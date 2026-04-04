A munkamánia pont ugyanolyan függőség, mint bármely másik. Ha képtelen vagy letenni a munkát, állandóan ezen rugózik az agyad és otthon sem lelsz nyugalomra, akkor ideje elgondolkodnod. Ha az alábbi 7 kritériumból 4 igaz rád, akkor kezdj el gondolkozni, hogyan léphetsz ki az ördöki körből. Dr. Carla Marie Manly klinikai szakpszichológus szerint az a legbiztosabb jel, ha egy családtagod vagy közeli barátod szól, hogy túl sokat dolgozol, és úgy látja, hogy nincs életed a munkád mellett. Ha ez megtörténik, akkor ne legyints rá, változtass!

A munkamánia sok egészségügyi gondot okozhat.

Forrás: Getty Images

Melyek a munkamánia jelei?

A munkamánia jelei sokfélék lehetnek és nem mindegyiket egyformán könnyű felismerni. Ha azon kapod magad, hogy kevés időt töltesz a szeretteiddel, vagy szorongsz, stresszes vagy a munkád miatt, akkor a munkamánia egy lehetséges magyarázat erre. A kutatók a munkamánia felismeréséhez létrehozták az úgynevezett Bergen munkafüggőségi skálát. 7 kritériumot néznek a besorolásnál, aminek alapján megállapítható a munkamánia.

Folyamatosan azon jár az agyad, hogy dolgoznod kéne, nem tudsz kikapcsolni. Sokkal több időt töltesz munkával, mint amennyit szeretnél. Azért dolgozol, hogy a bűntudatod, szorongásod vagy a depressziód csökkenjen. A környezeted jelzi, hogy túl sokat dolgozol, de nem hallgatsz rájuk. Stresszes leszel, ha nem tudsz dolgozni. Háttérbe szorítod a hobbidat, a szabadidős tevékenységeket és a párkapcsolatodat a munka miatt. Annyit dolgozol, hogy egészségügyi gondjaid, főként alvásproblémáid lesznek miatta.

A munkafüggőség rányomja a bélyegét a személyes kapcsolatokra és az egészségre is

A túl sok munka idővel általában egészségügyi és szociális problémákban is megmutatkozik. Cortney Edmondson a Healthline-nak mesélt arról, hogyan befolyásásolta az életét a munkafüggősége. Edmondson akkor jött rá, hogy tarthatatlan a helyzet, amikor már heti 70-80 órát dolgozott, súlyos álmatlanságban szenvedett és a családi kapcsolatai is megromlottak.

„Nem gondoltam, hogy a 70-80 órás munkahét problémát jelent, amíg rá nem jöttem, hogy szó szerint nincs életem a munkán kívül” – magyarázta Cortney Edmondson. „A barátaimmal töltött idő nagy részét azzal töltöttem, hogy mértéktelenül ittam, hogy átmenetileg megkönnyebbülést érjek el” – teszi hozzá.