Végre eldől az örök kérdés: kávé vagy matcha?

A legtöbben igyekszünk valamit optimalizálni az életünkben: figyeljük az alvási pontszámunkat, számoljuk a fehérjebevitelt, tökéletesítjük a reggeli rutinunkat. Amikor azonban a koffeinről van szó, a megszokás nagy úr. A kávé évtizedek óta alapdarab a reggeli ébredéshez, miközben a matcha az utóbbi években komoly kihívóvá vált. De ha választani kell, melyik bizonyul erősebbnek? Ennek jártunk utána.
Kávé vagy matcha?
- A kávé az egyik legjobban kutatott ital, rendszeres fogyasztása több betegség alacsonyabb kockázatával hozható összefüggésbe.
- A matcha magas EGCG- és L-theanin-tartalma miatt nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb fókuszt adhat.
- Egy csésze kávé átlagosan 95–100 mg koffeint tartalmaz, míg egy teáskanál matcha 40–90 mg-ot.
- A kávé erőteljesebb kortizolszint-emelkedést okozhat, mint a matcha.
- Nincs egyértelmű győztes: a döntés az egyéni érzékenységtől és a kívánt hatástól függ.
A kávé egészséges? A kutatások szerint igen!
Dr. Tim Spector epidemiológus, a ZOE társalapítója szerint a kávé egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal alaposabban kutatták, mint a matchát. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a rendszeres kávéfogyasztás fordított összefüggést mutat a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és a Parkinson-kór kockázatával.
- Egyes tanulmányok szerint bizonyos daganattípusok, például a prosztatarák előfordulása is alacsonyabb lehet a kávéfogyasztók körében.
- A testsúlyra is hatással lehet: egy metaanalízis alapján a nagyobb kávéfogyasztás mérsékelten összefügghet az alacsonyabb testzsírszázalékkal, különösen férfiaknál.
- Mentális téren is ígéretes eredmények születtek: egy hosszú távú kutatás szerint a több kávét fogyasztók körében alacsonyabb volt a demencia kockázata.
Dr. Spector szerint a kávé koncentrált polifenolforrás, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bírnak, emellett kevés rostot és jelentős mennyiségű koffeint tartalmaz. Ezek együtt támogathatják a szív- és anyagcsere-egészséget, valamint a változatosabb bélmikrobiom kialakulását.
A jótékony hatások jelentős része a klorogénsavaknak köszönhető, amelyek szerepet játszhatnak a vércukorszint szabályozásában és az anyagcsere működésében.
A matcha jótékony hatásai is kiemelkedőek
A matcha azonban szintén komoly versenyző. Bár kevesebb hosszú távú humán vizsgálat áll rendelkezésre, a porrá őrölt zöld tea:
- javíthatja a szív- és érrendszeri,
- valamint az anyagcsere-markereket,
- csökkentheti a stresszt
- és fokozhatja a figyelmet.
Maddie Pasquariello dietetikus szerint a matcha kiemelkedő EGCG-tartalma – egy erős antioxidáns, amelynek rákellenes és antimikrobiális tulajdonságokat tulajdonítanak – különösen értékessé teszi. Emellett L-theanint is tartalmaz, egy aminosavat, amely hozzájárulhat a mentális egyensúlyhoz és a koncentrációhoz.
Az L-theanin fokozza az alfa agyhullám-aktivitást, amely a nyugodt, mégis fókuszált állapothoz kapcsolódik. Ez magyarázza, miért érződik a matcha koffeinhatása kiegyensúlyozottabbnak, kevésbé idegessé tevőnek.
Kávé vs. matcha
A kutatások szerint a matcha körülbelül 20 százalékos kortizolszint-emelkedést okoz, míg a kávé akár 50 százalékosat is.
Koffeintartalom tekintetében egy csésze főzött kávé nagyjából 95–100 milligrammot tartalmaz. A matcha esetében ez változó: egy teáskanálnyi por 40–90 milligramm koffeint adhat, minőségtől és elkészítéstől függően. Két teáskanállal készítve egy erősebb matcha már vetekszik egy csésze kávéval.
Az sem mindegy, hogyan fogyasztjuk. Egy gyorsan lehúzott eszpresszó másképp hat a szervezetre, mint egy lassan elkortyolgatott matcha latte, amely egyenletesebb koffeinfelszívódást biztosít. És persze az is számít, mit teszünk az italba: a túl sok cukor, szirup vagy tejszín könnyen semlegesítheti az esetleges egészségügyi előnyöket.
Valóban van köztük egyértelmű győztes?
A szakértők szerint nincs. A választás attól függ, milyen hatást szeretnénk elérni, és mennyire vagyunk érzékenyek a koffeinre.
A kávé ideális lehet, ha erőteljesebb energialöketre vágyunk, és nem zavarja az alvásunkat vagy az emésztésünket. A matcha pedig jobb választás lehet, ha nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb fókuszra vágyunk vagy hajlamosak vagyunk a kávétól idegessé válni.
Sokan a kettőt kombinálják: reggel kávéval indítanak, később pedig matchára váltanak. A lényeg a tudatos időzítés, és az, hogy figyeljük a saját szervezetünk jelzéseit. Végső soron nem az a kérdés, melyik a jobb, hanem az, melyik illeszkedik jobban a mindennapjainkhoz.
