„Mindenki irigykedik nagy melleimre, de fogalmuk sincs a fájdalomról” – Egy G-kosaras modell őszinte vallomása

Sokan vágyakozva néznek CeCe Rose idomaira, ám a 26 éves kanadai modell most elárulta: a hatalmas mellek nemcsak a bankszámláját duzzasztották fel, hanem komoly egészségügyi problémákat is okoztak. Ismerd meg vallomását!

Egy nagy mellű nő nehézségei: ezt nyilatkozta a fiatal modell.

Cece Rose avagy Cecilia Rose kanadai-olasz modell már 14 éves kora óta szenved nagy keblei miatt.

Nagy mellű nőként a modelliparban

CeCe Rose ma már 2,1 millió követővel büszkélkedhet az Instagramon, és nem titkolja, hogy G-kosaras melleinek köszönheti üstökösszerű karrierjét. A korábban konyhán dolgozó lány ma már havonta többet keres a közösségi médiából és előfizetéses tartalmaiból, mint azelőtt egy egész év alatt. Ám a csillogó fotók mögött egy olyan valóság rejlik, amit a rajongók ritkán látnak.

A modellnél már 12 éves korában ízületi gyulladást (arthritis) diagnosztizáltak, és ahogy a mellei növekedni kezdtek, a betegsége is egyre súlyosabbá vált.

„A melleim lettek a legfőbb bevételi forrásaim, de közben megterhelik a testemet"– mesélte CeCe. „Az emberek látják a sikert, de nem érzik a fájdalmat. Vannak napok, amikor csak összeszorított foggal tudom végezni a munkámat." Kevesen tudják, de CeCe 14 évesen annyira szenvedett a méreteitől, hogy mellkisebbítő műtétet tervezett. Édesanyja azonban arra kérte, várjon 18 éves koráig a döntéssel. Ma már hálás ezért a tanácsért: bár a fizikai nehézségek megmaradtak, megtanult együtt élni velük, és ma már nem teherként, hanem legjobb kiegészítőjeként tekint az idomaira.

Hogy megbirkózzon a fizikai terheléssel, CeCe teljesen átalakította az életmódját. Kiemelt figyelmet fordít a hát- és a tartóizmok megerősítésére. Rendszeresen pilatesezik, illetve könnyű súlyzós edzéseket végez. Odafigyel az étrendjére is és kerüli a gyulladáskeltő ételeket. „Büszke vagyok arra, amit felépítettem, de fontos, hogy lássák: ennek is van egy másik oldala"– tette hozzá a modell, emlékeztetve mindenkit, hogy a tökéletes Instagram-posztok mögött is hús-vér emberek és valódi küzdelmek vannak.