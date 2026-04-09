Két pár + egy rosszul sikerült vacsoraparti: a The Invite a nyár kihagyhatatlan filmje lesz

Két pár, egy vacsora, ami teljesen kicsúszik az irányítás alól. Ezért beszél most mindenki a The Invite című filmről!

Botrányos vacsora és párkapcsolati káosz: ezért lehet a nyár legprovokatívabb filmje a The Invite Egy vacsora, ahol a modern párkapcsolatok minden titka felszínre kerül.

A filmben Seth Rogen, Olivia Wilde és Penélope Cruz is szerepel.

A provokatív komédia már a Sundance Film Festival közönségét is meghódította.

Tudod, van az a vacsora, amikor az ember kicsit izgul, hogy vajon jó lesz-e a desszert, nem ég-e oda a lasagne, és mennyire lesz kínos a small talk. Aztán van az a vacsora, amelyik egy ponton annyira furcsa fordulatot vesz, hogy már senki sem tudja, hova nézzen. Nos, a The Invite pontosan erről a második típusról szól.

Mi a sztori?

A film egyetlen estét mesél el, de azt olyan precízen és szarkasztikus humorral, hogy a nézők egyszerre nevetnek, feszengenek és kissé magukra ismernek.

A történet középpontjában két pár áll: az egyik már régóta együtt van, és kapcsolatuk inkább hasonlít egy kissé megfáradt szövetségre, mint romantikus szerelemre. A másik pár viszont látszólag könnyed, szenvedélyes és szabadszellemű.

A vacsora azonban gyorsan átalakul egyfajta párkapcsolati boncolássá.

Egy lakás, négy ember, rengeteg kimondatlan feszültség

A történet szerint Seth Rogen és Olivia Wilde egy házaspárt alakítanak, akik egyre inkább eltávolodnak egymástól. Kapcsolatuk inkább rutin, mint romantika, és a vacsorapartit is inkább udvarisságból, mint valódi lelkesedésből tartják.

A vendégek azonban nem akármilyenek.

A felső szomszédokat a karizmatikus Penélope Cruz és a mindig elegáns Edward Norton játsszák. Ők az a pár, akikről mindenki azt gondolja: túl jól működnek ahhoz, hogy igaz legyen. És valahol itt kezd igazán érdekes lenni az este.

Ahogy halad a vacsora, a beszélgetés egyre intimebb témák felé sodródik.

A négy szereplő kapcsolatokról, hűségről, vágyakról és frusztrációkról kezd beszélni – majd egy ponton egy meglepően merész javaslat kerül az asztalra.

Egy játék.

Legalábbis eleinte mindenki így nevezi.