Egy civil kezdeményezés nyomán akár újabb piros betűs ünnep is bekerülhet a magyar naptárba – ráadásul éppen a nyár közepére. A javaslat szerint július 8-át nyilvánítanák nemzeti ünneppé, amely sokak számára nemcsak történelmi jelentőséggel bírna, hanem egy plusz szabadnapot is jelentene.

Új nemzeti ünnep jöhet: július 8-a lehet a következő piros betűs nap

A kezdeményezés célja, hogy méltó módon állítson emléket a Rákóczi-szabadságharc időszakának, amely a magyar történelem egyik meghatározó, a függetlenségért vívott küzdelme volt. Bár II. Rákóczi Ferenc születésnapját március 27-én jelenleg is megemlékezések kísérik, a kezdeményezők szerint a fejedelem történelmi szerepe és a szabadságharc jelentősége indokolttá teszi egy országos ünnepnap bevezetését.

A javasolt dátum sem véletlen: 1704. július 8-án választották meg II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé a gyulafehérvári országgyűlésen. Ez a döntés nemcsak egy politikai tisztség elnyerését jelentette, hanem a szabadságharc legitimációját és a Habsburgokkal szembeni összefogás megerősödését is.

A petíció már több száz aláírást gyűjtött össze, és a szervezők célja, hogy a kezdeményezés eljusson az Országgyűlés elé. Abban bíznak, hogy a döntéshozók támogatják az ötletet, és törvényben rögzítik az új ünnepnapot.

Ha a javaslat átmegy a szükséges jogalkotási folyamatokon, Magyarország egy újabb, történelmi jelentőségű ünnepnappal bővülhet. A kérdés már csak az, hogy mennyire állnak nyitottan egy újabb nyári munkaszüneti nap bevezetéséhez – írja a Promotions.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: