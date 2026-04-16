Amire senki nem számított: Andráshoz költözhet a Marsh Farmra Sarah Ferguson

Andrew Mountbatten-Windsor húsvét környékén költözött be a Marsh Farmra. Lapinformációk szerint András új otthonáak kialakítása nem két fillérbe került, és az is felmerült, hogy volt felesége, Sarah Ferguson is ott él majd.

Andrew Mountbatten-Windsor a közelmúltban költözött be új otthonába, a sandringhami birtokon található Marsh Farmra. A 66 éves Andrást április 6-án már ott látták, ahogy a kutyáit sétáltatja. Az ingatlan jelentős felújításon esett át, a munkálatok során új biztonsági kerítést és térfigyelő rendszert telepítettek, valamint korszerűsítették a belső tereket is. „A Marsh Farmot kifejezetten Andrásnak újították fel, egészen biztos, hogy ez lesz a hosszú távú lakhelye” − vélekedik Elliot Castle ingatlanszakértő. „Egy vidéki ingatlan felújítása ilyen színvonalon nem olcsó. Ha figyelembe vesszük a belső tereket, a szerkezeti korszerűsítéseket és a magas szintű biztonságot, a költségek gyorsan elérhetik a hatszámjegyű összeget. Lehet, hogy a Marsh Farm nem olyan impozáns, mint a Royal Lodge, de állandó otthonként nagyon jól működhet” − tette hozzá.

Mi lesz Sarah Fergusonnal?

A szakértő arra is kitért, hogy az is könnyen elképzelhető, hogy Sarah Ferguson is odaköltözik. „Ferguson gyakorlailag hajléktalan, így elképzelhető, hogy ahogyan eddig, most is egy háztartásban éljenek. Bár korábban Sarah azt mondta, semmiképp sem lakik tovább Andrással, ez változhat. Az is kérdés, hogy a beköltözéséhez kinek az engedélye kell” − idézi Castle-t a Mirror. Úgy tudni, Ferguson, aki holisztikus gyógyítóval igyekszik feldolgozni a vele történteket, jelenleg egykori szerelménél, az autóversenyző Paddy McNallynél húzza meg magát, de menedéket nyújtott neki Priscilla Presley is. Azt, hogy most pontosan hol van, valószínűleg a lányai se tudják.

