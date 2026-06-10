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Ez a 2 dögös, fiatal játékos garantáltan ellopja majd a show-t az idei foci-vb-n: a nők kedvencei lesznek

AFP - HANS PETER LOTTERMOSER
szívtipró foci-vb 2026 futball utánpótlás Törökország
Jónás Ágnes
2026.06.10.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt a nemzetközi sportsajtó egyre nagyobb figyelmet szentel azoknak a fiatal tehetségeknek, akik a torna legnagyobb felfedezettjei lehetnek. Közéjük tartozik a török Can Uzun és a bosnyák Kerim Alajbegović is, akik nemcsak a pályán nyújtott teljesítményükkel, hanem karizmatikus megjelenésükkel is könnyen a női szurkolók kedvenceivé válhatnak a foci-vb ideje alatt.
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Valld be, hogy a világbajnokság alatt te sem csak a gólok és a váratlan fordulatok miatt tapadsz a képernyőre. A 2026-os foci-vb új generációja ugyanis nemcsak a pályán ígér látványos pillanatokat, hanem a lelátókon és a közösségi médiában is komoly rajongótáborra tehet szert. Miközben a világ a legnagyobb sztárok teljesítményét figyeli, érdemes egy pillantást vetni azokra a fiatal tehetségekre is, akik játékukkal és kisugárzásukkal egyaránt könnyen a torna felfedezettjeivé válhatnak. Közülük két név különösen sokat ígér: a sármos, török Can Uzun és a bosnyák Kerim Alajbegović.

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Foci-vb 2026: biztos, hogy sok meglepetést fogunk látni, köztük jóképű fiatal focistákat is.
Forrás: Shutterstock
  • Can Uzun az Eintracht Frankfurt 20 éves támadó középpályása, aki kreatív játékával a foci-vb egyik kellemes meglepetése lehet.
  • A bosnyák Kerim Alajbegović mindössze 18 éves, de már most komoly jövőt jósolnak neki.
  • Mindkét futballista a következő generáció feltörekvő sztárjai közé tartozik, akik a világbajnokság során akár nemzetközi ismertséget (és női rajongótábort) is szerezhetnek.

Az élő Nostradamus már megjósolta, melyik válogatott nyeri az idei foci-vb-t, tehát jobb is, ha fontosabb dolgokkal foglalkozunk. Például a foci-vb fiatal és szexi focistáival. 

Can Uzun − Mediterrán sármőr, akin neked is megakad a szemed a foci-vb ideje alatt

Mediterrán sármmal megáldott, modern boy next door, akin azonnal megakad a női szurkolók tekintete. Árad belőle a természetes, kisfiúsan pimasz, maszkulin vonzerő. Pont az a srác, aki után megfordulsz az utcán, mert megvan benne a kellő magabiztosság, de hiányzik belőle az irritáló sztárallűr. Egyelőre.

foci-vb Can Uzun
Can Uzun sokakat el fog kápráztatni a foci-vb-n.
Forrás: NurPhoto

A török válogatottban futballozó, Németországban született 20 éves Can Uzun jelenleg az Eintracht Frankfurt játékosa. A legtöbb reflektorfényt a török csapatból Arda Güler és Kenan Yıldız kapja, de éppen emiatt lehet különösen érdekes Uzun támadó középpályás szerepe, aki meg csendben viheti el a show-t. Nyolc gólja és négy gólpassza azt mutatja, hogy a kapu előtt is higgadt és hatékony, emellett képes mindenkit meglepni váratlan játékmegoldásaival.

Ami a szerelmi életét illeti, a fiatal csatár nem beszél a nyilvánosság előtt a párkapcsolatairól. A közösségi médiában, különösen a TikTokon és az Instagramon azonban a rajongók körében nyílt titokként kezelik, hogy egy Aslı nevű hölggyel alkot egy párt. 

Ha még többet szeretnél látni a csodalábú úriemberből, tekintsd meg az alábbi videót:

@eintracht

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 🇹🇷🏆 Can Uzun is heading to the FIFA World Cup with Türkiye! Need we say more? ⚡️

♬ Originalton - Eintracht Frankfurt


Kerim Alajbegović – A srác, akit legszívesebben azonnal bemutatnál a szüleidnek

Tiszta tekintetű, elképesztően édes és imádni való srác. 186 centiméteres magasságával és nyúlánk, atletikus alkatával fantasztikusan mutat a pályán, de az igazi fegyvere az a végtelenül barátságos kisugárzás, amivel azonnal leveszi a lábáról a közönséget. 

Labdarúgás iránti szenvedélye a családi hátteréből fakad, hiszen édesapja, Semin Alajbegović szintén profi focista volt. Kerim már egészen kisgyermekként, a családi történeteken és az apa-fia dekázásokon keresztül szívta magába a játék szeretetét. 

A Bayer Leverkusen kötelékébe visszatérő 18 éves játékos civil öltözködésében is a letisztult, sportos eleganciát képviseli. A pályán mindkét szélen bevethető, de leginkább a jobb oldalon érzi magát otthon, ahonnan bal lábbal befelé kavargatva tud igazán bajt okozni. Mármint az ellenfélnek. Jelenleg nincs barátnője, életét száz százalékban a futball, valamint a családja tölti ki. Nézd meg ezt a videót is, hogy teljesen up to date légy a foci-vb-re:

Érdemes lesz szemmel tartani őket, és figyelni, hogyan bánnak a mesterséges intelligenciával felszerelt szenzoros focilabdával. Könnyen lehet, hogy a torna végére nemcsak a futballrajongók, hanem a szelfire vágyó női szurkolók kedvencei között is ott találjuk a nevüket.

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