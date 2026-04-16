Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

Laci Patricia
2026.04.16.
A tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabályának elve alapján kiderült, ki a világ legszebb nője.

A szépség relatív, tartja a régi mondás, azonban a tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabálya alapján alkottak meg egy listát, amely rangsorolta a világsztárokat. Cikkünkből megtudhatod, mégis ki a világ legszebb nője.

A képen Sydney Sweeney és Zendaya láthatóak, akik bár nem nyerték el a világ legszebb nője címét, de őket is a leggyönyörűbbek közé sorolják.
Zendaya és Sydney Sweeney bár lecsúsztak a világ legszebb nője címről, de az aranymetszés szabálya szerint ők sem panaszkodhatnak.
Forrás: NBCUniversal
  • Az aranymetszés aránya körülbelül 1:1,618, ha az arc arányai minél inkább közelítenek ehhez az értékhez, annál szebbnek minősül.
  • A leggyönyörűbb női sztárokat listázták az aranymetszés szabálya alapján.
  • Katalin hercegné és Meghan hercegné pont ugyanannyi értéket értek el.

Ő a világ legszebb nője

Az aranymetszés szabálya egy olyan arányossági elv, amelyet a természetben és a művészetben is a harmónia, az esztétikum és a szépség alapjaként említenek. Az emberi arcon a szimmetria és arányosság finom egyensúlyát jelenti.
Az aranymetszés aránya körülbelül 1:1,618, röviden ez azt jelenti, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Ebből kiindulva ha egy embert vizsgálunk, akkor az optimális harmónia érdekében a felső- és alsó arc közötti aránynak az 1,618-as értékhez kell közelítenie.

Dr. Julian De Silva, a londoni Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery klinika vezetője a The Sun lapnak összegezte az aranymetszés szabályának figyelembevételével a leggyönyörűbb női sztárokat. Az első helyezett arcát művészeti remekműként jellemezte, de a többi hírességet is dicsérte.

Ezek a hírességek mindig ragyognak a vörös szőnyegen, látszólag hibátlan megjelenésüket szinte kiemelik az éteri arányaik" – fogalmazta a lapnak.

Persze a szép arc is számít, azonban számtalan trükk létezik arra, hogy a női sztárok még kifogástalanabbul nézzenek ki a nyilvános eseményeken.

Bár a rossz kapcsolatot ápoló Vilmos herceg és Harry herceg feleségeit gyakran hasonlítják össze, az aranymetszés szabálya alapján ugyanolyan szépek, Katalin hercegné és Meghan hercegné is 87 százalékot értek el. A szakértő szerint a walesi hercegné azért tűnik ki a szépségével, mert tökéletes a távolság az orra és a szája között, illetve az állkapcsa is karakteres. Az már csak hab a tortán, hogy a frizurája is mindig kifogástalan. Sussex hercegnéjének a tökéletes orrát és az állát méltatta. Meghan egyébként rengeteget ad a külsejére, legfőképp a minimalista stílus híve, legyen szó öltözködésről vagy éppen lakberendezésről.

Bármennyire is gyönyörű a két hercegné, nem ők vezetik De Silva listáját. Galériánkban mutatjuk az öt legszebb női sztárt, akik legalább 90 százalékot értek el az aranymetszés alapján.

A fotón Margot Robbie színésznő van, ő lett a bronzérmes, 93,4 százalékkal lett a harmadik. A plasztikai sebész szerint tökéletesen helyezkednek el a szemei az arcán, de az orrát és az állát is dicsérte.
Zendaya színésznő van a képen, ő lett az ezüstérmes 94,36 százalékkal. A szakértő szerint a színésznő szája kifejezetten gyönyörű.
Az első helyezett Anya Taylor-Joy lett 94,66 százalékkal, a képen is ő látszik. A plasztikai sebész úgy véli, szinte tökéletes formája van a színésznő szemeinek.
A világ legszebb nője listán Sydney Sweeney lett az ötödik helyezett 92,1 százalékkal. De Silva szerint neki a legtökéletesebb az orra.
Bár Sydney Sweeney, Maya Jama, Margot Robbie, Zendaya és Anya Taylor-Joy kifogástalan szépségek, azt fontos megjegyeznünk, hogy minden nőben felfedezhető valami, ami gyönyörűvé teszi őket, legyen szó külső vagy belső tulajdonságokról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
