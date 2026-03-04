Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda Kázmér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
geometria

Ez a matekkvíz hiányzott a napodból: hogy is volt az a bizonyos kerület és terület dolog?

geometria matematika kvíz
Ha szeretted a matekot, akkor a kiváltságosok közé tartoztál. De ha minden képlet megizzasztott, a matektanár kikészített, és soha nem értetted, mi a fenéért kell neked tudnod a kétismeretlenes egyenlet megoldóképletét, akkor üdv a klubban! És bár örülünk, hogy már nem kell nap mint nap matekórákon szenvednünk, azért néha jó egy kicsit nosztalgiázni – ezt most igazán játékosan teheted meg a matekkvízünkkel!

Emlékszel azokra a matekórákra, ahol a geometria alapjai okoztak fejfájást? Most visszahozzuk az élményt – természetesen immár fejfájás nélkül. Idézd fel az alap geometriai formák kerületét és területét! Természetesen ér a matekkvíz közben mosolyogni azon, hogy még mindig fogalmad sincs, hogy miről van szó, vagy éppen azon, hogy „na, bezzeg most tudom”! Lássuk, te melyik csoportba tartozol!

matekkvíz – gondolkodó nő
Mennyire izzaszt meg ez a matekkvíz?
Forrás: Shutterstock

Matekkvíz: nosztalgia az iskolai napokról

Akkor még nem értettük, miért kell minden áldott nap iskolába járnunk, miért kell teljesen indokolatlannak tűnő dolgokat megtanulnunk, és miért mondja mindenki azt, hogy „élvezd ki, mert ezek a legszebb éveid”. Ma már, a munkahelyedre menetelve, felelősséggel a válladon pontosan érted, hogy miről beszéltek az idősebbek akkoriban.

Pont ezért imádjuk annyira feleleveníteni az általános iskolai és gimnazista éveinket. Pontosabban az iskolai tananyagokat, hiszen egyrészt kíváncsiak vagyunk, hogy vajon még mindig átmennénk-e az érettségin, másrészt pedig mindig megmosolyogtat egy-egy fiatalkori élmény felidézése. Tehát legyen szó földrajzi kvízről, történelemérettségi-feladatokról vagy éppen irodalmi feladványról, ezekben a játékos kvízekben örömmel tesszük próbára a tudásunkat.

Most éppen egy olyan kőkemény matekfeladványt hoztunk el, amin egész biztosan fel fogsz szisszenni párszor. A kerület- és területszámítás ugyanis évek távlatából nem is olyan könnyű, mint ahogyan emlékszünk rá. (Persze akkoriban sem ez volt a legkönnyebb téma, de több évnyi matekozás nélkül még jobban fel tudja adni a leckét.)

Kerület-terület – Most melyik is volt?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Melyik a négyzet kerülete?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Melyik a téglalap területe?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik a háromszög kerülete?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Melyik a rombusz területe?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Melyik a trapéz területe?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik a kör kerülete?

Ezt tanulhattad a kvízünkből

Ne csüggedj, ha nem sikerült túl jól a matekkvíz! Legalább nevethetsz egy jót a régi emlékeken. Sőt, ha eszedbe jutott a régi padtársad vagy barátod/barátnőd, akkor mire vársz még? Ideje felvenni a kapcsolatotok fonalát – hiszen a matek összehozhat mindenkit! Ha pedig csillagos ötösre sikerült a teszt, akkor veregesd meg jó alaposan a vállad, és örülj magadnak!

Ha még több iskolai feladványra vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Irodalmi kvíz: ki mondta az ikonikus mondatokat?

Nézzük csak, hogy mire emlékszel az általános iskolai és a gimnáziumi irodalomórákból!

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Töltsd ki matekkvízünket, és kiderül

Neked vajon menne egy matekröpdolgozat? Teszteld le a matektudásod, és bizonyítsd be magadnak, hogy már nem olyan rémisztő, mint amilyennek gyerekként tűnt!

Ez a történelmi kvíz sokakat megizzaszt: te tudod az összes esemény pontos dátumát?

Készen állsz egy brutálisan nehéz agytornára? Ez a történelmi kvíz még a legjobbaknak is feladja a leckét! Ismered a történelem fontos eseményeinek pontos dátumait? Teszteld tudásod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu