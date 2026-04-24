Ha megőrjítenek a legyek a lakásban, most figyelj! − EGYETLEN trükkel örökre száműzheted a konyhádból

Itt a kellemes tavaszi idő, végre lehet nagyokat szellőztetni. Bár a szúnyogoktól még nem kell tartani, vannak más repülő rovarok, amik az agyunkra mehetnek.

A különböző rovarirtók és a természetes riasztószerek egy ideig működhetnek, de ezek mind tüneti kezelések. Mi lehet hát a megoldás, ha elképesztően zavarnak a legyek a lakásban? Élj úgy, hogy ne is akarjanak csoportosan beköltözni az otthonodba. Ez pedig egyszerűbb, mint hinnéd. 

Egy légy akkor is zavaró, ha egészen apró, a nagy, húsos zöldes színűektől pedig mindenkit lever a víz. Rászállnak a poharakra, az ételekre, a kezünkre, miközben bizonyítottan fertőzéseket is terjeszthetnek. Ennél kevesebb dolog csapja agyon az otthoni higiéniát. De mit tehetünk ellenük? Nos, a probléma gyökere a szemetesben rejlik. A háztartási szemét sokkal nedvesebb, mint gondolnád - még akkor is, ha az ételmaradékot komposztálod. Amikor ez a nedvesség elkezd párologni, olyan szagot áraszt, amit a legyek imádnak. Lehet, hogy te nem is érzed, de az otthonod környékén járőröző legyeket bizony két okból is odavonzza: egyrészt könnyű táplálékforrást, másrészt remek szaporodóhelyet ígér.

Mi lehet a megoldás legyek ellen?

Ha nem akarsz pókszázlábúakat betelepíteni, fogadd meg egy hulladékgazdálkodási vállalat munkatársának tanácsát. Szerinte az egyik legjobb módja, hogy elűzd a legyeket a lakásból, ha elfelejted a műanyag szemeteszsákok használatát. 

A műanyag szemeteszsákokról köztudott, hogy magukba zárják a rothadó ételekből elpárolgó nedvességet, így biztosítják a legyek által kedvelt nedves környezetet 

- mondta a Daily Express magazinnak Rose Pogoy, aki azt is hozzátette, helyette érdemes biológiailag lebomló szemeteszsákokra váltani, hiszen ezek porózusabbak, így a szemét szaga gyorsan elpárolog, és kevésbé lesz nedves.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
