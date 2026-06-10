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Újabb kemoterápiát kezdtek Rubint Rékánál

kezelés rubint réka kemoterápia
Losonci Edina
2026.06.10.
Feladatnak tekint betegségét a háromgyerekes édesanya. Rubint Réka mindent megtesz, hogy meggyógyuljon, de több beszélgetésben hangsúlyozta, rosszul esik neki, hogy kételkednek a szavaiban.
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Miután a kemoterápiától kihullott a haja és parókát viselt, Rubint Réka úgy döntött, véget vet a találgatásoknak és elmondja, rákkal küzd. A háromgyerekes édesanya, amennyire csak tud, teljes életet él, edzést tart és a táborait se mondta el, ezért többen kételkednek abban, valóban beteg. Most újra üzent követőinek és elmondta, hol tatanak most a kezelések 

Rubint Rékánál most kezdték az újabb kemoterápiát.
Rubint Rékánál most kezdték az újabb kemoterápiát.
Forrás: Bors

Rubint Réka Zalán születését idézte fel

Tavasszal beszélt először rákbetegségéről Rubint Réka. Akkor már négy éve a lágyrészszarkóma diagnózisával élt, túl számos kezelésen, amelyek még mindig tartanak. Nemrégiben nagyinterjúban mondta el, mi mindenen ment keresztül, és a gyógyszerek és terápiák mellékhatásairól is beszélt.  A támadások azonban a mai napig folytatódnak. Az egyik kommentelő például ezt írta: „Ezt csak az hiszi el, aki még nem élte át maga, vagy családtagja általi kezelést… Őket még meg lehet vezetni ezzel” − szúrta ki a Bors, ahogy azt is, hogy Réka reagált a megjegyzésre. 

„Amikor Zalán született, kedden este megtartottam a 90 perces Rozsnyait (akkor még Hegedűs Gyula utcában). Másnap reggel (szerdán) császárral megszültem Zalánt. 10 nap múlva kedden este a Hegedűs Gyulában ismét színpadon voltam. Igaz, guggolni, kitöréseket és hasizmot nem tudtam csinálni, de amit tudtam, azt megcsináltam, a többit meg levezényeltem. Most sincs másképp, és nem is lesz soha, amíg élek” − fogalmazott. 

Mielőtt támadsz, és az indulattól nem látsz, nyugodj meg és gondolkozz!”

„Hát nem úgy néz ki, mint aki 33 kemót kapott… Annyira szerepelni akar, hogy ezt a hazugságot is bevállalja” − írta egy másik kommentelő, amire Réka szintén reagált. „Nem 33 kemót kaptam, hanem 33 sugarat. Mielőtt támadsz, és az indulattól nem látsz, nyugodj meg és gondolkozz! Háromféle kemót kaptam + immunterápiát, most kezdték nálam az új, negyedik kemó kezelést. 33 sugarat 2023-ban kaptam, majd 5-öt 2024-ben, és 3 hete ismét kaptam 3 sugarat! Nézd végig a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsort, és részletesen elmondom az elmúlt 4 évet és tudsz jegyzetelni” − jegyezte meg. 

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