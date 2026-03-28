2024-től kezdve a születéskor várható élettartam átlagosan 79 év. A nőknél 81, a férfiaknál pedig 76 év. Ez azt jelenti, hogy a legfiatalabb generáció tagjaira rendkívül hosszú élet vár, már ha hihetünk a statisztikáknak. Ezzel szemben egy friss kutatás kiderítette, hogy van egy nemzedék, amelynek tagjai kevesebb évet kaptak az élettől, mint az elődeik és kevesebbet, mint az utódaik. Kikről van szó? Természetesen az elátkozott generáció tagjairól.

Az elátkozott generáció vezető halálokai a szív- és érrendszeri betegségek lettek

A generációk közötti különbségek Elsőként határozzuk meg, hogy milyen évjáratokkal szokták nagy általánosságban meghatározni a generációkat. Az 1943 és 1964 között születetteket baby boomereknek hívják.

Az 1965-tól születetteket és 1970-es években napvilágot látott embereket X generációként emlegetik.

Az elátkozott generáció, vagyis a gen Y, másnéven milleniumi generáció tagjai 1981 és 1996 között születtek.

Utánuk következtek a legtöbb kutatás középpontjában álló zoomerek. A Z generáció tagjai már a digitális világba születtek. Ők 1997 és 2010 között látták meg a napvilágot, és az életük szerves részét képezi az internet és az okoseszközök használata.

2010 után már az alfa generáció tagjait köszönthetjük, akikkel kapcsolatban messzemenő következtetéseket csak akkor tudnak majd levonni a kutatók, ha 2028-tól kezdődően egyre többen lépnek majd be a felnőttkorba.

Az elátkozott generáció születéskor várható élettartama alacsonyabb, mint a korábbi nemzedéké

Rossz hír az X generáció idősebb, és az Y generáció fiatalabb tagjainak. Most egy friss kutatás bebizonyította, hogy az 1970 és 1985 között születettek halálozási aránya szignifikánsan rosszabb, mint az elődeiké. Egy tudóscsoport górcső alá vetette az elmúlt évtizedekben tapasztalt arányokat és érdekes dologra bukkantak: míg az 1960 előtt születettek standard várható élettartammal rendelkeznek, addig az 1970-es évektől kezdve aggasztó tendencia kezdődött. Erről a kutatást vezető professzor, Leah Abrams árult el részleteket:

„A késői X generáció és az idősebb milleniálok esetében rosszabb a várható élettartam, mint a baby boomereknél. A kutatásaink szerint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és más külső okokból történő halálozások terén rosszabb mutatókkal rendelkeznek az elődeiknél. Különösen a vastagbélrák esetén látható a különbség" – kezdte beszámolóját a szakértő. Leah Abrams szerint a baby boomerek fordulópontot jelentettek, ugyanis korábban minden korcsoport magasabb várható élettartammal született, mint az elődei. Ők azonban már rosszabb mutatókkal vágtak bele az életbe, mivel itt jöttek be a képbe az olyan tényezők, mint a kábítószer-túladagolás, az autóbalesetek és az öngyilkosságok. Az őket követő X és Y generáció tagjainál pedig a szív- és érrendszeri betegségek váltak a vezető halálokokká.