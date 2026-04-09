Két pár + egy rosszul sikerült vacsoraparti: a The Invite a nyár kihagyhatatlan filmje lesz

Két pár, egy vacsora, ami teljesen kicsúszik az irányítás alól. Ezért beszél most mindenki a The Invite című filmről!
Botrányos vacsora és párkapcsolati káosz: ezért lehet a nyár legprovokatívabb filmje a The Invite
- Egy vacsora, ahol a modern párkapcsolatok minden titka felszínre kerül.
- A filmben Seth Rogen, Olivia Wilde és Penélope Cruz is szerepel.
- A provokatív komédia már a Sundance Film Festival közönségét is meghódította.
Tudod, van az a vacsora, amikor az ember kicsit izgul, hogy vajon jó lesz-e a desszert, nem ég-e oda a lasagne, és mennyire lesz kínos a small talk. Aztán van az a vacsora, amelyik egy ponton annyira furcsa fordulatot vesz, hogy már senki sem tudja, hova nézzen. Nos, a The Invite pontosan erről a második típusról szól.
Mi a sztori?
A film egyetlen estét mesél el, de azt olyan precízen és szarkasztikus humorral, hogy a nézők egyszerre nevetnek, feszengenek és kissé magukra ismernek.
A történet középpontjában két pár áll: az egyik már régóta együtt van, és kapcsolatuk inkább hasonlít egy kissé megfáradt szövetségre, mint romantikus szerelemre. A másik pár viszont látszólag könnyed, szenvedélyes és szabadszellemű.
A vacsora azonban gyorsan átalakul egyfajta párkapcsolati boncolássá.
Egy lakás, négy ember, rengeteg kimondatlan feszültség
A történet szerint Seth Rogen és Olivia Wilde egy házaspárt alakítanak, akik egyre inkább eltávolodnak egymástól. Kapcsolatuk inkább rutin, mint romantika, és a vacsorapartit is inkább udvarisságból, mint valódi lelkesedésből tartják.
A vendégek azonban nem akármilyenek.
A felső szomszédokat a karizmatikus Penélope Cruz és a mindig elegáns Edward Norton játsszák. Ők az a pár, akikről mindenki azt gondolja: túl jól működnek ahhoz, hogy igaz legyen. És valahol itt kezd igazán érdekes lenni az este.
Ahogy halad a vacsora, a beszélgetés egyre intimebb témák felé sodródik.
A négy szereplő kapcsolatokról, hűségről, vágyakról és frusztrációkról kezd beszélni – majd egy ponton egy meglepően merész javaslat kerül az asztalra.
Egy játék.
Legalábbis eleinte mindenki így nevezi.
Olivia Wilde rendezőként is új oldalát mutatja
A filmet az idén 42 éves Olivia Wilde rendezte, aki rendezőként már korábban is bizonyította tehetségét. A kritikusok imádták a friss és energikus tinivígjátékát, az Éretlenségit, míg a látványos thriller, a Nincs baj, Drágám megosztóbb fogadtatásban részesült.
A The Invite azonban sokak szerint újra Wilde legerősebb oldalát mutatja: az éles társadalmi megfigyeléseket és a humorral fűszerezett, kissé provokatív történetmesélést.
A film nagy része egyetlen lakásban játszódik, ami szinte színházi hangulatot ad a történetnek. A szereplők között pattogó párbeszédek, a kínos csendek és az egyre feszültebb légkör pedig folyamatosan emeli a tétet.
Egy európai történet amerikai újragondolása
A The Invite alapját egy spanyol történet adja. A film a Sentimental című 2020-as spanyol vígjátékból inspirálódott, amelyet Cesc Gay rendezett saját színdarabja, a Los vecinos de arriba alapján.
Az alapötlet annyira működött, hogy Európa-szerte több adaptáció is készült belőle. Franciaországban például a történet új változatát az Et plus si affinités című film dolgozta fel.
Az amerikai verzió azonban még merészebbnek ígérkezik.
A forgatókönyvet Will McCormack és Rashida Jones írta, akik a történetet a mai párkapcsolati dilemmákra hangolták: monogámia, vágy, intimitás és a modern kapcsolatok folyamatos újradefiniálása.
Amikor a humor mögött komoly kérdések bújnak meg
Bár a film első pillantásra vígjáték, valójában sokkal több annál. A történet azt boncolgatja, hogy mit jelent ma egy kapcsolat: mennyire őszinték a párok egymással, és mennyire hajlandók új szabályokat alkotni.
Nem véletlen, hogy a filmben feltűnik a világhírű párkapcsolati terapeuta, Esther Perel is, aki a modern intimitás kérdéseivel foglalkozik. Jelenléte jelzi, hogy a film nemcsak szórakoztatni akar, hanem valódi beszélgetéseket is indítani.
Már a Sundance közönségét is meghódította
A film világpremierje a legendás Sundance Film Festival programjában volt, ahol a közönség és a kritikusok is pozitívan fogadták. Több kritika kiemelte, hogy a film egyszerre intelligens, vicces és meglepően éleslátó.
A produkció mögött ráadásul a kultikus indie stúdió, az A24 áll, amely az utóbbi években sorra gyártja a merész és különleges filmeket. Ez pedig sokak szerint garancia arra, hogy a The Invite nem egy átlagos romantikus komédia lesz.
A film 2026 júliusában érkezik a mozikba!
