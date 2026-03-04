Ez a matekkvíz hiányzott a napodból: hogy is volt az a bizonyos kerület és terület dolog?

Emlékszel azokra a matekórákra, ahol a geometria alapjai okoztak fejfájást? Most visszahozzuk az élményt – természetesen immár fejfájás nélkül. Idézd fel az alap geometriai formák kerületét és területét! Természetesen ér a matekkvíz közben mosolyogni azon, hogy még mindig fogalmad sincs, hogy miről van szó, vagy éppen azon, hogy „na, bezzeg most tudom”! Lássuk, te melyik csoportba tartozol!

Mennyire izzaszt meg ez a matekkvíz?

Matekkvíz: nosztalgia az iskolai napokról

Akkor még nem értettük, miért kell minden áldott nap iskolába járnunk, miért kell teljesen indokolatlannak tűnő dolgokat megtanulnunk, és miért mondja mindenki azt, hogy „élvezd ki, mert ezek a legszebb éveid”. Ma már, a munkahelyedre menetelve, felelősséggel a válladon pontosan érted, hogy miről beszéltek az idősebbek akkoriban.

Pont ezért imádjuk annyira feleleveníteni az általános iskolai és gimnazista éveinket. Pontosabban az iskolai tananyagokat, hiszen egyrészt kíváncsiak vagyunk, hogy vajon még mindig átmennénk-e az érettségin, másrészt pedig mindig megmosolyogtat egy-egy fiatalkori élmény felidézése. Tehát legyen szó földrajzi kvízről, történelemérettségi-feladatokról vagy éppen irodalmi feladványról, ezekben a játékos kvízekben örömmel tesszük próbára a tudásunkat.

Most éppen egy olyan kőkemény matekfeladványt hoztunk el, amin egész biztosan fel fogsz szisszenni párszor. A kerület- és területszámítás ugyanis évek távlatából nem is olyan könnyű, mint ahogyan emlékszünk rá. (Persze akkoriban sem ez volt a legkönnyebb téma, de több évnyi matekozás nélkül még jobban fel tudja adni a leckét.)

Kerület-terület – Most melyik is volt?