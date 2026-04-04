Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
pszichológiai egészség munkafüggőség munkamánia
Simon Benedek
2026.04.04.
Érezted már úgy, hogy túl sokat dolgozol? Netán úgy, hogy nem tudod otthon se elengedni a melót? Ha igen, akkor könnyen lehet, hogy te is munkamániás vagy. Mutatjuk, milyen jelekre kell figyelned!

A munkamánia pont ugyanolyan függőség, mint bármely másik. Ha képtelen vagy letenni a munkát, állandóan ezen rugózik az agyad és otthon sem lelsz nyugalomra, akkor ideje elgondolkodnod. Ha az alábbi 7 kritériumból 4 igaz rád, akkor kezdj el gondolkozni, hogyan léphetsz ki az ördöki körből. Dr. Carla Marie Manly klinikai szakpszichológus szerint az a legbiztosabb jel, ha egy családtagod vagy közeli barátod szól, hogy túl sokat dolgozol, és úgy látja, hogy nincs életed a munkád mellett. Ha ez megtörténik, akkor ne legyints rá, változtass!

A munkamánia sok egészségügyi gondot okozhat. 
A munkamánia sok egészségügyi gondot okozhat. 
Forrás:  Getty Images

Melyek a munkamánia jelei?

A munkamánia jelei sokfélék lehetnek és nem mindegyiket egyformán könnyű felismerni. Ha azon kapod magad, hogy kevés időt töltesz a szeretteiddel, vagy szorongsz, stresszes vagy a munkád miatt, akkor a munkamánia egy lehetséges magyarázat erre. A kutatók a munkamánia felismeréséhez létrehozták az úgynevezett Bergen munkafüggőségi skálát.  7 kritériumot néznek a besorolásnál, aminek alapján megállapítható a munkamánia.

  1. Folyamatosan azon jár az agyad, hogy dolgoznod kéne, nem tudsz kikapcsolni.
  2. Sokkal több időt töltesz munkával, mint amennyit szeretnél.
  3. Azért dolgozol, hogy a bűntudatod, szorongásod vagy a depressziód csökkenjen.
  4. A környezeted jelzi, hogy túl sokat dolgozol, de nem hallgatsz rájuk. 
  5. Stresszes leszel, ha nem tudsz dolgozni.
  6. Háttérbe szorítod a hobbidat, a szabadidős tevékenységeket és a párkapcsolatodat a munka miatt.
  7. Annyit dolgozol, hogy egészségügyi gondjaid, főként alvásproblémáid lesznek miatta.

A munkafüggőség rányomja a bélyegét a személyes kapcsolatokra és az egészségre is

 A túl sok munka idővel általában egészségügyi és szociális problémákban is megmutatkozik.  Cortney Edmondson a Healthline-nak mesélt arról, hogyan befolyásásolta az életét a munkafüggősége. Edmondson akkor jött rá, hogy tarthatatlan a helyzet, amikor már heti 70-80 órát dolgozott, súlyos álmatlanságban szenvedett és a családi kapcsolatai is megromlottak.

„Nem gondoltam, hogy a 70-80 órás munkahét problémát jelent, amíg rá nem jöttem, hogy szó szerint nincs életem a munkán kívül” – magyarázta Cortney Edmondson. „A barátaimmal töltött idő nagy részét azzal töltöttem, hogy mértéktelenül ittam, hogy átmenetileg megkönnyebbülést érjek el” – teszi hozzá. 

Ha Edmondson története ismerősen hangzik, itt az ideje, hogy leltárt készíts a munkaszokásaidról és arról, hogy azok hogyan befolyásolják az életedet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu