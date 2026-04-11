Nehéz a matek? Ne aggódj, nem a te hibád: az idegtudomány megmondja, miért állsz hadilábon a számokkal

Sokaknak még felnőttként is a rémálmaiban szerepel a számtanóra rossz iskolai élményeikből fakadóan. Sérült lelkük számára gyógyírként szolgálhat annak kutatásnak az eredménye, ami az idegtudomány segítségével vizsgálta a számiszony okait. Ugyanis az, hogy egyesek számára nehézséget okozott és okoz a matematika, nem lustaság, hanem az agyi felépítés az oka. Ismerd meg a felmérés részleteit!

Matematikai képességek kialakulásában meglepő agyterületeknek jut kiemelkedő szerep.

Matekfób gyerekek agya Az, hogy egyeseknek nehezen megy a matekfeladatok megoldása, elsősorban idegi felépítésből fakad.

Egy kutatás rejtett mechanizmusokat fedezett fel a matematikai képességekről.

Miért nem megy a matek? Egy kutatás részletei

A matematika tudományához való hozzáállás több tényezőn múlik, hisz már a tanár puszta személye, oktatási módszere is sokat vet a latba. Azonban egy olyan mintázat is kirajzolódik, ami nem az edukációval magyarázza a szerényebb eredményeket, hanem az agy felépítésével. A számolás és logikus gondolkodás alapvetően a bal agyféltekéhez köthető, így akinek ez aktívabb, jószerivel erősebb eredményt ér el a felmérőkön.

Egy nemrégiben lezárult kutatás azonban rávilágított, hogy nem elsősorban a számokkal és matematikai logikával összefüggő agyterületek aktivitása a fő szempont. A Stanford Egyetem kutatói olyan második, illetve harmadik osztályos gyerekeket kérdeztek akiknek egyik fele jó eredményeket ért el matekból, a másiknak viszont nehézségei akadtak.

A feladat egyszerű volt: 1-től 9-ig számokat mutattak nekik, és néhány másodperc alatt meg kellett mondaniuk, melyik a nagyobb. Mindeközben MRI-vel figyelték, melyik agyterület mutat aktivitást.

Arra keresték a választ, hogy a két csoport miként áll hozzá a feladathoz. Akik gyengén teljesítettek matekból, azoknál alacsonyabb aktivitást mutatott az anterior cinguláris kéreg, mely a teljesítmény monitorozásáért, a hibák javításáért felelős. A másik fontos terület, mely csekély élénkséget mutatott, a homloklebenyen található középső frontális gyrus volt. Utóbbi az impulzuskontrollért, változásokhoz való alkalmazkodásért, koncentrációért, valamint a számok feldolgozásáért felelt.