A lift akkor is hatással van az életedre, ha nem használod: így formálta át az egész világot

Ki ne játszott volna el a gondolattal legalább egyszer, hogy egy nap luxuspenthouse-ból tekint le a világra. Különös, de alig másfél évszázada ettől a gondolattól viszolygott a legtöbb ember. Ugyanis a felsőbb emeletekre feljutni igen fáradtságos volt, jellemzően a szegények vásároltak emeleti lakásokat, míg a gazdagok az alsóbb szintek kényelmét élvezték. Ezen a fizikai társadalmi hierarchián változtatott egy találmány, mely örökre megváltoztatta városaink képét. Ez nem más, mint a lift története.

Felvonótörténelem Már az ókortól kezdve léteztek korai felvonószerkezetek, melyeket víz, ember vagy állat hajtott.

Werner von Siemems mutatta be az első elektromos felvonót 1880-ban.

A lift története zuhanással kezdődött

A liftek korai típusai már az ókorban megjelentek: a feljegyzések alapján a legkorábbi ismert felvonót Arkhimédész alkotta meg, i. e. 236-ban, mely egy álltok hajtotta egyszerű szerkezet volt. A rómaiak is ellesték a filozófus ötletét, hisz a Colosseumban nem kevesebb, mint 25 lift segítette az állatok porondra emelését.

Ugyan a középkortól kezdve egészen a felvilágosodásig próbálkoztak liftek építésével, ezek a korai prototípusok kis magasságokba, lassan juttatták fel az embereket, a biztonság kifejezés pedig nem szerepelt a jellemzőik között.

Otis biztonsági liftjének gépháza.

Az ipari forradalmat kísérő technológiai fejlődés kellett ahhoz, hogy a modern felvonók megjelenjenek. A 18-19. század fordulójának modelljeit még gőz, hidraulika hajtotta, és nem embert, hanem árut, valamint nyersanyagot szállítottak a bányákból. Burton és Homer építészek 1823-as prototípusa még csak látványosság volt, az 1835-ben bemutatott Teagle felvonó viszont már ellensúlyokkal működött.

Ezen korai szerkezetek ugyan jelentősebb magasságba röpítették az embert, ám volt egy nagy hibájuk: könnyen lezuhantak. Erre talált megoldást Elisha Otis, aki az 1854-es világkiállításon mutatta be az fékrendszerrel ellátott biztonsági felvonót. A fogaskerekes, görgős szerkezet akkor sem szakadt le, amikor szándékosan elvágta a csörlőt, ami utat nyitott elterjedésüknek.