Ez a 2 dögös, fiatal játékos garantáltan ellopja majd a show-t az idei foci-vb-n: a nők kedvencei lesznek

Valld be, hogy a világbajnokság alatt te sem csak a gólok és a váratlan fordulatok miatt tapadsz a képernyőre. A 2026-os foci-vb új generációja ugyanis nemcsak a pályán ígér látványos pillanatokat, hanem a lelátókon és a közösségi médiában is komoly rajongótáborra tehet szert. Miközben a világ a legnagyobb sztárok teljesítményét figyeli, érdemes egy pillantást vetni azokra a fiatal tehetségekre is, akik játékukkal és kisugárzásukkal egyaránt könnyen a torna felfedezettjeivé válhatnak. Közülük két név különösen sokat ígér: a sármos, török Can Uzun és a bosnyák Kerim Alajbegović.

Foci-vb 2026: biztos, hogy sok meglepetést fogunk látni, köztük jóképű fiatal focistákat is.

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Can Uzun az Eintracht Frankfurt 20 éves támadó középpályása, aki kreatív játékával a foci-vb egyik kellemes meglepetése lehet.

A bosnyák Kerim Alajbegović mindössze 18 éves, de már most komoly jövőt jósolnak neki.

Mindkét futballista a következő generáció feltörekvő sztárjai közé tartozik, akik a világbajnokság során akár nemzetközi ismertséget (és női rajongótábort) is szerezhetnek.

Az élő Nostradamus már megjósolta, melyik válogatott nyeri az idei foci-vb-t, tehát jobb is, ha fontosabb dolgokkal foglalkozunk. Például a foci-vb fiatal és szexi focistáival.

Can Uzun − Mediterrán sármőr, akin neked is megakad a szemed a foci-vb ideje alatt

Mediterrán sármmal megáldott, modern boy next door, akin azonnal megakad a női szurkolók tekintete. Árad belőle a természetes, kisfiúsan pimasz, maszkulin vonzerő. Pont az a srác, aki után megfordulsz az utcán, mert megvan benne a kellő magabiztosság, de hiányzik belőle az irritáló sztárallűr. Egyelőre.

Can Uzun sokakat el fog kápráztatni a foci-vb-n.

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A török válogatottban futballozó, Németországban született 20 éves Can Uzun jelenleg az Eintracht Frankfurt játékosa. A legtöbb reflektorfényt a török csapatból Arda Güler és Kenan Yıldız kapja, de éppen emiatt lehet különösen érdekes Uzun támadó középpályás szerepe, aki meg csendben viheti el a show-t. Nyolc gólja és négy gólpassza azt mutatja, hogy a kapu előtt is higgadt és hatékony, emellett képes mindenkit meglepni váratlan játékmegoldásaival.

Ami a szerelmi életét illeti, a fiatal csatár nem beszél a nyilvánosság előtt a párkapcsolatairól. A közösségi médiában, különösen a TikTokon és az Instagramon azonban a rajongók körében nyílt titokként kezelik, hogy egy Aslı nevű hölggyel alkot egy párt.

Ha még többet szeretnél látni a csodalábú úriemberből, tekintsd meg az alábbi videót: