2026. ápr. 29., szerda

Belépni tilos! Ez az igazi Jurassic Park-sziget – Sokkal ijesztőbb és veszélyesebb, mint a filmben

Northfoto - JLPPA / Bestimage
A sziget, melyet Steven Spielberg filmjében láttunk, létezik! A Costa Rica melletti Kókusz-sziget ihlette az eredeti Jurassic Park helyszínét. És nem, itt nem dinók élnek. Viszont a lakatlan sziget legendákkal, kincsekkel és veszélyes állatokkal van tele...

Létezik egy sziget, mely megihlette még Steven Spielberget és a Jurassic Park-könyv íróját, Michael Crichont is. Ám turisták nem léphetnek be a szigetre, bármennyire is kalandvágyóak. Mondjuk valójában ennek örülhetnének, hiszen a szigeten mindenhonnan csak veszély leselkedik az oda tévelyedő emberekre. Ez a sziget nem más, mint a Kókusz-sziget.

Kókusz-sziget Costa Ricától 550 km-re
A Kókusz-sziget Costa Ricától 550 km-re található.
A valódi Jurassic Park-sziget: a Kókusz-sziget

  • A Kókusz-sziget Costa Ricától 550 km-re fekszik.
  • Ma már tilos rálépni a lakatlan szigetre, ugyanis az az UNESCO Világörökség része.
  • A szigetet nemcsak a dinoszauruszokkal teli világ atmoszférája lengi be, hanem egy régi kincsekkel teli történet is.
  • A rejtélyes Lima-kincset, amit a szigeten rejtettek el, soha nem találták meg.

A lakatlan Kókusz-sziget, amelyen akár dínók is élhetnének

A Csendes-óceánban található Kókusz-sziget Costa Ricától 550 km-re fekszik, emberevő cápák veszik körül, a belseje egy áthatolhatatlan őserdő, ahol több mint 400 rovarfaj él. Vagyis a filmrajongók reményeivel ellentétben, nem, itt nem dinoszauruszok legelésznek vagy éppen vadászgatnak, de a sziget annál több rejtélyt tartogat.

A Kókusz-sziget ma már az UNESCO Világörökség részeként egy lakatlan sziget, ahová a biológiai életet kutató tudósokon és vadőrökön kívül szinte senki nem léphet be. De miért is van ez így?

a lakatlan Kókusz-sziget
A Kókusz-szigetre ma már nem lehet belépni.
A rejtélyes Lima-kincs

A legenda szerint 1820-ban óriási vagyont menekítettek ki Peru fővárosából a spanyol hódítók elől. Ezüstérméket, gyémántokat, életnagyságú Szűz Mária-szobrot, és még megannyi kincset rejtett a rakomány. Egy brit kapitányra, William Thompsonra bízták a szállítmányt, ő azonban mégsem bizonyult olyan megbízhatónak, mint hitték, ugyanis megölte a fedélzeten lévő legénységet, katonákat és papokat, a kincset pedig elvileg a Kókusz-szigeten ásta el.

Mikor elfogták Thompsont, és bíróság elé állították, akkor megígérte, hogy megmutatja, hova rejtette a kincseket. Ám a tolvaj Thompson megszökött, a kincs pedig a mai napig nem került elő hivatalosan.

A Kókusz-sziget rejtélye

Több mint 500 expedíciót vezettek a szigeten a kincs megtalálása érdekében, de a hivatalos állás szerint mind eredménytelenül zajlott. A Jack Sparrow kapitányra emlékeztető Thompson örökre elrejtette a kincset. Ma már hiába próbálkoznának a kalandvágyók a kincsvadászattal, ugyanis a szigetre tilos a belépés (hacsak nem vagy biológiai kutató), a sziget körül cirkáló cápák pedig az elmenekülést is megnehezítenék.

Egy rejtélyes nyom viszont arra enged következtetni, hogy a kincset már rég megtalálták. A szigeten áll egy fa, melyre ezt az üzenetet vésték: „A madár elrepült.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Anne Hathaway dinoszauruszok elől menekül a legújabb filmjében: a trailertől felrobbant az internet

Mi történik, ha egy kertváros egyszer csak eltűnik a térképről? Anne Hathaway új filmje egy sci-fi, ami egészen bizarr irányba viszi ezt a dínós történetet.

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát – Az igazság sokkolóbb, mint hittük

Az 1950-es évektől a sajtó rendszeresen kezdett cikkezni a különös eltűnésekről.

Nem csak legenda Atlantisz létezése? Megdöbbentő bizonyítékok kerültek elő

Újabb elméletek láttak napvilágot Atlantisz feltételezett helyszínéről, a kutatók szerint a válasz sokkal közelebb lehet, mint eddig gondoltuk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu