Nem csak legenda Atlantisz létezése? Megdöbbentő bizonyítékok kerültek elő

Atlantisz története az emberiség egyik legismertebb és legrejtélyesebb legendája, hiszen a mitikus várost már csaknem három évezrede kutatják a tudósok, mindmáig sikertelenül. Most azonban újabb, megdöbbentő bizonyítékok kerültek napvilágra, amelyek alátámaszthatják az egykori Platón beszámolójának valóságalapját. Tényleg létezett a civilizáció, amit teljes egészében elnyelt az óceán?

Egyes elméletek szerint így nézhetett ki az egykori Atlantisz városa, aminek létezését mindmáig számos legenda követi.

Az atlantiszi legenda

Platón beszámolói szerint Atlantisz egy rendkívül fejlett és gazdag sziget volt, amely hatalmas területen helyezkedett el, lakói pedig messze megelőzték saját korukat, ugyanis fejlett technológiával, lenyűgöző építészettel és virágzó kultúrával is rendelkeztek. Városukat gondosan megtervezett csatornák és hidak hálózata szelte át, központjában pedig egy hatalmas templom állt, amelyet Poszeidón tiszteletére emeltek.

A legenda úgy tartja, hogy a fejlettség és a bőség hamarosan a nép vesztéhez vezetett, hiszen a szigeten uralkodó hatalom és a térség gazdagsága idővel romlásnak indult, ennek következményeképp pedig az istenek kegyetlenül megharagudtak Atlantisz népére. Büntetésként földrengésekkel és áradásokkal sújtották a szigetet, és végül az egész birodalom a tengerbe süllyedt, ahol örökre eltűnt a világ szeme elől.

Hol lehet a rejtélyes város?

Mindmáig legendák övezik Atlantisz történetét, hiszen a térséget Platón időszámításuk előtt 4. században keletkezett leírása óta senki sem láthatta. A tudósok számos feltételezett helyszínt helyeztek kilátásba: egyes elméletek az Atlanti-óceán mélyére, mások a Földközi-tenger térségébe, a Szantorini környékére, sőt egészen az Antarktiszig helyezik a legendás város létét.

Napjainkban egy újfajta elmélet is felbukkant, miszerint egykor Ausztrália, Új-Guinea és Tamania régen egyetlen összefüggő ősi szárazföldet alkothatott, amit jelenleg Sahun néven tartanak számon.

A vizsgálódások során bebizonyosodott, hogy a térség északnyugati része egykor termékeny síkságot alkotott, ahol a jégkorszak idején az alacsony vízszintnek köszönhetően elképzelhetően Atlantisz rejtélyes népe lakott. Modern rekonstukcióknak köszönhetően a tudósok azt is megmutatták, hogyan tudott egy egész civilizáció létezni ezen a térségen: a mesterséges intelligencia segítségével helyreállított bizonytékokon jól látható, hogy a területen elhelyezkedett folyók, tavak és völgyek között egykoron egy belső tenger is létezett, így az elveszett terület akár félmillió ember befogadására is képes volt.

A régió mentén emberi nyomokra is bukkantak, számos időszámításunk előtti szerszámot megtaláltak, így jogos a következtetés, hogy a legenda nem csupán mítosz, hanem egy valóságon alapuló leírás a rég elveszett, és sokak által érdekelt civilizációról.

A kutatók azt is megállapították, hogy a megemlekedett vízszint vezetett az egykori város elsüllyedéséhez, ezt követően pedig az ott élő népesség túlélés gyanánt a környező szigetekre vándorolhatott, így tovább élhetett az elveszettnek hitt ősi népcsoport.

Bár sok teória kering Atlantisz térségének történetéről, és vannak, akik csupán egy rég elveszett filozófiai tanmesének tartják, a most előkerült bizonyítékok mégis arra engednek következtetni, hogy a legenda mögött akár valós történelmi események is lapulhatnak, és egy egykor valóban létezett, fejlett civilizáció emlékei húzódhatnak meg a háttérben.

