Megvan az érzés, amikor bemész egy szobába, és rögtön elfelejted, hogy miért is mentél be oda? Hát igen, a legjobbakkal is megesik. Ezt hívják agy ködnek. Ha viszont rendszeresen beépíted az étrendedbe a következő agyserkentő ételeket, akkor nemcsak leszámolsz ezzel a jelenséggel, hanem javítod a kognitív képességeid is!

Próbáld ki ezeket az agyserkentő ételeket!

Forrás: Shutterstock

Agyserkentő ételek a jobb koncentrációért Az egészséges életmódhoz fontos a megfelelő étkezés, a rendszeres testmozgás és a lelki nyugalom is.

Ha viszont a koncentrációnkat és a kognitív képességeinket akarjuk javítani, akkor más ételekhez kell nyúlnunk.

Szakértők elárulták melyek azok az agyműködést segítő ételek, mely a leginkább beválnak.

Harc az egészséges életmódért

Az a bizonyos „egészséges életmód”, melyet finn kutatók szerint 36 és 46 év között igencsak nagy odafigyeléssel kell követnünk, mindig ott lebeg a szemünk előtt. Az általános javallatokról már hallottunk, és mindig arra törekszünk, hogy ha csak egy kicsit is, de valamennyire betartsuk a szabályokat.

Rendszeres testmozgás, egészséges étkezés, mentális egészség megőrzése, légzőgyakorlatok, meditációk és persze a káros szenvedélyek elhagyása – ezek mind-mind igencsak fontosak, ha egészségesen akarunk élni.

De mi van akkor, ha az egészséges életmódon felül van még valami, amivel elősegíthetjük az agyműködést és a koncentrációs készséget? Mi van akkor, ha az egészséges étrenden felül olyan táplálékokat is be tudtunk juttatni a szervezetünkbe, melyek kifejezetten agyműködést segítő ételeknek, sőt memóriajavító ételeknek számítanak?

Agybarát étkezés: TOP 5 agyserkentő étel

Persze nem mindegyik étel reggeli, de egy agyserkentő és egészséges reggelivel olyan boostot tudsz adni a napodnak, hogy kész Duracell-nyuszi leszel tőle! És természetesen búcsút mondhatsz az agyi ködnek, a lassú gondolkodásnak és a fáradékonyságnak! Mutatjuk, milyen egészséges ételre esküsznek még a szakértők is!

1. Zöldséges omlett

Maggie Moon agyi egészséggel foglalkozó táplálkozási szakértő szerint ennek a proteinben gazdag ételnek „minden összetevője azon dolgozik, hogy tápanyagokkal lássa el az agyat – beleértve a kolinban gazdag tojást is, mely a memória és a hangulat számára elengedhetetlen tápanyag”.