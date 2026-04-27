„Pihenj királynő!" Legyőzte a gyilkos kór a 49 éves énekesnőt

Fájdalmas hírek érkeztek. Hosszan tartó, súlyos betegsége következtében életét vesztette Kim 'Busty Beatz' Bowers a Hot Brown Honey színdarab megálmodója és énekesnője. A zenész 49 évesen a családja és barátai körében veszítette életét. Kim 25 éven át zenélt és alkotott, a nevét pedig örökre beírta a zene- és színháztörténelembe.

Kim 'Busty Beatz' Bowers halála lesújtotta a rajongókat. Részvétnyilvánítások ezrei érkeztek a társulata körleményéhez

Meghalt Kim 'Busty Beatz' Bowers

A tehetséges előadóművész mindössze 16 éves volt, amikor megkapta az első lemezszerződését, az azóta eltelt évtizedekben pedig a szórakoztatóiparban tevékenykedett. A brisbane-i zenész a Hot Brown Honey című színházi előadásával ért fel a csúcsra, amely számtalan díjat zsebelt be a megjelenése után, később pedig világszerte játszották a színházak. Kim úttörőnek számított a színpadon, ugyanis énekesnőként, rendezőként, zeneszerzőként és színházigazgatóként is letette a névjegyét, amivel nők ezreit inspirálta hazájában. Társulata szívszorító szavakkal búcsúzott tőle:

„A mi Méhkirálynőnk tegnap este csatlakozott az őseinkhez. Utoljára még találkozott a családtagjaival és barátaival, akikkel ölelésekben, virágokban és könnyekben gazdag ölelésekkel búcsúzott el. Kim egy rendíthetetlen vezető volt, egy testvér, egy mentor, aki nem csak a ritmus és a szavak megteremtője volt, hanem egy példakép, aki arra késztetett minket, hogy kiálljunk és hallassuk a hangunkat! De most aludj királynő, pihenj egy nagyot!" – olvasható a színháza közleményében. Az énekesnő halálhíréből megtudhattuk, hogy Kimnél 2022 végén agresszív tripla-negatív emlőrákot diagnosztizáltak. A betegsége az évek során súlyosbodott és végül 2026 április végén legyőzte őt a gyilkos kór.

