Próbára tett párkapcsolatok – Valóban okos dolog a TikTok-hűségteszt?

Az utóbbi időben egyre több hűségtesztbe botlunk a közösségi médiában. Ezekben attraktív hölgyek írnak rá a foglalt férfiakra a barátnőik kérésére, flörtölni kezdenek velük, majd az eredményt – akár pozitív, akár negatív – elküldik a barátnőknek. Bár elsőre izgalmas vagy akár megnyugtató megoldásnak tűnhet egy „felbérelt” csábító bevetése, valójában komoly kérdéseket vet fel a párkapcsolati bizalomról.
A gyanakvás vagy a megcsalás jelei: ezért lehet veszélyes a párkapcsolati hűségteszt
- A videókban felfedett próbák nem reprezentatív eredményt tárnak elénk.
- A féltékenykedés könnyen önbeteljesítő jóslattá válhat.
- Egy „átment” üzenet nem ad valódi biztonságérzetet.
- A hűségteszt mélyebb problémákra utalhat a párkapcsolatban.
A női összefogás fontos, amire jó példa lehetne az a közösségimédia-oldalakon, elsősorban a TikTokon terjedő trend, amely során igen csinos hölgyek ajánlják fel, hogy letesztelik a pasik hűségét. Ennek a kezdeményezésnek az egyik legnagyobb problémája, hogy alapból feltételezi a megcsalás lehetőségét. Ha valaki úgy érzi, csak így tud megbizonyosodni a párja hűségéről, az már önmagában azt jelzi, hogy a párkapcsolatban megingott a bizalom. Ráadásul sok nő nem is azért kéri, mert észrevette párján a megcsalás jeleit.
Minden férfi hajlana a hűtlenségre, vagy ez is csak ferdítés?
A tiktokos hűségtesztek eredményei nagy százalékban azt mutatják, hogy minden pasi egy csalfa disznó. Miért? Mert ezeken lehet felháborodni, ezekre érkeznek a kommentek, a megosztások, így tehát a tartalomgyártók is inkább azokat a történeteket osztják meg nagyobb arányban, amelyekben a férfi elbukik a teszten.
Miért lehet veszélyes egy ilyen teszt?
Egy stabil, egészséges párkapcsolat nem titkos kísérletekre épül, hanem nyílt kommunikációra és kölcsönös tiszteletre. A YourTango magazinnak Serena Novelli párkapcsolati szakértő elmondta, hogy ezek a próbák még akkor is károsak lehetnek, ha csak játékból indulnak. A kétely magja ugyanis könnyen elültethető, és onnantól kezdve nehéz visszaépíteni a biztonságérzetet. Egy ilyen helyzet után már a legapróbb mozzanat is gyanússá válhat és könnyen a megcsalás jelei közé sorolható, ami hosszú távon bizony mérgezi a kapcsolat dinamikáját.
Ráadásul a hűségteszt nem is feltétlenül ad valós képet. Elképzelhető, hogy a partner átlát a helyzeten, és ezért viselkedik példásan, miközben egy másik szituációban egészen máshogy reagálna. De az ellenkezője is igaz lehet, hiszen egy ártatlan flört vagy kíváncsiság is félreérthető, és felesleges konfliktushoz vezethet.
Hűségteszt helyett őszinte kérdések
Siobhan Copland randiszakértő szerint már az is intő jel, ha valaki ilyen módszerhez nyúl. Ha nyomozni kell a másik után, azt gyakran a megcsalás jelei előzik meg. Ilyenkor azonban nem a hűségteszt a megoldás, hanem a helyzet őszinte megbeszélése. Fontos azt is látni, hogy a párkapcsolati bizonytalanság nem mindig a másik fél viselkedéséből fakad. Korábbi csalódások, önbizalomhiány vagy feldolgozatlan sérelmek is állhatnak a háttérben. Ezeket viszont egyetlen próba sem fogja megoldani, sőt, sokszor csak tovább mélyíti a problémát.
Ha egy párkapcsolatban megingott a bizalom, érdemesebb szakemberhez fordulni, vagy legalább egy őszinte beszélgetést kezdeményezni. A valódi biztonságérzetet ugyanis nem egy hűségteszttől kell várni.
