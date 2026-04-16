„Úgy éltem az életet, mint egy áramlatokkal teli tengert…” – 16 éve ment el Popper Péter

A halál sok mindent lezár, de nem mindent. Vannak gondolatok, amelyek tovább élnek, és újra meg újra megszólítanak bennünket, amikor az élet kérdései épp a legélesebbek. Popper Péter ilyen örökséget hagyott maga után: nem kész válaszokat, hanem olyan mondatokat, amelyek gondolkodásra késztetnek, és közelebb visznek önmagunk megértéséhez.

Popper Péter gondolatai ma is kapaszkodót adnak a mindennapokban.

Forrás: Szabad Föld

Egy különleges életút – Popper Péter, aki nem akart sablonokban élni

Vannak emberek, akiket nem lehet egyetlen szóval leírni. Popper Péter pontosan ilyen volt. Nem csupán pszichológus, hanem tanító, útkereső és mester is, akinek gondolatai sokaknak adtak kapaszkodót az élet bizonytalan pillanataiban.

Ma 16 éve, hogy nincs velünk, de mondatai még mindig váratlan pillanatokban találnak el. Egy rossz döntés után. Egy csendes este közepén. Vagy amikor épp próbáljuk megérteni, miért nem úgy alakul az élet, ahogy elképzeltük.

„Az "Igazi" nem létezik. Nincsen. Sehol nem él valahol egy nő vagy egy férfi, aki az igazi, s akit csak meg kell találni. De aki szerencsés, élete során találkozhat két-három olyan emberrel, akiből lehetne "igazi". De ehhez nagyon sok türelem, lemondás, megértés, háttérben maradás szükséges, ám végül kialakulhat egy olyan viszony, melyben a másik már nélkülözhetetlenül belecsiszolódott, vagyis igazivá vált.” – Popper Péter

Egy élet, ami nem volt megtervezve

Popper Péter 1933-ban született Budapesten. Már a családi háttere is különleges volt: nagyapja rabbi, édesapja pedig egy jelentős gazdasági vállalat vezetője volt. Fiatalon filozófiát és pszichológiát tanult, majd egyetemi tanár lett, de ő maga sosem a klasszikus karrierben hitt.

A „szellemi kóbor kutya”, aki egy ország tanítója lett

Ő nevezte magát így: „szellemi kóbor kutya”. Mert nem tartozott egyetlen irányzathoz sem. Figyelt, kérdezett, kételkedett. És közben tanított. Egyetemen, könyvekben, előadásokon, de leginkább úgy, hogy érthetően beszélt arról, amit mindenki érez, csak nem tud megfogalmazni.



A gyerek nem a szülő birtoka, csak a szülőre van bízva ebben a világban…



Nem véletlen, hogy sokan egyszerűen így hívták: az élet tanára.