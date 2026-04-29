Szívhezszóló búcsúüzenet, felfoghatatlan tragédia: meghalt a legendás énekesnő

Barbara Carr 2026. április 15-én, 85 éves korában vesztette életét. A soul- és bluesénekesnő családja búcsúüzenetet tett közzé. A nekrológban a magánemberként és a zenészszakma legendájaként is búcsúznak tőle.

Forrás: Archive Photos

Barbara Carr már életében is legenda volt

Az énekesnő családja nekrológban búcsúzik, amelyben felidézik Barbara Carr pályája kezdetét és későbbi sikereit is. A zenei ikon 1966-ban kapta meg első szóló lemezszerződését: így kezdődött a karrierje. Munkáját többször is díjazták: kétszer lett az év női blueselőadója, de 2013-ban és 2014-ben is jelölték a blues zenei díjra.

Imádta a családját

Szerettei a gyászbeszédben családcentrikusságát is hangsúlyozták. Férje, Bill Greensmith, valamint négy gyermeke gyászolják. Barbarának Bill a második férje volt, előtte 40 évig élt házasságban egészen Charles Henry Carr Jr. haláláig. „Csodálatos nő volt. Remek csapatot alkottunk!” − búcsúzott tőle Bill. „Anya, te vagy az életem fénye, köszönöm, hogy ott voltál, amikor szükségem volt rád. Fáj a szívem, hogy már nem érinthetlek meg, de egy nap újra találkozunk. Mindig szeretni foglak" − idézi lányát, Margaretet a Mirror.

