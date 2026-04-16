„Úgy éltem az életet, mint egy áramlatokkal teli tengert…” – 16 éve ment el Popper Péter

A halál sok mindent lezár, de nem mindent. Vannak gondolatok, amelyek tovább élnek, és újra meg újra megszólítanak bennünket, amikor az élet kérdései épp a legélesebbek. Popper Péter ilyen örökséget hagyott maga után: nem kész válaszokat, hanem olyan mondatokat, amelyek gondolkodásra késztetnek, és közelebb visznek önmagunk megértéséhez.
Egy különleges életút – Popper Péter, aki nem akart sablonokban élni
Vannak emberek, akiket nem lehet egyetlen szóval leírni. Popper Péter pontosan ilyen volt. Nem csupán pszichológus, hanem tanító, útkereső és mester is, akinek gondolatai sokaknak adtak kapaszkodót az élet bizonytalan pillanataiban.
Ma 16 éve, hogy nincs velünk, de mondatai még mindig váratlan pillanatokban találnak el. Egy rossz döntés után. Egy csendes este közepén. Vagy amikor épp próbáljuk megérteni, miért nem úgy alakul az élet, ahogy elképzeltük.
„Az "Igazi" nem létezik. Nincsen. Sehol nem él valahol egy nő vagy egy férfi, aki az igazi, s akit csak meg kell találni. De aki szerencsés, élete során találkozhat két-három olyan emberrel, akiből lehetne "igazi". De ehhez nagyon sok türelem, lemondás, megértés, háttérben maradás szükséges, ám végül kialakulhat egy olyan viszony, melyben a másik már nélkülözhetetlenül belecsiszolódott, vagyis igazivá vált.” – Popper Péter
Egy élet, ami nem volt megtervezve
Popper Péter 1933-ban született Budapesten. Már a családi háttere is különleges volt: nagyapja rabbi, édesapja pedig egy jelentős gazdasági vállalat vezetője volt. Fiatalon filozófiát és pszichológiát tanult, majd egyetemi tanár lett, de ő maga sosem a klasszikus karrierben hitt.
A „szellemi kóbor kutya”, aki egy ország tanítója lett
Ő nevezte magát így: „szellemi kóbor kutya”. Mert nem tartozott egyetlen irányzathoz sem. Figyelt, kérdezett, kételkedett. És közben tanított. Egyetemen, könyvekben, előadásokon, de leginkább úgy, hogy érthetően beszélt arról, amit mindenki érez, csak nem tud megfogalmazni.
A gyerek nem a szülő birtoka, csak a szülőre van bízva ebben a világban…
Nem véletlen, hogy sokan egyszerűen így hívták: az élet tanára.
Egy különös, őszinte életérzés
Gyerekkori háborús élményei mélyen meghatározták gondolkodását. Korán rájött, hogy nincs teljes biztonság.
A sorsom esetleges, a véletlenre van bízva.
Ez nem félelmet szült benne, hanem egyfajta szellemi éhséget. Egy állandó keresést.
„ Nem az a lényeg, hogy milyen világban élsz, hanem, hogy milyen világ él benned. ” – Popper Péter
Az utolsó hónapok – és az a bizonyos búcsú
Élete végén sem veszítette el azt a különös, finom humorát, ami annyira jellemezte. Amikor már az intenzív osztályon feküdt, és valaki előadást akart szervezni vele:
Mit csinál ott? – kérdezte.
Haldoklom. – mondta Popper.
…Különben hogy van?
Különben? Köszönöm, jól vagyok.
Ez a néhány mondat talán mindent elmond róla. Az élet végén is: irónia, tisztánlátás jellemezte. 2010. április 16-án hunyt el, 76 évesen.
„De végül is megértettem, hogy az a felnőtt ember, aki tudja, hogy az élet minden fontos helyzetében egyedül van, születésében és halálában is.” – Popper Péter
Ami utána maradt
Popper Péter nem hagyott hátra módszert. Nem volt receptje a boldogságra. De adott valamit, ami sokkal többet ér: egy gondolkodásmódot, szemléletet.
Azt, hogy nem kell tökéletesnek lenni és nem kell félnünk attól sem, ha néha elveszítjük az irányt az életünkben. Mert lehet, hogy épp akkor kerülünk közelebb önmagunkhoz.
Arra buzdított mindenkor, hogy nézzünk szembe magunkkal, vállaljuk a döntéseinket, és ne várjuk, hogy az élet igazságos legyen, hanem próbáljuk megérteni és alkalmazkodni mindig minden körülményben.
Életbátorságra tanított, erre nagy szükségünk van ma is.
És talán ezért van az, hogy nem múlt időben él bennünk, hanem kérdésként, válaszként és támaszként. Mintha még mindig tanítana, bölcsessége ma is kísér minket.
„Az élet tisztelete azt jelenti, hogy a születés és a halál végpontjai között úgy bánunk egymással, hogy érdemes legyen a világon élni.” – Popper Péter
