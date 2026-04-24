Ha megőrjítenek a legyek a lakásban, most figyelj! − EGYETLEN trükkel örökre száműzheted a konyhádból

A különböző rovarirtók és a természetes riasztószerek egy ideig működhetnek, de ezek mind tüneti kezelések. Mi lehet hát a megoldás, ha elképesztően zavarnak a legyek a lakásban? Élj úgy, hogy ne is akarjanak csoportosan beköltözni az otthonodba. Ez pedig egyszerűbb, mint hinnéd.

Legyek a lakásban: így űzd vissza őket a természetbe!

Forrás: 123rf.com

Egy légy akkor is zavaró, ha egészen apró, a nagy, húsos zöldes színűektől pedig mindenkit lever a víz. Rászállnak a poharakra, az ételekre, a kezünkre, miközben bizonyítottan fertőzéseket is terjeszthetnek. Ennél kevesebb dolog csapja agyon az otthoni higiéniát. De mit tehetünk ellenük? Nos, a probléma gyökere a szemetesben rejlik. A háztartási szemét sokkal nedvesebb, mint gondolnád - még akkor is, ha az ételmaradékot komposztálod. Amikor ez a nedvesség elkezd párologni, olyan szagot áraszt, amit a legyek imádnak. Lehet, hogy te nem is érzed, de az otthonod környékén járőröző legyeket bizony két okból is odavonzza: egyrészt könnyű táplálékforrást, másrészt remek szaporodóhelyet ígér.

Mi lehet a megoldás legyek ellen?

Ha nem akarsz pókszázlábúakat betelepíteni, fogadd meg egy hulladékgazdálkodási vállalat munkatársának tanácsát. Szerinte az egyik legjobb módja, hogy elűzd a legyeket a lakásból, ha elfelejted a műanyag szemeteszsákok használatát.

A műanyag szemeteszsákokról köztudott, hogy magukba zárják a rothadó ételekből elpárolgó nedvességet, így biztosítják a legyek által kedvelt nedves környezetet

- mondta a Daily Express magazinnak Rose Pogoy, aki azt is hozzátette, helyette érdemes biológiailag lebomló szemeteszsákokra váltani, hiszen ezek porózusabbak, így a szemét szaga gyorsan elpárolog, és kevésbé lesz nedves.

