Kulcs a gyönyörhöz: lehet, hogy az orgazmus csupán a megfelelő szavakon múlik?

Orgazmus: a szó, amely körül annyi mítosz és félreértés kering, mintha csak a romantikus filmek világából lépett volna elő. A vásznon minden olyan egyszerűnek tűnik: egy szenvedélyes pillanat, egy jól időzített mozdulat, és máris bekövetkezik a gyönyör. A valóság azonban jóval árnyaltabb – és ezt a nők többsége pontosan tudja...

Egyesek szerint két egyszerű szó is kulcs lehet az orgazmus eléréséhez

Sok nő színleli az orgazmust

Sok férfi biztos benne, hogy partnere mindig eljut a csúcsra

A valóság jóval összetettebb, mint amit a filmek sugallnak

Nem mindig a technika a döntő, hanem az egymásra hangolódás

Egyesek szerint akár két szó is sokat számíthat az élvezetben

Az orgazmus egyet jelent a színlelés művészetével?

Sokunk számára ismerős a helyzet: mosolygunk, bólogatunk, és megnyugtatjuk a partnerünket, hogy minden tökéletes volt. Ahogy Meg Ryan legendás jelenetében, a Harry és Sally című filmben, az orgazmus színlelése sok nő számára szinte rutinná vált. Azt mondjuk, hogy eljutottunk a csúcsra, miközben gyakran ez egy szemen szedett hazugság. Aztán jön a válasz visszakézből: „Neked is ugyanannyi időd volt”.

A téma érzékenysége ellenére sok férfi hajlamos azt hinni, hogy a párja minden alkalommal átéli az orgazmust. Legalábbis ezt állítják – néha talán túl magabiztosan is –, pedig a valóság ennél jóval összetettebb... De mi van, ha a kulcs nem bonyolult technikákban vagy titokzatos praktikákban rejlik, hanem valami egészen másban?

A titok, amiről senki nem beszél: tényleg csak két szó kell?

Egy történet szerint egy francia férfi volt az, aki rámutatott erre. Nem csupán azért, mert francia volt – bár kétségtelenül ez is hozzátett a varázsához –, hanem mert egészen más hozzáállással közelített az intimitáshoz. Nem sietett, nem ugrott rögtön a lényegre, hanem időt szánt az előjátékra, és a partner igényeit helyezte előtérbe.

A döntő mégis az volt, ahogyan kommunikált. Finoman, dicsérően, bátorítóan – olyan szavakkal, amelyek egyszerre erősítettek és felszabadítottak.

A „jó kislány” kifejezés például elsőre talán megosztónak tűnhet, mégis sokak számára meglepően erős hatással bírhat, különösen a megfelelő hangulatban és biztonságos közegben.

Ez az úgynevezett dicséret iránti fogékonyság nem ritka jelenség. Sokan érzékenyen reagálnak a pozitív visszajelzésekre – legyen szó megjelenésről, viselkedésről vagy akár az együtt töltött pillanatokról. Bár kívülről talán furcsának tűnhet, valójában nagyon is emberi: mindannyian vágyunk arra, hogy lássanak, értékeljenek és megerősítsenek.