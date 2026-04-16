Gyászol a zenei világ: meghalt Enya testvére, a világhírű énekesnő

A Grammy-díjas énekesnő, Moya Brennan halála megrendítette a zenei világot. Enya, akiről köztudott, hogy kerüli a nyilvánosságot, most megtörte a csendet és a nyilvánosság előtt is búcsút vett testvéréről.

Elhunyt Moya Brennan Grammy-díjas énekesnő.

73 éves korában elhunyt Moya Brennan.

Halálhírét húga, Enya jelentette be.

A zenei világ gyászol.

Moya Brennannal egy korszak meghatározó hangja távozott

A Grammy-díjas művész, Moya Brennan, a kelta zene egyik legismertebb és legnagyobb hatású előadója 73 éves korában hunyt el. Halálának hírét testvére, Enya hozta nyilvánosságra. Az énekesnő – aki ritkán szólal meg a médiában – az X-en osztotta meg gyászát.

Enya személyes búcsúja

A közleményben Enya így fogalmazott: „Mély szomorúsággal jelentem be szeretett nővérem, Máire halálát. Nemcsak a nővérem volt, hanem egy kedves és közeli barátom is. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket és a gyászunkat. Enya” − idézi a Mirror. A család közölte, hogy az énekesnő szerettei körében hunyt el.

