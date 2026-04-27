Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 27., hétfő Zita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

„Pihenj királynő!" Legyőzte a gyilkos kór a 49 éves énekesnőt

gyász búcsú halálos betegség énekesnő
Komáromi Bence
2026.04.27.
Lesújtó veszteség érte a zenészvilágot. Tragikusan fiatalon, 49 éves korában elhunyt a legendás énekesnő, Kim 'Busty Beatz' Bowers, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a színpadnak és karrierjével női zenészek és színművészek ezreit motiválta az álmaik elérésében.

Fájdalmas hírek érkeztek. Hosszan tartó, súlyos betegsége következtében életét vesztette Kim 'Busty Beatz' Bowers a Hot Brown Honey színdarab megálmodója és énekesnője. A zenész 49 évesen a családja és barátai körében veszítette életét. Kim 25 éven át zenélt és alkotott, a nevét pedig örökre beírta a zene- és színháztörténelembe.

Kim 'Busty Beatz' Bowers halála lesújtotta a rajongókat. Részvétnyilvánítások ezrei érkeztek a társulata körleményéhez
Kim 'Busty Beatz' Bowers halála lesújtotta a rajongókat. Részvétnyilvánítások ezrei érkeztek a társulata körleményéhez
Forrás: Shutterstock

Meghalt Kim 'Busty Beatz' Bowers 

A tehetséges előadóművész mindössze 16 éves volt, amikor megkapta az első lemezszerződését, az azóta eltelt évtizedekben pedig a szórakoztatóiparban tevékenykedett. A brisbane-i zenész a Hot Brown Honey című színházi előadásával ért fel a csúcsra, amely számtalan díjat zsebelt be a megjelenése után, később pedig világszerte játszották a színházak. Kim úttörőnek számított a színpadon, ugyanis énekesnőként, rendezőként, zeneszerzőként és színházigazgatóként is letette a névjegyét, amivel nők ezreit inspirálta hazájában. Társulata szívszorító szavakkal búcsúzott tőle:

„A mi Méhkirálynőnk tegnap este csatlakozott az őseinkhez. Utoljára még találkozott a családtagjaival és barátaival, akikkel ölelésekben, virágokban és könnyekben gazdag ölelésekkel búcsúzott el. Kim egy rendíthetetlen vezető volt, egy testvér, egy mentor, aki nem csak a ritmus és a szavak megteremtője volt, hanem egy példakép, aki arra késztetett minket, hogy kiálljunk és hallassuk a hangunkat! De most aludj királynő, pihenj egy nagyot!" – olvasható a színháza közleményében. Az énekesnő halálhíréből megtudhattuk, hogy Kimnél 2022 végén agresszív tripla-negatív emlőrákot diagnosztizáltak. A betegsége az évek során súlyosbodott és végül 2026 április végén legyőzte őt a gyilkos kór.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu