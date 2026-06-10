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Anglia

Oda a méltóság és a becsület, új gúnynevet kapott Harry herceg: még egy ok, amiért nem térhet haza a királyi családhoz

Anglia brit királyi család Netflix Harry herceg
Hiába is próbálna újra tekintélyt szerezni a britek előtt Sussex hercege, Amerika megbélyegezte. Harry herceg csak magának, és persze feleségének köszönheti azt a gúnynevet, amit újonnan választott hazájában kapott.
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Nem volt egyszerű feladat elhagyni a brit királyi családot, ám úgy tűnik, az amerikai kitérőt követően visszatérni sem lenne túl könnyű. Ez pedig nemcsak annak köszönhető, hogy édesapja, III. Károly király elképesztően neheztel fiára. Harry herceg bizony olyan üzleti döntéseket hozott az Egyesült Államokban, amelyekkel elveszítette minden méltóságát és megbecsülését.

Harry herceg és Meghan Markle
Harry herceg és Meghan Markle végleg levághatták magukat a brit királyi családtól.
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Hat évvel ezelőtt döntött úgy, hogy feleségével és kisfiával elhagyják Angliát és egyben a királyi kötelezettségeiket.
  • Először Kanadába, majd az Egyesült Államokba költöztek.
  • Második gyerekük már Kaliforniában született.
  • Mivel a brit királyi apanázs elapadt, a hercegi pár a show-biznisz felé fordult.

Harry herceg gúnyneve szépen összefoglalja új életét

Miután Harry herceg maga mögött hagyta a brit királyi családot, bizony nem csupán a monarchikus kötelezettségeknek mondott nemet. Egyesek szerint a felröppenő békülési hírek hátterében is inkább az anyagiak állnak, mintsem a nagy szeretet. Bár feleségével, az egykori színésznővel megpróbáltak maguknak felépíteni az Egyesült Államokban egy karriert, úgy tűnik se ő, se Meghan Markle nem túl jó a show-bizniszben. Voltak ugyan jól fizető szerződéseik, de úgy tűnik a Netflix-szerződéseiknek végleg vége. Helyzetükből egy költözéssel próbálnak menekülni, legújabb terveik szerint Ausztráliában fognak letelepedni − mondjuk legutóbbi látogatásuk nem igazán sült el jól.

Most pedig itt az újabb pofon. A Sky News műsorvezetője, Danica De Giorgio ugyanis egy igen találó, mégis rendkívül sértő gúnynévvel illette Harryt, a Netflix hercegének nevezte. A becenév tökéletesen leírja, hogyan látják Károly kisebbik fiát az amerikaiak: királyi családtag helyett show-biznisz szélhámosnak.

Sokak szerint Vilmos herceg öccse ezzel végleg elvágta magát annak az esélyétől, hogy a királyi családjában és hazájában bármikor is újra komolyan vegyék. 

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