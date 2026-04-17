5 gyakorlat, ami olyan hatékony, mint a reformer pilates: ezekkel gyorsan átformálhatod a tested

Téged is megihlettek a pilatesező lányok az Instagrammon, de nem akarsz kimozdulni ebben a nyomasztó, esős időben? Ne aggódj, erre is van megoldásunk!

Ezzel az 5 otthoni pilatesgyakorlattal formába hozhatod magad.

Forrás: 123rtf

Reformerpilates-gyakorlatok, amiket akár otthon is könnyedén megcsinálhatsz

A speciális reformergépen végzett edzés – amely egy mozgó platformból, rugókból és egy rúdból áll – arról híres, hogy egyszerre erősít, nyújt és elképesztően hatékonyan dolgoztatja meg a mélyizmokat. Nem hiába van érte odáig annyi sztár, köztük Dua Lipa és még Katalin hercegné is. A gond csak az, hogy a reformergép nem éppen nappalibarát darab: drága, nagy és általában stúdiókban található.

A jó hír viszont az, hogy a mozdulatok logikája otthon is reprodukálható. Elég egy pár zokni vagy egy csúszókorong, és máris mini Pilates-stúdióvá változik a nappalid.

Az alábbi öt gyakorlat a reformeredzések inspirációjából született, és ugyanúgy dolgoztatja meg a core-t, a combokat és a törzs stabilizáló izmait, mint egy gépen történő edzés.

1. Egylábas plank – A core igazi tesztje

Helyezkedj el magas plank pozícióban: a kezek a vállak alatt, a tested egyenes vonalat alkot a fejtől a sarkakig. Feszítsd meg a hasizmaidat, majd az egyik lábadat tedd egy csúszókorongra.

Innen lassan húzd a térdedet a mellkasod felé, majd csúsztasd vissza plank pozícióba. A mozdulat kontrollált legyen, mintha egy láthatatlan reformer gépen dolgoznál.

Ismételd 20 alkalommal, majd válts lábat. A gyakorlat brutálisan hatékony a core és a csípő stabilizáló izmainak erősítésére.

2. Csúszós plank – Stabilitás és erő egyszerre

Maradj plank pozícióban, a kezek továbbra is a vállak alatt. Az egyik lábadat helyezd a másik fölé, a lent lévő láb legyen csúszós felületen.

Most lassan csúsztasd előre és hátra az alsó lábat, miközben a törzsed stabil marad. A csípő ne billegjen – igen, ez az a rész, ahol rájössz, mennyire fontos a core.

Végezz 10 ismétlést, majd cserélj lábat. A mozdulat elegánsnak tűnik, de a hasizmok számára igazi kihívás.

3. Lábkörzés – Táncos inspiráció

Állj enyhén hajlított térdekkel (plié pozícióban), az egyik láb stabilan a talajon, a másik csúszós felületen. A hát maradjon egyenes, a hasizmaid legyenek aktívak.

A csúszó lábbal rajzolj kört a talajon, mintha egy balettórán lennél. A cél az, hogy a törzs stabil maradjon, miközben a láb dolgozik.

Végezz 15 kört, majd válts lábat. Ez a gyakorlat különösen jól fejleszti a combokat és a csípő mobilitását.

4. Combnyújtás – A combok titkos fegyvere

Térdelj le egy jógaszőnyegre, a térdek a csípő alatt legyenek. Nyújtsd előre a karokat, a hát maradjon egyenes, a hasizmok aktívak.

Innen lassan dőlj hátra a teljes testeddel, majd emeld fel a karokat a plafon felé. Ezután kontrolláltan térj vissza a kiinduló helyzetbe.

Ismételd 20 alkalommal. A gyakorlat egyszerre dolgoztatja a combokat, a hasizmokat és a vállakat.

5. Oldalsó plank lábujjhegyen – Az oldalsó hasizmok kihívása

Helyezkedj el oldalsó plank pozícióban: az egyik kéz a váll alatt, a másik a plafon felé mutat. A tested egyenes vonalat alkot.

Támaszkodj a lábujjakon, majd engedd le a csípőt néhány centiméterrel, és emeld vissza kiinduló helyzetbe.

Végezz 15 ismétlést, majd válts oldalt. Ez a gyakorlat komoly kihívást jelent az oldalsó hasizmoknak – és igen, itt a légzésre is figyelni kell.

Otthoni pilatesedzés A reformer pilates azért vált ennyire népszerűvé, mert egyszerre erősíti a mélyizmokat, javítja a testtartást és növeli a rugalmasságot. Bár a klasszikus edzéshez speciális gép szükséges, a mozdulatok logikája otthon is könnyen reprodukálható. Egy pár zokni vagy csúszókorong segítségével a nappalid is mini edzőteremmé válhat. A fenti öt gyakorlat – a plankvariációktól a comb- és core-erősítő mozdulatokig – hatékonyan dolgoztatja meg az egész testet, és segít gyorsabban formába lendülni. Ha pedig rendszeresen végzed őket, rájöhetsz: néha a legegyszerűbb edzések a leghatásosabbak.

