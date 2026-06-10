Így festenek a Maffiózók sztárjai 19 évvel a sorozat fináléja után − Friss fotókon a Soprano-család tagjai

A Maffiózók-sorozat hatalmas anyagi és kritikai sikert ért el. Ezzel a televíziózás történetének anyagilag egyik legsikeresebb és a kritikusok által gyakran minden idők egyik legjobbjának tartott tévésorozata lett. A sikerszériát 1999. január 10-étől 2007. június 10-éig vetítették, azaz most 19 éve zárult le a Soprano család története.
- A Maffiózók minden idők egyik legsikeresebb és legelismertebb sorozata lett, amely 1999 és 2007 között futott.
- A finálé máig az egyik legvitatottabb befejezés a televíziózás történetében.
- A sorozat szereplői azóta nagyon különböző utakat jártak be, a világsikertől a visszavonulásig. Így néznek ki ma, 19 évvel az utolsó rész után!
A sorozattörténelem legrosszabb lezárása? Nem erre számítottak a Maffiózók rajongói
A Maffiózók szereplői közül a legismertebb, Tony Soprano maffiavezér, akinek lényegében a sorozat az életét követi, és akit James Gandolfini alakított. A Maffiózók (The Sopranos) lezárása az egyik legismertebb és legvitatottabb befejezés a sorozattörténelemben. A 6 évados sorozat utolsó jelenetében Tony Soprano egy étteremben ül a családjával, látszólag egy nyugodt pillanatban. A jelenet során több gyanúsan viselkedő idegen is feltűnik a helyiségben, majd hirtelen a képernyő minden előzmény nélkül teljesen feketébe vált, és megszakad a jelenet. A sorozat nem ad egyértelmű választ arra, hogy Tony meghal-e vagy sem, ezzel nyitva hagyva a történetet.
Így néznek ki ma a Maffiózók szereplői
Sokat változtak az elmúlt 19 évben a Soprano-család tagjai, sajnos van olyan, aki már nem is él közülük. Íme a szereplők régen és ma!
James Gandolfini – Tony Soprano
James Gandolfini 2013-ban hunyt el, 51 éves korában. A színész Rómában nyaralás közben szívrohamot kapott. A tragédiát súlyosbította, hogy fia, Michael Gandolfini találta meg eszméletlenül a hotelszobában. Halálhírére New Jersey-ben félárbocra engedték a zászlókat. Fia később maga is színész lett, és eljátszotta a fiatal Tony Soprano szerepét a The Many Saints of Newark című előzményfilmben.
Lorraine Bracco – Dr. Jennifer Melfi
Lorraine Bracco minden epizódban szerepelt, Tony terapeutájaként a sorozat egyik kulcsfigurája volt. Már a Goodfellas című gengszterfilmben is ismert színésznő volt, amelyért Oscar-jelölést is kapott. A The Sopranos után továbbra is sikeres maradt, szerepelt a Rizzoli & Isles sorozatban és a Netflix Nonnas című filmjében, sőt a BoJack Horsemanben is feltűnt egy utalás erejéig.
Edie Falco – Carmela Soprano
Carmela Soprano, Tony felesége, a sorozat érzelmileg legerősebb karaktere volt. Edie Falco három Emmy-díjat nyert a szerepéért, majd később a Nurse Jackie főszerepével újabb sikert aratott. Szerepelt a Esküdt ellenségek sorozatban és az Avatar folytatásokban is. A forgatáson Gandolfinivel szoros kapcsolatban álltak, a színésznő megható búcsút is írt a halála után.
Michael Imperioli – Christopher Moltisanti
A Tony jobbkezét alakító Imperioli a sorozat után is aktív maradt. Szerepelt többek között a Hawaii Five-0, a Lucifer és a Komfortos mennyország című produkciókban is. Visszatért röviden a karakteréhez is a The Many Saints of Newarkban, és később új sorozatokban is feltűnt.
Tony Sirico – Paulie „Walnuts” Gualtieri
A különc maffiózó szerepében Sirico ikonikus sorozatkarakter lett, de gyakran beskatulyázták gengszterszerepekbe. Játszott a Nagymenők, a Lövések a Broadwayn és a Gotti című filmekben is. Emellett hangját adta a Family Guy, az American Dad és a The Fairly OddParents sorozatokhoz. 2022-ben, 79 évesen hunyt el.
Jamie-Lynn Sigler – Meadow Soprano
Tony lányát alakította, és ez lett a legismertebb szerepe. A sorozat után szerepelt A Grace klinika, az Így jártam anyátokkal és a Will & Grace epizódjaiban is. 2016-ban szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, azóta is nyíltan beszél állapotáról.
Robert Michael Iler – Anthony Soprano Jr.
Robert Michael Iler Carmela és Tony Soprano kisebbik gyerekét, Anthonyt alakította, ez az ír származású, de New Yorkban született színész legismertebb szerepe. A sorozat azonban nem hozta el számára a várva várt sikert, feltűnt ugyan a Daredevil – A fenegyerek című filmben és az Esküdt ellenségek című sorozatban, az áttörés elmaradt. 2001-ben letartóztatták két tinédzser kirablása miatt, és függőségekkel is küzdött, de 2013 óta tiszta, és azóta sikeres pókerjátékosként tevékenykedik.
Íme, a Maffiózók utolsó jelenete
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