Végre eldől az örök kérdés: kávé vagy matcha?

A legtöbben igyekszünk valamit optimalizálni az életünkben: figyeljük az alvási pontszámunkat, számoljuk a fehérjebevitelt, tökéletesítjük a reggeli rutinunkat. Amikor azonban a koffeinről van szó, a megszokás nagy úr. A kávé évtizedek óta alapdarab a reggeli ébredéshez, miközben a matcha az utóbbi években komoly kihívóvá vált. De ha választani kell, melyik bizonyul erősebbnek? Ennek jártunk utána.

Kávé vagy matcha: vajon melyik a jobb választás?

Kávé vagy matcha? A kávé az egyik legjobban kutatott ital, rendszeres fogyasztása több betegség alacsonyabb kockázatával hozható összefüggésbe.

A matcha magas EGCG- és L-theanin-tartalma miatt nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb fókuszt adhat.

Egy csésze kávé átlagosan 95–100 mg koffeint tartalmaz, míg egy teáskanál matcha 40–90 mg-ot.

A kávé erőteljesebb kortizolszint-emelkedést okozhat, mint a matcha.

Nincs egyértelmű győztes: a döntés az egyéni érzékenységtől és a kívánt hatástól függ.

A kávé egészséges? A kutatások szerint igen!

Dr. Tim Spector epidemiológus, a ZOE társalapítója szerint a kávé egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal alaposabban kutatták, mint a matchát. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a rendszeres kávéfogyasztás fordított összefüggést mutat a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és a Parkinson-kór kockázatával.

Egyes tanulmányok szerint bizonyos daganattípusok, például a prosztatarák előfordulása is alacsonyabb lehet a kávéfogyasztók körében.

A testsúlyra is hatással lehet: egy metaanalízis alapján a nagyobb kávéfogyasztás mérsékelten összefügghet az alacsonyabb testzsírszázalékkal, különösen férfiaknál.

Mentális téren is ígéretes eredmények születtek: egy hosszú távú kutatás szerint a több kávét fogyasztók körében alacsonyabb volt a demencia kockázata.

Dr. Spector szerint a kávé koncentrált polifenolforrás, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bírnak, emellett kevés rostot és jelentős mennyiségű koffeint tartalmaz. Ezek együtt támogathatják a szív- és anyagcsere-egészséget, valamint a változatosabb bélmikrobiom kialakulását.

A jótékony hatások jelentős része a klorogénsavaknak köszönhető, amelyek szerepet játszhatnak a vércukorszint szabályozásában és az anyagcsere működésében.

A matcha jótékony hatásai is kiemelkedőek

A matcha azonban szintén komoly versenyző. Bár kevesebb hosszú távú humán vizsgálat áll rendelkezésre, a porrá őrölt zöld tea:

javíthatja a szív- és érrendszeri,

valamint az anyagcsere-markereket,

csökkentheti a stresszt

és fokozhatja a figyelmet.

Maddie Pasquariello dietetikus szerint a matcha kiemelkedő EGCG-tartalma – egy erős antioxidáns, amelynek rákellenes és antimikrobiális tulajdonságokat tulajdonítanak – különösen értékessé teszi. Emellett L-theanint is tartalmaz, egy aminosavat, amely hozzájárulhat a mentális egyensúlyhoz és a koncentrációhoz.