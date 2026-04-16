Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 16., csütörtök Csongor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ethan jamieson

Gyilkossági szándékkal követett el támadásért tartóztatták le Az éhezők viadala színészét

Súlyos vádak miatt került őrizetbe Ethan Jamieson. A színész korábban Az éhezők viadala című filmben szerepelt.

A 27 éves Ethan Jamiesont több rendbeli, súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják, a színész fegyverrel támadt három emberre. A támadás Észak-Karolinában történt, ahol Az éhezők viadala egykori szereplője jelenleg él.

Ethan Jamieson Az éhezők viadala gyerekszínészeként vált ismertté.
  • Ethan Jamiesont március 23-án tartóztatták le Raleigh-ben.
  • Háromrendbeli, halálos fegyverrel elkövetett gyilkossági kísérlettel vádolják.
  • Jamieson Az éhezők viadala gyerekszínészeként vált ismertté.
  • Színészi pályája nem volt hosszú életű.

Ethan Jamieson, Az éhezők viadala egykori gyerekszínésze három férfira támadt

A letartóztatási jelentés szerint Ethan Jamiesont háromrendbeli, halálos fegyverrel elkövetett, gyilkossági szándékú testi sértéssel vádolják. A hatóságok március 23-án vették őrizetbe az észak-karolinai Raleigh-ben − írja a TMZ.  A lap információja szerint Jamieson állítólag egy 9 milliméteres félautomata pisztollyal támadt három férfira, akiket a dokumentumok „EF, JM és KW” monogramokkal azonosítanak. Az incidens szintén Raleigh-ben történt.

A színészi pályája nem volt hosszú életű

Ethan Jamieson pályafutása gyerekszínészként indult: 2009-ben tűnt fel először a One Tree Hill egyik epizódjában, ahol egy kisebb szerepet kapott. A következő években több produkcióban is szerepelt, köztük a The Rusty Bucket Kids: Lincoln című tévéfilmben, a Journey to 16-ban és a Gravitáció című rövidfilmben.

2012-ben szerepelt Az éhezők viadala című filmben, amelyben a 4. körzet férfi kiválasztottját alakította. A produkció főszereplői között volt Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson és Liam Hemsworth is. Ugyanebben az évben egy kulisszák mögé betekintést nyújtó anyagban is feltűnt, később pedig a 2017-es Extras: Az éhezők viadala című produkcióban is szerepelt.

Utolsó ismert televíziós munkája 2013-ból származik, amikor a Justified egyik epizódjában Milo Truth karakterét formálta meg.

 „Csak egy átlagos ember szeretnék lenni”

Korábban maga is visszafogottan nyilatkozott a hírnévről. Egy 2012-es interjúban így fogalmazott: „Tudtam, hogy a könyvek népszerűek, de azt nem, hogy a film ekkora sikert arat majd.” A premier kapcsán hozzátette, hogy az autogramosztást „elég klassznak” találta, ugyanakkor hangsúlyozta: „Csak egy átlagos ember szeretnék lenni.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Gyászol a zenei világ: meghalt Enya testvére, a világhírű énekesnő

Elhunyt Moya Brennan Grammy-díjas énekesnő. Halálhírét húga, Enya erősítette meg.

Botrányos incidens a palotában: Erzsébet királynő tette helyre Meghan Markle-t

Egy történész szerint II. Erzsébet királynő maga avatkozott közbe, miután Meghan Markle durván bánt az alkalmazottakkal.

Katalin hercegné nagyon kiakadt: Meghan Markle most végleg elrúgta a pöttyöst

Komoly visszhangot váltott ki Meghan Markle közelgő ausztráliai rendezvénye, a Her Best Life Retreat. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy az esemény egyik ismert résztvevője korábban azt terjesztette, hogy Katalin és a királyi család csak megjátszotta, hogy a hercegné beteg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
