Gyilkossági szándékkal követett el támadásért tartóztatták le Az éhezők viadala színészét

A 27 éves Ethan Jamiesont több rendbeli, súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják, a színész fegyverrel támadt három emberre. A támadás Észak-Karolinában történt, ahol Az éhezők viadala egykori szereplője jelenleg él.

Ethan Jamieson Az éhezők viadala gyerekszínészeként vált ismertté.

Ethan Jamieson, Az éhezők viadala egykori gyerekszínésze három férfira támadt

A letartóztatási jelentés szerint Ethan Jamiesont háromrendbeli, halálos fegyverrel elkövetett, gyilkossági szándékú testi sértéssel vádolják. A hatóságok március 23-án vették őrizetbe az észak-karolinai Raleigh-ben − írja a TMZ. A lap információja szerint Jamieson állítólag egy 9 milliméteres félautomata pisztollyal támadt három férfira, akiket a dokumentumok „EF, JM és KW” monogramokkal azonosítanak. Az incidens szintén Raleigh-ben történt.

A színészi pályája nem volt hosszú életű

Ethan Jamieson pályafutása gyerekszínészként indult: 2009-ben tűnt fel először a One Tree Hill egyik epizódjában, ahol egy kisebb szerepet kapott. A következő években több produkcióban is szerepelt, köztük a The Rusty Bucket Kids: Lincoln című tévéfilmben, a Journey to 16-ban és a Gravitáció című rövidfilmben.

2012-ben szerepelt Az éhezők viadala című filmben, amelyben a 4. körzet férfi kiválasztottját alakította. A produkció főszereplői között volt Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson és Liam Hemsworth is. Ugyanebben az évben egy kulisszák mögé betekintést nyújtó anyagban is feltűnt, később pedig a 2017-es Extras: Az éhezők viadala című produkcióban is szerepelt.

Utolsó ismert televíziós munkája 2013-ból származik, amikor a Justified egyik epizódjában Milo Truth karakterét formálta meg.

„Csak egy átlagos ember szeretnék lenni”

Korábban maga is visszafogottan nyilatkozott a hírnévről. Egy 2012-es interjúban így fogalmazott: „Tudtam, hogy a könyvek népszerűek, de azt nem, hogy a film ekkora sikert arat majd.” A premier kapcsán hozzátette, hogy az autogramosztást „elég klassznak” találta, ugyanakkor hangsúlyozta: „Csak egy átlagos ember szeretnék lenni.”