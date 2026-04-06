Eddig nem volt teljes a hajmosási rutinod: 5 fejbőrradír az egészséges hajért

Ki ne vágyna mesébe illően erős, sűrű és egészséges hajkoronára? A titok azonban nem a hajvégeken, hanem egy szinttel feljebb rejlik. Mutatjuk, miért lett a fejbőrradír a hajápolás elengedhetetlen lépése, amiért a tincseid is hálásak lesznek.

A ragyogó haj titka nem a balzsamnál, hanem a fejbőrödön kezdődik. A hajápolási rutinod egyszerűen nem teljes egy minőségi fejbőrradír nélkül. Legyen szó makacs zsírosodásról vagy zavaró szárazságról, a megoldás ugyanaz: a tudatos megelőzés. Ahogy az arcodnak szüksége van a mélytisztításra, úgy a fejbőröd pórusai is hálásak lesznek, ha megszabadítod őket a lerakódott formázószerektől és az elhalt hámsejtektől. A fejbőrradír nemcsak egy újabb trend, hanem az egészséges teli haj kötelező kelléke. 

Íme minden, amit a fejbőrradírokról tudni érdemes. 
Ismerkedj meg a fejbőrradírok világával

  • A fejbőrhámlasztás elengedhetetlen, ha erős, egészséges hajat szeretnél. 
  • Választhatsz kémiai vagy fizikai hámlasztót is. A fizikai hámlasztók azonnal kifejtik hatásukat, és mélyen tisztítják a fejbőrödet. 
  • Mutatjuk a legjobb fejbőrradírokat, hogy te is kipróbálhasd ezt a hajápolási trendet!

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a fejbőrünk valójában az arcbőrünkhöz tartozik, mégis méltatlanul kevés figyelmet kap a napi rutinunkban. Dr. Hadley King, a New York-i sztárbőrgyógyász hangsúlyozza: a rendszeres radírozás nem csak egy újabb trend, hanem a sejtmegújulás motorja, amely villámgyorsan megszabadít az elhalt hámsejtektől. Bridgette Hill trichológus (hajgyógyász) szerint a fejbőr „peelingezése” egyfajta nagytakarítás a tüszők környékén, ami két okból is fontos a frizurád számára: 

  1. Beindul a hajnövekedés: a tiszta tüszőkből erősebb és egészségesebb hajszálak sarjadnak, így sokaknak dúsabb lesz a hajtömege. 
  2. Maximalizált hatóanyag-felszívódás: hiába költesz vagyonokat luxus szérumokra, ha azok képtelenek áttörni a lerakódásokon. Egy tiszta, „nyitott” fejbőrön a hatóanyagok akadálytalanul jutnak be a hajszerkezetbe.  

A fejbőrhámlasztásnak két nagy csoportja van. A kémiai (AHA, BHA, szalicilsav) és a fizikai hámlasztók. A fizkai hámlasztók akárcsak a testradírok, apró szemcséket tartalmaznak, amelyek körkörös masszírozással fizikailag hámlasztják a fejbőrt. Ezek az apró szemcsék lehetnek tengeri só- vagy cukor alapúak, de fontos, hogy olajos vagy krémes bázisú terméket válassz, mert a szemcsék hajlamosak bennragadni a hajszálak között.  

A fejbőrradír használata lépésről lépésre 

  1. Még mielőtt hajat mosnál nedvesítsd be a hajad, és válaszd szét szekciókra. 
  2. Közvetlenül a fejbőrre kend fel a terméket, és gyengéd körkörös mozdulatokkal masszírozd be. Ez azért is nagyon fontos, mert serkenti a mikrokeringést, ami elengedhetetlen a hajnövekedéshez
  3. Mindezek után jöhet a szokásos hajmosás, de ügyelj arra, hogy legalább kétszer samponozz, hogy biztosan kiürüljön a hámlasztó. 
  4. Általában heti 1 alkalmat ajánlanak, de ez hajápolási rutintól is függ. 

Próbáld ki te is a legjobb fejbőrradírok egyikét! 

1. Douglas: Fable & Mane HoliRoots™ SahaScalpWild Ginger Purif.Scrub 14.290 Ft, 2. Lush: Roots Fejbőrpakolás 8.490 Ft, 3. The-body-shop: Teafaolajos tisztító haj- és fejbőrápoló radír 6.790 Ft, 4. Notino: phyto Scalp Solutions Purifying Cleansing Scrub tisztító peeling fejbőrre 6.800 Ft, 5. Notino: mielle Rosemary Mint Clarifying Sugar Scalp Scrub peeling fejbőrre 5.070 Ft
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Tekintsd meg további hajápolási cikkeinket is:

Demi Moore és Emma Stone fodrászai elárulták a tökéletes haj titkát

Tanulj a legjobbaktól! A nagy hollywoodi sztárok fodrászai elárulták a helyes hajápolás titkát. Hallgass Demi Moore, Emma Stone, Emily Ratajkowski és Pamela Anderson fodrászaira.

Az ősi gyömbérolaj lehet a fényes hosszú haj titka

Erősebb és fényesebb hajra vágysz? Tudj meg mindent az ősi hajolajozási formuláról, a gyömbérolajról. Mutatjuk, hogyan használd az egészséges hosszú hajért!

Hámló fejbőr? Mutatjuk rá a legjobb hajápolási termékeket

Kiválogattuk a legjobb hajápolási termékeket, fejbőr szérumokat hámló fejbőr ellen. Kattints a részletekért!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu