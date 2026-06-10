Így festenek a Maffiózók sztárjai 19 évvel a sorozat fináléja után − Friss fotókon a Soprano-család tagjai

A Maffiózók-sorozat hatalmas anyagi és kritikai sikert ért el. Ezzel a televíziózás történetének anyagilag egyik legsikeresebb és a kritikusok által gyakran minden idők egyik legjobbjának tartott tévésorozata lett. A sikerszériát 1999. január 10-étől 2007. június 10-éig vetítették, azaz most 19 éve zárult le a Soprano család története.

A Maffiózók az egyik legsikeresebb sorozat volt a 2000-es években.

Forrás: Northfoto

A Maffiózók minden idők egyik legsikeresebb és legelismertebb sorozata lett, amely 1999 és 2007 között futott.

minden idők egyik legsikeresebb és legelismertebb sorozata lett, amely 1999 és 2007 között futott. A finálé máig az egyik legvitatottabb befejezés a televíziózás történetében.

A sorozat szereplői azóta nagyon különböző utakat jártak be, a világsikertől a visszavonulásig. Így néznek ki ma, 19 évvel az utolsó rész után!

A sorozattörténelem legrosszabb lezárása? Nem erre számítottak a Maffiózók rajongói

A Maffiózók szereplői közül a legismertebb, Tony Soprano maffiavezér, akinek lényegében a sorozat az életét követi, és akit James Gandolfini alakított. A Maffiózók (The Sopranos) lezárása az egyik legismertebb és legvitatottabb befejezés a sorozattörténelemben. A 6 évados sorozat utolsó jelenetében Tony Soprano egy étteremben ül a családjával, látszólag egy nyugodt pillanatban. A jelenet során több gyanúsan viselkedő idegen is feltűnik a helyiségben, majd hirtelen a képernyő minden előzmény nélkül teljesen feketébe vált, és megszakad a jelenet. A sorozat nem ad egyértelmű választ arra, hogy Tony meghal-e vagy sem, ezzel nyitva hagyva a történetet.

Így néznek ki ma a Maffiózók szereplői

Sokat változtak az elmúlt 19 évben a Soprano-család tagjai, sajnos van olyan, aki már nem is él közülük. Íme a szereplők régen és ma!

James Gandolfini – Tony Soprano

James Gandolfini 2013-ban hunyt el, 51 éves korában. A színész Rómában nyaralás közben szívrohamot kapott. A tragédiát súlyosbította, hogy fia, Michael Gandolfini találta meg eszméletlenül a hotelszobában. Halálhírére New Jersey-ben félárbocra engedték a zászlókat. Fia később maga is színész lett, és eljátszotta a fiatal Tony Soprano szerepét a The Many Saints of Newark című előzményfilmben.