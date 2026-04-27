56 évesen is bomba: Jennifer Lopez hasizmai felrobbantották az Instagramot – Fotó

Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy 56 évesen is elképesztő formában van. A világsztár vasárnap kora reggel edzőterembe indult, és Instagram-oldalán egy képsorozattal mutatta meg látványosan kidolgozott hasizmait.

A Bronxban született énekesnő egy mélyen dekoltált, fehér rövid felsőben, fekete sportmelltartóban és leggingsben pózolt, a poszt mellé pedig csak ennyit írt: „Kelj fel és eddz!” A bejegyzés azonnal felrobbantotta a közösségi médiát, rajongói és hírességek sora dicsérte a formáját. Edzője, Tracy Anderson sem fukarkodott a lelkesedéssel: „Azok a hasizmok!!!” – kommentelte.

JLo korábban nyilvánosan is méltatta a fitneszgurut, amikor 2023-ban átadta neki a Daytime Beauty Awards egyik díját, kiemelve Anderson több mint két évtizedes elkötelezettségét és szakmai munkáját. Az énekesnő nemcsak vele dolgozott: korábban olyan edzők is segítették formában maradását, mint Dodd Romero és David Kirsch. Saját fitneszfilozófiáját is gyakran megosztja követőivel: „A cél egyszerű. Jobb, mint tegnap. Minden egyes nap” – írta egy korábbi posztjában.

Jennifer Lopezre rá is fér a lendület, hiszen több új projektje is érkezik. Június 5-én debütál a Netflixen az Office Romance című romantikus vígjáték, amelyben Brett Goldstein oldalán látható, és amelynek producere is. A filmben egy sikeres üzletasszonyt alakít, aki saját szabályait felrúgva keveredik romantikus kapcsolatba. A szereposztásban többek között Betty Gilpin, Edward James Olmos és Bradley Whitford is feltűnik.

A sztár további produkciókban is szerepel: láthatjuk majd Robert Zemeckis Netflix-thrillerében, az Utolsó Mrs. Parrish-ben, valamint producerként is dolgozik az Amazon MGM Studios egyik projektjén.

Bár az elmúlt időszakban néhány filmes próbálkozása nem hozott átütő sikert, JLo karrierje továbbra is szárnyal. Több mint 80 millió eladott lemezzel, milliárdos streamszámokkal és több tízmilliós havi Spotify-hallgatottsággal a mai napig a popkultúra egyik meghatározó alakja.