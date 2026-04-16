Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A szépség relatív, tartja a régi mondás, azonban a tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabálya alapján alkottak meg egy listát, amely rangsorolta a világsztárokat. Cikkünkből megtudhatod, mégis ki a világ legszebb nője.
- Az aranymetszés aránya körülbelül 1:1,618, ha az arc arányai minél inkább közelítenek ehhez az értékhez, annál szebbnek minősül.
- A leggyönyörűbb női sztárokat listázták az aranymetszés szabálya alapján.
- Katalin hercegné és Meghan hercegné pont ugyanannyi értéket értek el.
Ő a világ legszebb nője
Az aranymetszés szabálya egy olyan arányossági elv, amelyet a természetben és a művészetben is a harmónia, az esztétikum és a szépség alapjaként említenek. Az emberi arcon a szimmetria és arányosság finom egyensúlyát jelenti.
Az aranymetszés aránya körülbelül 1:1,618, röviden ez azt jelenti, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Ebből kiindulva ha egy embert vizsgálunk, akkor az optimális harmónia érdekében a felső- és alsó arc közötti aránynak az 1,618-as értékhez kell közelítenie.
Dr. Julian De Silva, a londoni Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery klinika vezetője a The Sun lapnak összegezte az aranymetszés szabályának figyelembevételével a leggyönyörűbb női sztárokat. Az első helyezett arcát művészeti remekműként jellemezte, de a többi hírességet is dicsérte.
„Ezek a hírességek mindig ragyognak a vörös szőnyegen, látszólag hibátlan megjelenésüket szinte kiemelik az éteri arányaik" – fogalmazta a lapnak.
Persze a szép arc is számít, azonban számtalan trükk létezik arra, hogy a női sztárok még kifogástalanabbul nézzenek ki a nyilvános eseményeken.
Bár a rossz kapcsolatot ápoló Vilmos herceg és Harry herceg feleségeit gyakran hasonlítják össze, az aranymetszés szabálya alapján ugyanolyan szépek, Katalin hercegné és Meghan hercegné is 87 százalékot értek el. A szakértő szerint a walesi hercegné azért tűnik ki a szépségével, mert tökéletes a távolság az orra és a szája között, illetve az állkapcsa is karakteres. Az már csak hab a tortán, hogy a frizurája is mindig kifogástalan. Sussex hercegnéjének a tökéletes orrát és az állát méltatta. Meghan egyébként rengeteget ad a külsejére, legfőképp a minimalista stílus híve, legyen szó öltözködésről vagy éppen lakberendezésről.
Bármennyire is gyönyörű a két hercegné, nem ők vezetik De Silva listáját. Galériánkban mutatjuk az öt legszebb női sztárt, akik legalább 90 százalékot értek el az aranymetszés alapján.
Bár Sydney Sweeney, Maya Jama, Margot Robbie, Zendaya és Anya Taylor-Joy kifogástalan szépségek, azt fontos megjegyeznünk, hogy minden nőben felfedezhető valami, ami gyönyörűvé teszi őket, legyen szó külső vagy belső tulajdonságokról.
