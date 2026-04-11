Próbára tett párkapcsolatok – Valóban okos dolog a TikTok-hűségteszt?

Az utóbbi időben egyre több hűségtesztbe botlunk a közösségi médiában. Ezekben attraktív hölgyek írnak rá a foglalt férfiakra a barátnőik kérésére, flörtölni kezdenek velük, majd az eredményt – akár pozitív, akár negatív – elküldik a barátnőknek. Bár elsőre izgalmas vagy akár megnyugtató megoldásnak tűnhet egy „felbérelt” csábító bevetése, valójában komoly kérdéseket vet fel a párkapcsolati bizalomról.

A hűtlenség épp úgy mérgezi a párkapcsolatot, mint a folyamatos gyanakvás.

A gyanakvás vagy a megcsalás jelei: ezért lehet veszélyes a párkapcsolati hűségteszt A videókban felfedett próbák nem reprezentatív eredményt tárnak elénk.

A féltékenykedés könnyen önbeteljesítő jóslattá válhat.

Egy „átment” üzenet nem ad valódi biztonságérzetet.

A hűségteszt mélyebb problémákra utalhat a párkapcsolatban.

A női összefogás fontos, amire jó példa lehetne az a közösségimédia-oldalakon, elsősorban a TikTokon terjedő trend, amely során igen csinos hölgyek ajánlják fel, hogy letesztelik a pasik hűségét. Ennek a kezdeményezésnek az egyik legnagyobb problémája, hogy alapból feltételezi a megcsalás lehetőségét. Ha valaki úgy érzi, csak így tud megbizonyosodni a párja hűségéről, az már önmagában azt jelzi, hogy a párkapcsolatban megingott a bizalom. Ráadásul sok nő nem is azért kéri, mert észrevette párján a megcsalás jeleit.

Minden férfi hajlana a hűtlenségre, vagy ez is csak ferdítés?

A tiktokos hűségtesztek eredményei nagy százalékban azt mutatják, hogy minden pasi egy csalfa disznó. Miért? Mert ezeken lehet felháborodni, ezekre érkeznek a kommentek, a megosztások, így tehát a tartalomgyártók is inkább azokat a történeteket osztják meg nagyobb arányban, amelyekben a férfi elbukik a teszten.

Vannak, akiket a megcsalás jelei vezetnek a hűségteszthez, másokat csak a bizonytalanság.

Miért lehet veszélyes egy ilyen teszt?

Egy stabil, egészséges párkapcsolat nem titkos kísérletekre épül, hanem nyílt kommunikációra és kölcsönös tiszteletre. A YourTango magazinnak Serena Novelli párkapcsolati szakértő elmondta, hogy ezek a próbák még akkor is károsak lehetnek, ha csak játékból indulnak. A kétely magja ugyanis könnyen elültethető, és onnantól kezdve nehéz visszaépíteni a biztonságérzetet. Egy ilyen helyzet után már a legapróbb mozzanat is gyanússá válhat és könnyen a megcsalás jelei közé sorolható, ami hosszú távon bizony mérgezi a kapcsolat dinamikáját.