymással" – olvasható Tatum Instagram-oldalán.

A kommentelők tetszését biztos, hogy nem nyerte el a rövid és velős versike, ugyanis ezrével érkeztek olyan kommentek, amelyek gyerekesnek titulálták a színész viselkedését, és jelezték, hogy ő már 46 éves és jelenleg is van egy 19 éves barátnője, úgyhogy ideje lenne továbblépnie és örülnie az exe boldogságának.

