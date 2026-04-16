4+1 higiéniai baki, amit te is elkövetsz, pedig undi következményekkel jár

Számtalan olyan hétköznapi, már-már banális dolog van, ami nem csupán esztétikai kérdés, de az egészséged fontos alapja is. Bizonyos elnagyolt vagy elhanyagolt higiéniai szokások pedig hosszú távon kellemetlen következményekkel járhatnak.

Ezek a higiéniai szokások nagy eséllyel rajtad is kifognak.

Higiéniai szokások, amelyekről gyakran te is megfeledkezhetsz Már apró kihagyások is komoly higiéniai problémákat okozhatnak.

A „ráérünk arra még” hozzáállás könnyen rossz szokássá válhat.

Nem minden kosz látható, a baktériumok szinte észrevétlenül mérgeznek.

A tisztálkodási és takarítási rutin mindenkinél kicsit máshogy alakul, és persze ismerünk olyanokat is, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek. Ugyanakkor vannak olyan alapvető dolgok, amelyeket érdemes lenne következetesen betartani. A most következő alap higiéniai szokások pont azok, amelyeket a legkönnyebb kihagyni – időhiány, kényelem vagy egyszerű megszokás miatt – pedig ezek a kis mulasztások nemcsak undort kelthetnek másokban, de akár az egészségedet is veszélyeztethetik.

Az ágyneműcsere gyakorisága csak egy a leggyakoribb higiéniai hibák közül.

1. Sportolás utáni zuhanyzás

Az egyik leggyakoribb higiéniai baki, ha közvetlenül edzés után nem zuhanyzol le. Bár előfordulhat, hogy egy-egy alkalommal ez nem okoz gondot, a bőrön maradó izzadság és szennyeződés hosszú távon problémákhoz vezethet. A pattanások, irritációk vagy akár gombás fertőzések kialakulása is gyakoribb lehet, ha ez rendszeresen elmarad.

2. Ágyneműcsere gyakorisága

Szintén sokaknál szorul háttérbe az ágynemű rendszeres cseréje. A szakértők szerint ideális esetben hetente, de minimum kéthetente érdemes frissre váltani, mégis sokan jóval hosszabb ideig alszanak ugyanabban. Azt gondolhatnád, hogy az esti fürdés után, tisztán fekszel bele, mi baj lehet? Pedig az ágyneműben felhalmozódó izzadság, por és elhalt hámsejtek nemcsak kellemetlenek, de az alvás minőségére is hatással lehetnek. A párnahuzaton lévő szennyeződés ráadásul az arcbőrre is károsan hat.

3. Egymás után inni

A poharak, üvegek megosztása ártalmatlannak tűnhet, főleg közeli ismerősök esetén, de valójában az egyik legjobb módja a baktériumcserének. Dr. Bobbi Pritt patológus szerint egy-egy korty megosztásával nemcsak egy banális megfázást, de komolyabb fertőzéseket is kockáztathatsz, hiszen a poharak peremén és az italban is megélnek az ezekért felelős mikroorganizmusok.