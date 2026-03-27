Már a 17. században is twerkeléssel csábítottak a nők: dagasztás közben járták a táncot

Az 1600-as években olyan közösségi élmény szállta meg az angolokat, amihez talán csak a fahéj- és a többi értelmetlen, de manapság népszerű internetes kihívást lehetne hasonlítani. Egy, a twerkeléshez kísértetiesen hasonló táncot lejtettek, miközben egy rejtélyes kenyérről szóló mondókát mondtak az illemtannal plátói kapcsolatot folytató hölgyemények. Jó példa ez a arra, hogy a furcsa közösségi élmények és kihívások már a régmúltban is léteztek, csupán a modern korban az internetre költöztek. Vajon ez lehet a twerk eredete? Járjuk utána!

Egy 17. századi angol dalocskára vezethető vissza a twerk eredete?

Twerkelés újkori kivitelben 17. századi szövegek említést tesznek egy Moulding the cocklebread c. dalocskáról.

A legenda szerint a fiatal lányok twerkeléshez hasonló mozdulatokkal imitálták a kenyér dagasztást.

A twerk eredetére egy másik rítus is magyarázat lehet.

Pajzán dal a kenyérdagasztásról

"My granny is sick, and now is dead,

And we’ll go mould some cockle bread.

Up with my heels and down with my head,

And this is the way to mould cockle bread.”

„A nagymamám beteg, és most halott,

Megyünk, meggyúrni a konkolykenyeret.

Fent a sarkammal és lent a fejemmel,

És ez a módja, hogy gyúrd a kenyeret.”

A fenti dalocska egy 1680-as évekbeli szövegből származik, melyet John Aubrey jegyzett fel, mely hangozzék bármilyen hihetetlenül, ma egy kedvelt angol gyerekdal. Azonban a 17. században még nem a gyerekszobákban, hanem kocsmákban és fogadókban énekelték, de a bohó ifjúság körében is igen nagy népszerűségnek örvendett. No nem a dalocska, hanem a hozzá tartozó tánc volt az, amiért igazán megőrültek a népek.

A Moulding the cocklebread, magyar fordításban a „konkolykenyér gyúrást” kísérő tánc a kenyérdagasztást imitálta – csakhogy mindezt nem kezükkel, hanem hátsó fertályukkal intézték a hölgyek.

Mindeközben a férfiak legnagyobb örömére még szoknyájukat is felhúzták, mellyel nemcsak a ma ismert twerkelést, hanem a hancúr során végzett mozdulatokat is imitálták. A szerző állítása szerint ez a tánc egy olyan régi szerelmi bűbájon alapult, amikor egy szerelmes lány a fenekével dagasztott kenyeret, amit utána kiszemeltjének szolgált fel. (Sajnos további források nem erősítették meg, hogy valóban létezett-e ilyen népszokás, bár a kor némely praktikájának ismeretében nem olyan elrugaszkodott ötlet.)