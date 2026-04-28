Élet-halál között lebeg az 52 éves színész: családja azt kéri, imádkozzanak érte

Súlyos állapotban került kórházba Samuel Monroe Jr., akit agyhártyagyulladás miatt életmentő gépekre kapcsoltak. A hírt a család erősítette meg, miután a színész állapota hirtelen válságossá vált.

Az 52 éves színészt egy dél-kaliforniai kórházban kezelik, jelenleg is intenzív ellátás alatt áll. Édesanyja a közösségi médiában osztotta meg aggodalmát és reményét: bejegyzésében Isten kegyelmét kérte fia számára, és szeretetéről biztosította őt. Posztjából kiderült, hogy Samuel körülbelül 18 hónappal ezelőtt Las Vegasban forgatott, és sajnos ott kapott agyhártyagyulladást. „Több különböző kórházba is járt, ahol ismételten félrediagnosztizálták az állapotát, és emiatt a hanyagság miatt az agyhártyagyulladás nyolc hónapig kezeletlen maradt” – folytatta.

Hétfő délután a család GoFundMe-gyűjtést indított a színész számára, hangsúlyozva, hogy a betegség érzelmi és anyagi terhei is rendkívül megterhelők. Mint írták, az adományokat a folyamatosan növekvő orvosi költségek fedezésére, valamint gyermekei támogatására fordítják ebben a nehéz időszakban.

A közlemény szerint minden felajánlás segít enyhíteni a család terheit, és biztosítani, hogy a 12 éves Kingston és a 11 éves Brooklynn megkapják a szükséges gondoskodást, miközben édesapjuk az életéért küzd.

A hozzátartozók – köztük felesége, Shawna, gyermekei, édesanyja, Joyce, valamint testvérei és tágabb családja – arra kérnek mindenkit, hogy imáikkal támogassák a színészt, aki agyhártyagyulladása miatt továbbra is életveszélyes állapotban van.

Az elmúlt időszakban rendezőként és íróként dolgozott

Samuel Monroe Jr. nevét a kilencvenes évek egyik meghatározó bűnügyi drámája, a Veszély S elemek (Menace II Society) tette ismertté, amelyben többek között Samuel L. Jackson, Tyrin Turner és Jada Pinkett Smith is szerepelt. Pályafutása során olyan produkciókban is feltűnt, mint a Tales from the Hood, a Set It Off, az Out All Night vagy az NYPD Blue – írja a Foxnews.