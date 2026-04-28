Élet-halál között lebeg az 52 éves színész: családja azt kéri, imádkozzanak érte

2026.04.28.
Drámai hírek érkeztek a népszerű színészről. Samuel Monroe Jr agyhártyagyulladással küzd, állapota válságos, családja pedig mindenkit arra kér, imákkal támogassák a felépülését.

Súlyos állapotban került kórházba Samuel Monroe Jr., akit agyhártyagyulladás miatt életmentő gépekre kapcsoltak. A hírt a család erősítette meg, miután a színész állapota hirtelen válságossá vált.

Samuel Monroe Jr válságos állapotban van: agyhártyagyulladással kezelik.
Agyhártyagyulladás miatt életveszélyes állapotban van, családja imákat kér érte

Az 52 éves színészt egy dél-kaliforniai kórházban kezelik, jelenleg is intenzív ellátás alatt áll. Édesanyja a közösségi médiában osztotta meg aggodalmát és reményét: bejegyzésében Isten kegyelmét kérte fia számára, és szeretetéről biztosította őt. Posztjából kiderült, hogy Samuel körülbelül 18 hónappal ezelőtt Las Vegasban forgatott, és sajnos ott kapott agyhártyagyulladást. „Több különböző kórházba is járt, ahol ismételten félrediagnosztizálták az állapotát, és emiatt a hanyagság miatt az agyhártyagyulladás nyolc hónapig kezeletlen maradt” – folytatta.

Hétfő délután a család GoFundMe-gyűjtést indított a színész számára, hangsúlyozva, hogy a betegség érzelmi és anyagi terhei is rendkívül megterhelők. Mint írták, az adományokat a folyamatosan növekvő orvosi költségek fedezésére, valamint gyermekei támogatására fordítják ebben a nehéz időszakban. 

A közlemény szerint minden felajánlás segít enyhíteni a család terheit, és biztosítani, hogy a 12 éves Kingston és a 11 éves Brooklynn megkapják a szükséges gondoskodást, miközben édesapjuk az életéért küzd. 

A hozzátartozók – köztük felesége, Shawna, gyermekei, édesanyja, Joyce, valamint testvérei és tágabb családja – arra kérnek mindenkit, hogy imáikkal támogassák a színészt, aki agyhártyagyulladása miatt továbbra is életveszélyes állapotban van.

Az elmúlt időszakban rendezőként és íróként dolgozott

Samuel Monroe Jr. nevét a kilencvenes évek egyik meghatározó bűnügyi drámája, a Veszély S elemek (Menace II Society) tette ismertté, amelyben többek között Samuel L. Jackson, Tyrin Turner és Jada Pinkett Smith is szerepelt. Pályafutása során olyan produkciókban is feltűnt, mint a Tales from the Hood, a Set It Off, az Out All Night vagy az NYPD Blue – írja a Foxnews.

Az utóbbi években a kamera másik oldalán is kipróbálta magát: rendezőként, íróként és producerként dolgozik, jelenleg saját televíziós sorozatán, a The Halls-on, amely a fiatalkorúak börtönébe kerülő fiatalok életét mutatja be.

A színészet mellett a zene világába is belekóstolt, rapkarrierbe kezdett, és többek között olyan előadókkal működött együtt, mint Battlecat és Duane Nettlesby. A család egyelőre további részleteket nem közölt az állapotáról, de mindenki a felépüléséért szorít.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ha így fogyasztod a kávét, akkor egy életre tönkreteszed a fogaidat

Az köztudott, hogy a rendszeres kávéfogyasztás számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik. Az viszont már kevésbé ismert tény, hogy nem mindegy, hogy milyen típusú feketét fogyasztunk.

Pink megmutatta a ritkán látott lányát: Willow Hart kész nővé cseperedett – Fotó

Az énekesnő nemrég egy Broadway-darab megnyitóján járt a 14 éves lányával. Később pedig együtt pózoltak a kamerásoknak. Mutatjuk, milyen gyönyörű nő lett Pink kislányából.

A brit királyi család új portréja mindent elárul: egy szakértő szerint a monarchiát a legnagyobb veszély fenyegeti

A friss portrét II. Erzsébet centenáriumán tették közzé, ám az ünnepi kép váratlanul rávilágított a monarchia egyik legégetőbb problémájára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
