Újabb fordulat a Beckham-drámában: Brooklyn Beckham harcba száll a saját nevéért

2026.04.09.
Brooklyn Beckham állítólag jogi lépéseket fontolgat, hogy visszaszerezze a saját nevéhez fűződő jogokat. A háttérben a már egy éve húzódó családi konfliktus áll, béke helyett pedig úgy tűnik, pereskedésre készülhetnek az érintettek.

Brooklyn Beckhamnek már hónapok óta nincs kapcsolata a szüleivel, David és Victoria békülési kísérletei rendre meghiúsulnak. És úgy tűnik, ez így is marad, a legidősebb gyermekük ugyanis arra készül, hogy beperli őket. Most azért a védjegyért megy a harc, amelyet még évekkel ezelőtt Victoria Beckham jegyeztetett be fia nevére.

Brooklyn Beckham bíróságra készül, a szüleit perelné be

Brooklyn Beckham állítólag komolyan fontolgatja, hogy visszaszerzi a neve feletti rendelkezést. A döntés hátterében az áll, hogy édesanyja még 2016–2017 körül védjegyként jegyeztette be a nevét, elsősorban azzal a céllal, hogy megakadályozza a visszaéléseket, és ha a jövőben Brooklyn márkát építene, arra is legyen lehetősége. A védjegy többek között szépségápolási termékekre és játékokra is kiterjed, és az Egyesült Királyságban, valamint Európában biztosít kereskedelmi jogokat. Ez a gyakorlatban jelen helyzetben azt jelenti, hogy Brooklyn csak szülei engedélyével használhatná a saját teljes nevét egy esetleges márkaépítés során. A védjegy megújítása decemberben esedékes, és a hírek szerint Brooklyn ezt megelőzően szeretné tisztázni a jogi helyzetet. Egy bennfentes szerint a fiatal sztár úgy érzi, eddig túl sok mindenben korlátozták.

„Úgy érzi, még mindig gyerekként kezelik, és szeretné visszaszerezni az irányítást a legegyszerűbb dolgok felett is – például a saját neve felett”mondta a forrás, hozzátéve: Brooklyn jelenleg minden lehetőséget mérlegel, de még nem hozott végleges döntést.

Brooklyn Beckham nem békül

A 27 éves Brooklyn Beckham már 15 hónapja nem beszél a szüleivel. David és Victoria Beckham ugyanakkor a hírek szerint többször is felajánlották, hogy mediátor, terapeuta, sőt akár ügyvédek jelenlétében is hajlandók lennének leülni vele egyeztetni, hogy rendezzék a helyzetet. A javaslat szerint a találkozón a Peltz család tagjai és Brooklyn testvérei is részt vehetnének. Brooklyn Beckham és felesége azonban minden ilyesmitől elzárkózik, közben pedig egyre szorosabb kapcsolatot ápolnak Nicola Peltz családjával. 

