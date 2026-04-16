Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A szépség relatív, tartja a régi mondás, azonban a tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabálya alapján alkottak meg egy listát, amely rangsorolta a világsztárokat. Cikkünkből megtudhatod, mégis ki a világ legszebb nője.

Zendaya és Sydney Sweeney bár lecsúsztak a világ legszebb nője címről, de az aranymetszés szabálya szerint ők sem panaszkodhatnak.

Az aranymetszés aránya körülbelül 1:1,618, ha az arc arányai minél inkább közelítenek ehhez az értékhez, annál szebbnek minősül.

A leggyönyörűbb női sztárokat listázták az aranymetszés szabálya alapján.

Katalin hercegné és Meghan hercegné pont ugyanannyi értéket értek el.

Ő a világ legszebb nője

Az aranymetszés szabálya egy olyan arányossági elv, amelyet a természetben és a művészetben is a harmónia, az esztétikum és a szépség alapjaként említenek. Az emberi arcon a szimmetria és arányosság finom egyensúlyát jelenti.

Az aranymetszés aránya körülbelül 1:1,618, röviden ez azt jelenti, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Ebből kiindulva ha egy embert vizsgálunk, akkor az optimális harmónia érdekében a felső- és alsó arc közötti aránynak az 1,618-as értékhez kell közelítenie.

Dr. Julian De Silva, a londoni Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery klinika vezetője a The Sun lapnak összegezte az aranymetszés szabályának figyelembevételével a leggyönyörűbb női sztárokat. Az első helyezett arcát művészeti remekműként jellemezte, de a többi hírességet is dicsérte.

„Ezek a hírességek mindig ragyognak a vörös szőnyegen, látszólag hibátlan megjelenésüket szinte kiemelik az éteri arányaik" – fogalmazta a lapnak.

Bár a rossz kapcsolatot ápoló Vilmos herceg és Harry herceg feleségeit gyakran hasonlítják össze, az aranymetszés szabálya alapján ugyanolyan szépek, Katalin hercegné és Meghan hercegné is 87 százalékot értek el. A szakértő szerint a walesi hercegné azért tűnik ki a szépségével, mert tökéletes a távolság az orra és a szája között, illetve az állkapcsa is karakteres. Az már csak hab a tortán, hogy a frizurája is mindig kifogástalan. Sussex hercegnéjének a tökéletes orrát és az állát méltatta. Meghan egyébként rengeteget ad a külsejére, legfőképp a minimalista stílus híve, legyen szó öltözködésről vagy éppen lakberendezésről.