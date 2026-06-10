James Van Der Beek tudta, hogy volt felesége férjhez megy, miután ő meghal − Különleges jelek kísérték az esküvőt

Ahogy megírtuk, Heather McComb egykori férje, James Van Der Beek halála után összekötötte életét kedvesével. A színésznő feleségül ment Scott Michael Campbell színészhez. Heather most elárulta, hogy volt párja áldását adta az esküvőre.

Heather McComb és James Van Der Beek 2003 és 2010 között voltak házasok.

Forrás: MediaPunch

James Van Der Beek áldásával ment újra férjhez Heather McComb

Heather McComb elárulta, hogy a nagybeteg James Van Der Beek tudott a közelgő esküvőjéről és támogatta őt és Scottot. „James és Kimberly tudták, hogy Scott és én összeházasodunk. Tele volt a szívük szeretettel és nagyon izgatottak voltak, örültek a szerelmünknek” – mondta Heather a Us Weeklynek.

McComb és James Van Der Beek 2003 és 2010 között voltak házasok. A válás után is barátok maradtak, és 2015-ben még egy CSI: Cyber-epizódban együtt is szerepeltek. A színész még 2010-ben újra megnősült, feleségül vette Kimberly Van Der Beeket. A párnak hat gyermeke született: a 15 éves Olivia, a 14 éves Joshua, a 12 éves Annabel Leah, a 10 éves Emilia, a 7 éves Gwendolyn és a 4 éves Jeremiah. James Van Der Beek idén februárban hunyt el, mindössze 48 éves volt.A színésznő számára különösen sokat jelentett, hogy egykori férje áldását adta házasságára, mielőtt újra oltár elé állt.

„Azon a napon rengeteg ember mosolygott ránk a mennyből”

McComb az interjúban arról is beszélt, hogy a montanai esküvőn erősen érezte azoknak a jelenlétét, akiket ő és férje az évek során elveszítettek. „Tudom, hogy azon a napon rengeteg ember mosolygott ránk a mennyből (...) Dupla szivárványt, két katicabogarat és két fehér galambot láttunk… ” – emlékezett vissza.

A színész halálakor Heather McComb úgy fogalmazott, hogy James Van Der Beek különleges ember volt. „Rendkívül tehetséges, érzékeny és bölcs ember volt. Folyamatosan fejlődni akart, mindig új kihívásokat keresett, és soha nem félt kilépni a komfortzónájából” − írta akkor az Instagramon.

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