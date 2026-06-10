Sötét titkokat rejt Hollywood legendás háza: brutális, máig megoldatlan gyilkosság helyszíne volt

Los Angeles dombjai között, a Los Feliz lábánál áll egy épület, ami egyszerre tűnik templomnak, filmforgatási díszletnek és egy elfeledett civilizáció romjainak. A Sowden House nem egy egyszerű ház. Inkább egy építészeti rejtély, amit Frank Lloyd Wright Jr., a legendás Frank Lloyd Wright fia álmodott meg.

A Sowden House még a mai napig is szörnyű titkokat rejt.

Forrás: GetArchive.com/Library

Sowden House titka: Art Deco villa, ahol Charlie Chaplin is megfordulhatott A Sowden House Los Angeles egyik legkülönlegesebb Mayan Revival Art Deco villája.

Frank Lloyd Wright Jr. tervezte, és Hollywood elit bulijainak legendás helyszíne volt.

A ház a Fekete Dália-ügy egyik legrejtélyesebb szála miatt máig hírhedt.

A Mayan Revival stílusban épült villa már első pillantásra erőteljes hatással bír. Szinte nincs ablak az utcafronton, mintha a ház direkt elfordulna a világtól. A bejárat inkább egy ősi kapura emlékeztet, mint egy otthonra. Belül mégis fény, levegő és egy belső udvar vár, mintha egy modern labirintusban járnánk.

Sok híresség is megfordult a Sowden House-ban.

Forrás: GetArchive.com/Library

Az 1920-as évek Los Angelesében ez a ház volt a „bohém álomotthon”. John Sowden fotós és családja egy olyan partiházat akart, ahol feltörekvő színészek, rendezők és mindenki, aki számított megfordulhatott.

A pletykák szerint Charlie Chaplin és Cecil B. DeMille is tiszteletét tette itt, mert mi másra is lenne jó egy ilyen ház, ha nem legendás estékhez?

A Sowden House igazi hírnevét a sötétebb történetek adták

1945-ben Dr. George Hodel, egy befolyásos Los Angeles-i orvos költözött be a házba családjával. Hodel neve később összeforrt a hírhedt Fekete Dália gyilkossággal, Amerika egyik legrejtélyesebb megoldatlan bűnügyével. A ház így hirtelen nemcsak építészeti ikon lett, hanem egy potenciális bűntény helyszíne is.

A Fekete Dália: a megoldatlan bűntény

A Fekete Dália-ügy, vagyis Elizabeth Short 1947-es meggyilkolása Los Angeles egyik legismertebb és máig megoldatlan bűnügye. A 22 éves nő holttestét brutális módon feldarabolva találták meg, a testet pedig egy üres telken helyezték el, ami azonnal országos sokkot váltott ki. A sajtó gyorsan rákapott a történetre, és a „Black Dahlia” becenévvel illette az áldozatot, részben a korabeli noir filmek és a sötét elegancia iránti vonzalom miatt. A rendőrségi nyomozás rengeteg gyanúsítottat és hamis vallomást eredményezett, de bizonyíték híján senkit sem ítéltek el. Így az ügy évtizedek óta legendák, összeesküvés-elméletek és újra és újra előkerülő gyanúsítgatások tárgya maradt.