Belépni tilos! Ez az igazi Jurassic Park-sziget – Sokkal ijesztőbb és veszélyesebb, mint a filmben

Létezik egy sziget, mely megihlette még Steven Spielberget és a Jurassic Park-könyv íróját, Michael Crichont is. Ám turisták nem léphetnek be a szigetre, bármennyire is kalandvágyóak. Mondjuk valójában ennek örülhetnének, hiszen a szigeten mindenhonnan csak veszély leselkedik az oda tévelyedő emberekre. Ez a sziget nem más, mint a Kókusz-sziget.

A Kókusz-sziget Costa Ricától 550 km-re található.

A valódi Jurassic Park-sziget: a Kókusz-sziget

Ma már tilos rálépni a lakatlan szigetre, ugyanis az az UNESCO Világörökség része.

A szigetet nemcsak a dinoszauruszokkal teli világ atmoszférája lengi be, hanem egy régi kincsekkel teli történet is.

A rejtélyes Lima-kincset, amit a szigeten rejtettek el, soha nem találták meg.

A lakatlan Kókusz-sziget, amelyen akár dínók is élhetnének

A Csendes-óceánban található Kókusz-sziget Costa Ricától 550 km-re fekszik, emberevő cápák veszik körül, a belseje egy áthatolhatatlan őserdő, ahol több mint 400 rovarfaj él. Vagyis a filmrajongók reményeivel ellentétben, nem, itt nem dinoszauruszok legelésznek vagy éppen vadászgatnak, de a sziget annál több rejtélyt tartogat.

A Kókusz-sziget ma már az UNESCO Világörökség részeként egy lakatlan sziget, ahová a biológiai életet kutató tudósokon és vadőrökön kívül szinte senki nem léphet be. De miért is van ez így?

A Kókusz-szigetre ma már nem lehet belépni.

A rejtélyes Lima-kincs

A legenda szerint 1820-ban óriási vagyont menekítettek ki Peru fővárosából a spanyol hódítók elől. Ezüstérméket, gyémántokat, életnagyságú Szűz Mária-szobrot, és még megannyi kincset rejtett a rakomány. Egy brit kapitányra, William Thompsonra bízták a szállítmányt, ő azonban mégsem bizonyult olyan megbízhatónak, mint hitték, ugyanis megölte a fedélzeten lévő legénységet, katonákat és papokat, a kincset pedig elvileg a Kókusz-szigeten ásta el.

Mikor elfogták Thompsont, és bíróság elé állították, akkor megígérte, hogy megmutatja, hova rejtette a kincseket. Ám a tolvaj Thompson megszökött, a kincs pedig a mai napig nem került elő hivatalosan.

A Kókusz-sziget rejtélye

Több mint 500 expedíciót vezettek a szigeten a kincs megtalálása érdekében, de a hivatalos állás szerint mind eredménytelenül zajlott. A Jack Sparrow kapitányra emlékeztető Thompson örökre elrejtette a kincset. Ma már hiába próbálkoznának a kalandvágyók a kincsvadászattal, ugyanis a szigetre tilos a belépés (hacsak nem vagy biológiai kutató), a sziget körül cirkáló cápák pedig az elmenekülést is megnehezítenék.