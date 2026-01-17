Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
túlbuzgóság

A 110%-os teljesítmény csapdája – 5 jel, hogy egy buzgómócsinggal van dolgod

túlbuzgóság teljesítménykényszer munkamánia
Bába Dorottya
2026.01.17.
Nem mindig olyan egyértelmű, hogy egy buzgómócsinggal van dolgunk. Azonban bizonyos jelek lebuktatják a túlbuzgó embert.

Egy túlbuzgó kolléga különösen idegesítő lehet, mivel állandó teljesítménykényszerével velünk szemben is növeli az elvárásokat, ráadásul úgy érezhetjük, mi vagyunk a kevesek. Azonban nem csak a munkahelyen, hanem magánéletünkben is kellemetlen társaság lehet egy ilyen személy. Összeszedtük azokat a jeleket, amikből rögtön kiderül, hogy egy buzgómócsinggal van dolgod.

Túlbuzgó emberek jelei
Számos jel elárulja, hogy egy túlbuzgó emberrel van dolgunk.
Forrás:  Getty Images

Túlbuzgóság az ember pszichéjében

  • Ha valaki munkamániás, gyakran pszichés gondok állhatnak a háttérben
  • A túlbuzgóság nemcsak az ő, de környezete számára is terhes lehet.
  • Önbizalomhiány, megfelelési kényszer, tolakodás jellemzi őket.

A túlbuzgó emberek 5 csalhatatlan jele

Nemcsak munkavégzését, hanem hétköznapi viselkedését is érdemes figyelni és nem csak munkahelyünkön tűnhetnek fel. Hisz a túlbuzgó jelentése házimunkára, baráti találkozók szervezésére is kiterjedhet.

1. Bagatell dolgokkal foglalkozik

Ég a ház, de ő a muskátlit locsolgatja. Léteznek olyan emberek, akik akkor is a csip-csup apróságokkal foglalkoznak, amikor minden összeomlani látszik. Ennek oka az, hogy úgy érzik, ha még a kicsi dolgokról is gondoskodnak, cselekvőképes, megbízható ember hatását keltik. Csakhogy ilyenkor a fókusz gyakran elcsúszik, ráadásul épphogy kicsinyes, inkompetens benyomást keltenek. Ez egyben felelősségkerülő stratégia is.

2. Akkor is jelentkezik segíteni, ha nem kérik

Mivel megfelelési kényszerük van, állandó késztetést éreznek, hogy mindenhol ott legyenek és segítsenek. Ez még olyan feladatok esetén is felmerülhet, melyben abszolút nem kompetensek. Ez a viselkedés könnyen összetéveszthető a motiváltsággal, a különbség annyi, hogy aki motivált, az rendszerint saját fejlődése érdekében (is) cselekszik.

A slusszpoén pedig az, hogy ilyenkor rendszerint nem is teljesítik a feladatot, hogy aztán elpanaszolják bánatukat, hogy mennyire kimerültek, mely valójában egy kifogás.

3. 110%-os teljesítményt nyújtok!

Amikor valaki rendszeresen azzal jön, hogy 110%-os teljesítményt nyújt, nemcsak buzgómócsing mivoltáról, hanem önbizalomhiányáról is lerántja a leplet. Ugyanis önbecsülése kizárólag mások véleményétől függ – innen is ered bizonyítási kényszere, munkamániája – így állandóan bizonygatja teljesítményét. Ilyenkor élhetünk a gyanúperrel, hogy munkája nem olyan hatékony, mint állítja, hisz nem hagyja, hogy eredményei önmagukért beszéljenek.

4. Ármány és cselszövés

Noha ártatlannak tűnhet, egy buzgómócsing nem csapatjátékos, minden elismerést magának akar. Ennek érdekében minden lényeges információt magában tart, csak addig kedves, amíg érdeke úgy kívánja és bárikor a busz alá lök bárkit. A hatékony csapatmunka kerékkötője, hajlamos főnökösködni, és olyan mézes-mázosan képes hízelegni a vezetőségnek, hogy az már inzulinért kiált.

5. Nem tartja be a határokat

Itt nem csak a saját, hanem kollégái határai sincsenek tiszteletben tartva. Mivel fűti a túlbuzgóság, és még szabadidejük rovására is túlhajtják magukat, miközben a többieket léhűtőknek titulálják. Épp emiatt, főleg vezető pozícióban másokra is több munkát testálnak, hogy maximalista természetüket kielégítsék.

Hogyan szereljünk le egy túlbuzgó embert?

Aki túlbuzgó és munkamániás, nem mindig a rossz szándék vezérli, előfordulhat, hogy magasan funkcionáló depresszió vagy érzelmi elhanyagolás áll a háttérben. Épp ezért nem kell rögtön ellenségnek tekinteni, inkább rá kell vezetni az önismeretre. Úgy tudunk leszerelni legközelebb egy ilyen ember, hogy meghúzzuk és betartjuk a saját határainkat.

